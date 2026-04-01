‘Hòa Phát không nên hết nợ, vì thế thì ngân hàng hết việc’ và loạt phát ngôn đáng chú ý của Chủ tịch Trần Đình Long

Bài và ảnh: Việt Hùng - Huy Nguyễn | 23-04-2026 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Nhiều phát ngôn của chủ tịch Trần Đình Long không chỉ gây ấn tượng mà còn hé lộ rõ chiến lược và tham vọng tăng trưởng của tập đoàn Hòa Phát trong giai đoạn tới.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Tập đoàn Hòa Phát (cổ phiếu HPG) công bố kết quả kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận sau thuế quý I đạt 9.056 tỷ đồng. Trong đó, hơn 57% đến từ sản xuất công nghiệp cốt lõi và 3.800 tỷ đồng từ chuyển nhượng dự án bất động sản Phố Nối (Hưng Yên). Đây là bước đệm tài chính để doanh nghiệp hướng tới mục tiêu lợi nhuận 22.000 tỷ đồng cho cả năm 2026. Thậm chí, trong một câu trả lời cổ đông, Chủ tịch Trần Đình Long còn mong muốn lãi 30.000 tỷ.

Sau hai thập kỷ tăng trưởng, vốn hóa của Hòa Phát chính thức cán mốc trên 200.000 tỷ đồng (xấp xỉ 8 tỷ USD). Đây là con số khá lớn khi đặt cạnh quy mô GDP quốc gia (514 tỷ USD), cho thấy tầm vóc của một tập đoàn công nghiệp nặng hàng đầu khu vực.

Đặc biệt, khi được hỏi về biến động giá cổ phiếu HPG, Chủ tịch Trần Đình Long đã thẳng thắn từ chối đưa ra lời khuyên mua bán để đảm bảo tính khách quan. Theo ông, việc tư vấn giá cổ phiếu rất dễ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có về việc "lùa gà" hay "bán chui". Ông tuyên bố: “Ngày nào tôi còn ngồi ở vị trí này, không bao giờ tôi khuyên ai mua bán cổ phiếu của Hòa Phát”.

Điểm nhấn chiến lược trong giai đoạn tới là việc tham gia vào chuỗi cung ứng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Chủ tịch Trần Đình Long tiết lộ Hòa Phát đang đầu tư công nghệ sản xuất thép đường ray cao tốc - một lĩnh vực cực khó mà hiện nay chỉ có 2-3 hãng tại châu Âu đủ năng lực chế tạo thiết bị đạt chuẩn. Đây là bước đi nhằm đón đầu kỷ nguyên đường sắt tốc độ cao, thay thế hàng nhập khẩu bằng sản phẩm nội địa hóa 100%.

Đánh giá về tiềm năng thị trường, "vua thép" so sánh mức tiêu thụ thép tại Việt Nam hiện chỉ khoảng 250kg/người, thấp hơn rất nhiều so với mức một tấn/người của Hàn Quốc và 800kg/người của Trung Quốc. Với làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, nhu cầu thép nội địa được dự báo sẽ còn bùng nổ trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, về cuộc đua thị phần, trước sự xuất hiện của các đối thủ mới, Chủ tịch Trần Đình Long khẳng định tập đoàn luôn cập nhật công nghệ và không chủ quan. Ông nhấn mạnh: “Ai làm thì làm, nhưng cạnh tranh với Hòa Phát là khó đấy”.

Mảng bất động sản của Hòa Phát cũng đang có sự dịch chuyển chiến lược. Không dàn trải, tập đoàn chỉ tập trung vào các vị trí đắc địa, có tính thanh khoản cao và kết nối trực tiếp với hệ thống hạ tầng giao thông đa năng, đường vành đai và các ga metro theo mô hình TOD.

Điểm sáng bất ngờ đến từ mảng điện máy với tốc độ tăng trưởng phi mã gấp 5 lần trong vài năm qua. Các sản phẩm tủ lạnh, tủ đông của Hòa Phát không chỉ phủ kín thị trường trong nước mà còn xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính như Mỹ và Ấn Độ. Chủ tịch Trần Đình Long hy vọng 300.000 cổ đông mỗi người ủng hộ mua một chiếc tủ đông Hòa Phát.

Đối mặt với câu hỏi khi nào Hoà Phát hết nợ, chủ tịch Trần Đình Long cho biết Hoà Phát không nên hết nợ. Ông còn hóm hỉnh chia sẻ việc các ngân hàng thậm chí còn "chê" Hòa Phát dùng quá ít đòn bẩy. Việc duy trì tỷ lệ nợ hợp lý giúp Hòa Phát đảm bảo khả năng thanh khoản và sẵn sàng nguồn lực cho các dự án tỷ USD như Dung Quất 2.

Đối với cổ đông, Chủ tịch Trần Đình Long và ban lãnh đạo quyết định chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, trong đó bao gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Hơn thế nữa, ông còn đưa ra cam kết về việc sẽ nỗ lực trả cổ tức đều đặn đến năm 2030.

Bài và ảnh: Việt Hùng - Huy Nguyễn

Viettel lần đầu lấn sân một lĩnh vực 'bom tấn' 6.000 tỷ đồng

Ông Phạm Nhật Vượng: Không có gì phi thường mà làm một cách bình thường được

Cập nhật BCTC quý 1/2026 sáng ngày 23/4: OCB lãi trước thuế vượt 1.200 tỷ đồng, FPT lãi hơn 2.800 tỷ, Hodeco tăng trưởng 343%

00:04 , 23/04/2026
Món tài sản "ngon nhất" của Bầu Đức

00:01 , 23/04/2026
Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

21:57 , 22/04/2026
Vietnam Airlines ra mắt "Liên minh Xanh – Phát triển bền vững"

20:27 , 22/04/2026

