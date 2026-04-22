Internet 400Mbps: Khi nhu cầu trong mỗi gia đình đã thay đổi

Chỉ vài năm trước, một đường truyền 200Mbps được xem là “dư dùng” với hầu hết các gia đình. Nhưng hôm nay, cách chúng ta sử dụng Internet đã khác. Hãy hình dung về một buổi tối bình thường của mỗi gia đình: TV đang phát phim 4K, Con trẻ học online hoặc xem video, Người mẹ đang livestream bán hàng trong khi camera AI và các thiết bị thông minh trong nhà vẫn hoạt động liên tục. Internet không còn phục vụ một người nữa – mà là cả một hệ sinh thái trong gia đình.

Trong bối cảnh đó, ngay trong lòng mỗi ngôi nhà Việt, một "điểm nghẽn" đang bắt đầu xuất hiện. Băng thông không còn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời ngày càng lớn. Khi nhu cầu không còn dừng lại ở việc "xem" mà chuyển sang tương tác, thời gian thực và đa thiết bị, băng thông không còn là một thông số kỹ thuật để so sánh, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để duy trì một dòng chảy số liền mạch.

Trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng, Viettel đã bắt đầu tung ra các gói cước với băng thông từ 300 Mbps trở lên, đảm bảo trải tốt nhất cho khách hàng.

Khi 200Mbps bắt đầu không còn đủ

Thực tế sử dụng cho thấy, khi nhiều thiết bị cùng kết nối, đường truyền 200 Mbps giống như miếng bánh bị chia nhỏ cho quá nhiều “miệng ăn” sẽ dẫn tới điều gì? Video dễ bị giật, hình ảnh giảm chất lượng; Tín hiệu livestream hoặc họp online ngắt quãng; Chơi game hoặc xem nội dung trực tiếp bị lag. Đây không phải lỗi đường truyền, mà là giới hạn tự nhiên của băng thông khi nhu cầu tăng lên, đặc biệt vào những giờ cao điểm.

“Điểm nghẽn” này ngày càng rõ khi: Nội dung 4K/8K trở thành tiêu chuẩn, các ứng dụng AI và dịch vụ chạy trên nền tảng đám mây ngày càng phổ biến; Game và các nền tảng tương tác chuyển lên cloud; Các thiết bị IoT hoạt động liên tục trong cùng 1 băng thông.

Khi đó, đường truyền 200Mbps không còn đủ cho nhu cầu của một hộ gia đình số điển hình hiện nay. Sự "hụt hơi" này chính là tín hiệu cho thấy việc nâng cấp băng thông lên một mức “sàn” mới trở nên cần thiết. Đơn vị tốc độ lúc này không phải là con số để so sánh nữa mà yếu tố quyết định trải nghiệm người dùng.

400Mbps: Không phải “cao cấp”, mà là trả i nghiệm trọn vẹn

Việc nâng băng thông lên 400Mbps không đơn thuần là tăng thông số kỹ thuật, mà là giải quyết bài toán sử dụng đa thiết bị trong thực tế. Với mức băng thông này, mỗi thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng internet đồng thời mà không ảnh hưởng lẫn nhau. 10-15 thiết bị hoạt động cùng lúc mà vẫn ổn định, video 4K/8K chạy mượt mà ngay cả khi cả nhà cùng sử dụng. Các hoạt động tương tác thời gian thực như họp online, làm việc từ xa hay livestream duy trì độ ổn định cao.

Với đà phát triển của công nghệ và các dịch vụ số, Internet băng thông 400 Mbps không còn là “chơi trội” mà trở thành thiết yếu.

Ở một góc độ khác 400Mbps giúp Internet trở lại đúng vai trò là một hạ tầng ổn định, đến mức người dùng không còn chú ý đến sự hiện diện của nó vì mọi thứ luôn trơn tru.

Tuy nhiên điểm mấu chốt trong cuộc đua nâng cấp hạ tầng không chỉ nằm ở tốc độ. Viettel không chỉ xuất hiện với tư cách một nhà cung cấp Internet đơn thuần mà đang định vị là một doanh nghiệp kiến tạo và thúc đẩy không gian sống số với một hệ sinh thái đang dần trở nên hoàn thiện.

Bằng năng lực làm chủ công nghệ, Viettel giúp người dùng không chỉ “có mạng”, mà thực sự sử dụng Internet một cách trọn vẹn trong toàn bộ không gian sống. Công nghệ Mesh WiFi được tích hợp giúp xóa tan mọi "điểm chết", đảm bảo kết nối ổn định ở mọi vị trí trong nhà. Thiết bị mạng thế hệ mới như WiFi 6 giúp nâng cao hiệu suất trong môi trường đa thiết bị. Đồng thời, các nền tảng nội dung tích hợp sẵn như TV360 trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh khi vận hành trên nền tảng băng thông cao, mang đến trải nghiệm giải trí liền mạch - điều mà các nền tảng OTT thông thường khó lòng đáp ứng được trong những giờ cao điểm.

Giá trị phía sau sự nâng cấp

Cùng với điện, nước, internet đang trở thành hạ tầng thiết yếu của mọi gia đình. Khi nhu cầu sử dụng tăng lên, việc nâng cấp hạ tầng là điều tất yếu để đảm bảo công việc không không bị gián đoạn, việc học diễn ra liên tục và giải trí không bị ảnh hưởng.

Không chỉ nằm ở những con số phía trước đơn vị Mbps, hệ thống hạ tầng vật lý khổng lồ cùng đội ngũ nhân sự nắm vững công nghệ lõi, làm việc 24/7 của Viettel đảm bảo trải nghiệm người dùng luôn hoàn hảo ngay cả trong giờ cao điểm.

Việc nâng băng thông cho các gói cước lên tốc độ cao hơn không đơn thuần là thay đổi thông số kỹ thuật mà đem lại sự ổn định trong trải nghiệm số cho cả gia đình. Đó là sự liền mạch trong công việc và học tập; Trải nghiệm giải trí trọn vẹn hơn mỗi ngày. Với người dùng, điều quan trọng không phải là “tốc độ bao nhiêu Mbps”, mà là cảm giác mọi thứ luôn hoạt động mượt mà khi cần.

Với lợi thế về hạ tầng cáp quang phủ rộng và năng lực làm chủ công nghệ lõi, Viettel chắc chắn sẽ dẫn dắt xu hướng mang xa lộ thông tin 400 Mbps đến từng gia đình. Đây là nền tảng vững chắc để kinh tế số, xã hội số thấm sâu vào từng hoạt động hàng ngày. Internet khôgn còn là một tiện ích bổ sung mà đã trở thành hạ tầng vận hành của cuộc sống hiện đại.