Viettel lần đầu lấn sân một lĩnh vực 'bom tấn' 6.000 tỷ đồng

Nền tảng TV360 (do Viettel Telecom phát triển) và BHD (Công ty TNHH Bình Hạnh Đan) đã giới thiệu teaser và tạo hình nhân vật của phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh".



Bộ phim thuộc thể loại võ thuật – huyền sử, lấy bối cảnh thời Đinh, xoay quanh hành trình của 7 tráng sĩ bảo vệ lăng mộ vua trước âm mưu xâm phạm. Nội dung khai thác yếu tố lịch sử kết hợp hư cấu, thay vì tái hiện lịch sử theo hướng thuần túy.



Tác phẩm do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, phần võ thuật do Johnny Trí Nguyễn phụ trách. Dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Đỗ Thị Hải Yến, Tự Long, Như Quỳnh, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan cùng một số diễn viên khác.



Sau 5 ngày ra mắt, teaser 'Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh' ghi nhận hơn 900.000 lượt xem trên YouTube và thu hút sự quan tâm từ khán giả.﻿

Phim điện ảnh 'huyền sử' do TV360 đầu tư và đồng sản xuất, dự kiến ra rạp dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm nay.

Đây là lần đầu tiên Viettel đầu tư và ra mắt phim chiếu rạp tại Việt Nam, chuyển dịch từ việc sản xuất "phim chất lượng điện ảnh phát online" sang các dự án "phim bom tấn chiếu rạp". ﻿

Trước đó, Viettel đã công bố chiến lược đầu tư nội dung chất lượng cao với ngân sách lên tới hàng chục triệu USD.

Phim 'Điên tối' (năm 2022) được Viettel Media giới thiệu là phim điện ảnh đầu tay trong dự án "Sáng kiến Phim trẻ 360". Bộ phim này chủ yếu được phát hành trên các nền tảng số (OTT) như YouTube, TV360, FPT Play để tiếp cận khán giả online.﻿

Phim "Hoa hồng giấy" (năm 2022) là phim truyền hình nhưng được sản xuất với tiêu chuẩn điện ảnh và là bộ phim hiếm hoi của Việt Nam được Netflix mua bản quyền phát sóng toàn Đông Nam Á.

Trong vai trò là nhà phát hành, đầu năm 2025, Viettel Media đã đưa bộ phim điện ảnh ăn khách của Hàn Quốc là Firefighters (Lính cứu hỏa) về khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.﻿

Với sự tham gia của Viettel, thị trường điện ảnh chiếu rạp Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn cực kỳ sôi động với sự tham gia các "ông lớn" truyền thống cùng nhiều hãng phim cá nhân của các nghệ sĩ.﻿

Năm 2025, tổng doanh thu phòng vé toàn thị trường điện ảnh Việt Nam với đạt trên 6.000 tỷ đồng. Phim Việt có khoảng 55 phim ra rạp, chiếm hơn 60% thị phần (vượt xa con số 43% của năm 2024).

Năm 2026, dự kiến sẽ có khoảng 80 phim Việt ra mắt trong năm 2026, con số cao nhất từ trước tới nay. Doanh thu toàn ngành dự kiến 7.000 - 7.500 tỷ đồng cho năm 2026, với kỳ vọng phim Việt sẽ tiếp tục giữ vững thị phần trên 60%.﻿