Đặc biệt, khi được hỏi về biến động giá cổ phiếu HPG, Chủ tịch Trần Đình Long đã thẳng thắn từ chối đưa ra lời khuyên mua bán để đảm bảo tính khách quan. Theo ông, việc tư vấn giá cổ phiếu rất dễ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có về việc "lùa gà" hay "bán chui". Ông tuyên bố: “Ngày nào tôi còn ngồi ở vị trí này, không bao giờ tôi khuyên ai mua bán cổ phiếu của Hòa Phát”.