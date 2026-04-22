Vietnam Airlines ra mắt “Liên minh Xanh – Phát triển bền vững”

Linh Linh | 22-04-2026 - 20:27 PM | Doanh nghiệp

Ngày 22/4/2026, nhân dịp Ngày Trái Đất, Vietnam Airlines tổ chức Lễ ra mắt “Liên minh Xanh – Phát triển bền vững” (Liên minh Xanh), đánh dấu bước chuyển đổi trong cách tiếp cận phát triển bền vững, hướng tới kết nối và điều phối các sáng kiến môi trường, xã hội và quản trị theo chuẩn mực quốc tế (ESG).

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế và các đối tác đang đồng hành trong các chương trình phát triển bền vững, bao gồm lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Cục Cảnh sát Giao thông, cùng các tổ chức quốc tế như SkyTeam, Facing The World, Operation Smile và các doanh nghiệp trong nước.

Liên minh Xanh được Vietnam Airlines khởi xướng như một mô hình hợp tác tự nguyện, kết nối các đối tác trong và ngoài nước nhằm hình thành nền tảng kết nối và điều phối các sáng kiến phát triển bền vững. Với thông điệp “Bay cao khát vọng bền vững”, mô hình này hướng tới cách tiếp cận phát triển hài hòa, trong đó tăng trưởng kinh tế đi cùng trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và các thế hệ tương lai.

Trong những năm qua, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều chương trình theo định hướng phát triển bền vững trên ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị. Các sáng kiến như sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), chiến dịch “Bay nhẹ” tới Côn Đảo, Hà Nội hay chương trình quyên góp thực phẩm sau chuyến bay đã được triển khai thường xuyên. Đồng thời, Hãng phối hợp với các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động cộng đồng như vận chuyển tạng phục vụ cấp cứu, trồng và phục hồi rừng, nâng cao nhận thức an toàn trên không gian mạng và xây dựng Thư viện Xanh.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, nhấn mạnh: “Liên minh Xanh không chỉ là một sáng kiến hợp tác, mà là cam kết hành động dài hạn của Vietnam Airlines trong hành trình chuyển đổi xanh. Chúng tôi xác định phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà là nền tảng cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines sẽ chủ động kết nối và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác để triển khai các chương trình thiết thực, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và môi trường.”

Ngay tại buổi lễ, Vietnam Airlines đã ký Thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026–2030, đồng thời ký Quy chế phối hợp với Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát Giao thông nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo và phục vụ cộng đồng.

Các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh được triển khai trên ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị, với các chương trình cụ thể như Thử thách hàng không 2026 của SkyTeam (The Aviation Challenge), phát triển hệ thống “VNA Net Zero”, thúc đẩy tái chế vật liệu trên chuyến bay và mở rộng các sáng kiến cộng đồng trong lĩnh vực y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Internet 400Mbps: Khi nhu cầu trong mỗi gia đình đã thay đổi

Ông Phạm Nhật Vượng: Không có gì phi thường mà làm một cách bình thường được

Tổng Giám đốc Viettel Post: Nhiều trung tâm khai thác của chúng tôi đã xuất hiện mô hình "nhà máy không người" vận hành 24/7, toàn bộ do robot đảm nhiệm

19:37 , 22/04/2026
Cập nhật BCTC quý 1/2026 tối ngày 22/4: Công ty con của Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi giảm gần 1 nửa, công ty bia lãi gấp 4 lần cùng kỳ

16:52 , 22/04/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm được điều trong top 4 thế giới ngay trong ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông

16:17 , 22/04/2026
Bà Mai Kiều Liên nói gì khi cổ đông than thở 'ôm' Vinamilk 10 năm chỉ hòa vốn

15:11 , 22/04/2026

