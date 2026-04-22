Một thế lực vừa bất ngờ "xả" ròng gần 1.200 tỷ đồng cổ phiếu HOSE trong phiên thị trường tăng mạnh
Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng đột biến 1.183 tỷ đồng trên HOSE.
Sau phiên chịu áp lực điều chỉnh ở vùng kháng cự, thị trường tiếp tục điều chỉnh với thanh khoản thấp trong phiên 22/4. Thị trường sau đó phục hồi tăng điểm tốt trở lại với động lực chính vẫn là nhóm cổ phiếu Vingroup. Kết phiên, VN-Index tăng 23,82 điểm (+1,30%) lên mức 1.857,30 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 108 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FUEVFVND với giá trị -285 tỷ đồng, tiếp theo là VSC (-233 tỷ), MWG (-166 tỷ), STB (-126 tỷ) và VIC (-88 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VHM (-66 tỷ), FPT (-62 tỷ), VPB (-47 tỷ), HDB (-38 tỷ) và VNM (-34 tỷ đồng).
Chiều ngược lại, cổ phiếu E1VFVN30 được mua ròng mạnh nhất với giá trị 32 tỷ đồng. Theo sau là GEX (20 tỷ), MBB (13 tỷ), HPG (9 tỷ), PVT (9 tỷ), GAS (4 tỷ), GEL, DGC và REE cùng ghi nhận mức 3 tỷ đồng, VTP (1 tỷ đồng).
