Một thế lực vừa bất ngờ "xả" ròng gần 1.200 tỷ đồng cổ phiếu HOSE trong phiên thị trường tăng mạnh

An Thái | 22-04-2026 - 18:49 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng đột biến 1.183 tỷ đồng trên HOSE.

Sau phiên chịu áp lực điều chỉnh ở vùng kháng cự, thị trường tiếp tục điều chỉnh với thanh khoản thấp trong phiên 22/4. Thị trường sau đó phục hồi tăng điểm tốt trở lại với động lực chính vẫn là nhóm cổ phiếu Vingroup. Kết phiên, VN-Index tăng 23,82 điểm (+1,30%) lên mức 1.857,30 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 108 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FUEVFVND với giá trị -285 tỷ đồng, tiếp theo là VSC (-233 tỷ), MWG (-166 tỷ), STB (-126 tỷ) và VIC (-88 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VHM (-66 tỷ), FPT (-62 tỷ), VPB (-47 tỷ), HDB (-38 tỷ) và VNM (-34 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu E1VFVN30 được mua ròng mạnh nhất với giá trị 32 tỷ đồng. Theo sau là GEX (20 tỷ), MBB (13 tỷ), HPG (9 tỷ), PVT (9 tỷ), GAS (4 tỷ), GEL, DGC và REE cùng ghi nhận mức 3 tỷ đồng, VTP (1 tỷ đồng).

An Thái

Phát ngôn gây chú ý về cổ phiếu mùa Đại hội: Ông Trương Gia Bình “thông cảm”, tỷ phú Trần Đình Long gây sốc

Loạt CTCK cho vay hàng chục nghìn tỷ nhưng thị phần giao dịch khiêm tốn, tiền margin đã đi đâu?

Cổ phiếu VIC tăng trần cao nhất từ trước đến nay

18:08 , 22/04/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: “Người ta nói xấu mình hoặc bịa đặt thêm các thông tin thì cũng có cái tích cực”

18:04 , 22/04/2026
CTCK dự báo VN-Index lên 2.000 điểm ghi nhận doanh thu quý 1 tăng 41%

18:03 , 22/04/2026
Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy nước giải khát, chuyển sang kinh doanh bất động sản

17:41 , 22/04/2026

