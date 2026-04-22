Trước thềm ĐHĐCĐ 2026: Viettel Global (VGI) lên kế hoạch doanh thu kỷ lục

Theo tài liệu Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) dự kiến tổ chức vào chiều 23/04/2026, Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã: VGI) đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 52.561 tỷ đồng , cao nhất lịch sử hoạt động, đi kèm phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 33%.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2025, Viettel Global đã tốc độ tăng trưởng hai con số, doanh thu thuần hợp nhất đạt 44.271 tỷ đồng – tăng 25% so với năm trước, cao nhất từ trước đến nay. Đây được xem là bước đà tốt cho kế hoạch của năm nay.

Không chỉ kỷ lục về doanh thu, Viettel Global ghi nhận thêm 2 kỷ lục là biên lợi nhuận gộp lên mức đỉnh 51,3% và lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước đến nay, đạt 11.250 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước. Với kết quả này, Viettel Global nằm trong top 15 đơn vị có lợi nhuận cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và đứng thứ 5 nếu không tính khối ngân hàng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) tăng 65% lên hơn 9.300 tỷ đồng. Mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt trên 3.000 đồng. Tổng công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7,5%.

Kết quả kinh doanh tốt giúp tỷ lệ thu hồi vốn toàn bộ dự án đạt 92% (hết năm 2024 đạt 86%). Trên sàn chứng khoán, giá trị vốn hóa của Viettel Global vượt qua con số 10 tỷ USD.

Ngày 28/3/2026 vừa qua, tại lễ kỷ niệm 20 năm kinh doanh của Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - Mã: VGI), doanh nghiệp vinh dự được Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động – phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho những tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động và sáng tạo.

Dấu mốc 20 năm toàn cầu, Viettel Global đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Hành trình đi ra toàn cầu của Viettel gắn với các thị trường được coi là thách thức đối với các nhà đầu tư viễn thông quốc tế. Tại Campuchia – thị trường nước ngoài đầu tiên của Viettel – thương hiệu Metfone là nhà mạng thứ 8 được cấp phép, cạnh tranh rất khốc liệt. Viettel đã nhanh chóng xây dựng mạng lưới phủ tới hầu hết các vùng dân cư, góp phần phổ cập dịch vụ viễn thông và Internet tới cả những khu vực nông thôn, vùng biên giới. Đến nay, Metfone không chỉ là nhà mạng lớn nhất tại Campuchia mà còn trở thành một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách và các chương trình xã hội tại quốc gia này.

Hay tại Haiti, Viettel đã bắt đầu trong bối cảnh rất đặc biệt, khi quốc gia Caribe này vừa trải qua trận động đất thảm khốc năm 2010 khiến phần lớn hạ tầng bị tàn phá. Khi đó Viettel mới chỉ cam kết đầu tư và chưa xây dựng mạng lưới, nhưng sau thảm họa vẫn quyết định giữ lời hứa, cử các kỹ sư sang Haiti và bắt đầu xây dựng hệ thống viễn thông gần như từ con số không. Giờ đây, Haiti đã đã trở thành quốc gia có hạ tầng cáp quang lớn nhất khu vực Caribe. Nhà mạng số 1 của Viettel tại đây là Natcom đã giúp nhiều người dân tiếp cận gần hơn với viễn thông di động, tạo việc làm cho hơn 100.000 người.

Natcom, mạng di động của Viettel, trở thành thương hiệu số 1 ở Haiti.

Ở Burundi – một trong những quốc gia khó khăn nhất châu Phi – Viettel triển khai mạng viễn thông Lumitel chỉ trong thời gian ngắn, nhưng chuẩn bị ngày khai trương thì nổ ra cuộc đảo chính. Trong khi các nhà mạng khác hoang mang và rút lui, thì những người lính Viettel đã xung phong ở lại, quyết tâm bám trụ đến cùng, để rồi chỉ 6 tháng sau đó, vươn lên vị trí số 1 vững chắc, chiếm được cảm tình của nhân dân nước bạn.

Chủ tịch Tập đoàn Viettel, ông Tào Đức Thắng cho biết, chính phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành nguồn sức mạnh giúp các thế hệ cán bộ, nhân viên Viettel vượt qua nhiều khó khăn, kiên trì xây dựng và phát triển các thương hiệu viễn thông Việt Nam tại các quốc gia đầu tư.

Lãnh đạo Viettel khẳng định “Đứng trước sứ mệnh kinh doanh toàn cầu, Viettel đặt mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực viễn thông, đồng thời phát triển sang lĩnh vực mới như công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao lưỡng dụng, thương mại điện tử, logistic. Với mục tiêu tăng trưởng 20% hàng năm , tiếp tục mở rộng ra các thị trường mới, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới”.