Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: “Người ta nói xấu mình hoặc bịa đặt thêm các thông tin thì cũng có cái tích cực”

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 vừa diễn ra sáng nay (22/4), phần thảo luận thu hút đông đảo cổ đông đặt câu hỏi cho Ban lãnh đạo Tập đoàn Vingroup.

Ngoài những vấn đề về tình hình kinh doanh, mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026, có một cổ đông đặt câu hỏi về “vấn nạn” nói xấu.

Theo vị cổ đông này, trên mạng xã hội, thi thoảng vẫn có những thông tin cố tình “nói xấu” Tập đoàn Vingroup. Cổ đông đã dẫn chứng về một số câu chuyện thực tế. Cụ thể, có người cố tình đăng video sai lệch về xe điện, hoặc dư luận chưa nắm rõ được định hướng phát triển đô thị của tập đoàn.

Trước tình trạng này, cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo tập đoàn nên tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp như tổ chức các buổi gặp gỡ cổ đông hoặc khách hàng, bằng cách livestream trên YouTube, Facebook…

Về câu hỏi cũng như ý kiến đề xuất này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn tình cảm của anh. Nhưng tôi cho rằng người ta nói xấu mình hoặc bịa đặt thêm các thông tin thì cũng có cái tích cực là Vingroup luôn luôn ở trong lòng, trong đầu mọi người. Chúng ta phải tư duy tích cực”.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch lắng nghe các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội. Ảnh: VIC

Về việc bịa đặt các thông tin để câu view, lợi dụng uy tín của doanh nghiệp, theo Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, vừa qua, tập đoàn đã tiến hành một chiến dịch toàn cầu để kiện hàng trăm người. Sau đó, cơ bản các thông tin bịa đặt đã hết.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh: "Nếu không làm thì lúc nào mở ra cũng thấy chung quy là vô cùng tăm tối. Tôi không cho phép những việc như vậy”.

Vingroup định hướng trở thành "doanh nghiệp kiến tạo"﻿

Tại Đại hội, một cổ đông khác đứng lên đặt câu hỏi về định hướng "doanh nghiệp kiến tạo" của Vingroup trong nền kinh tế, cũng như với các lĩnh vực cụ thể mà tập đoàn sẽ tập trung trong những năm tới.

Theo tỷ phú Phạm Nhật Vượng, định hướng kiến tạo sẽ được triển khai trên nguyên tắc linh hoạt, dựa vào năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.

"Về nguyên tắc, lĩnh vực nào cần kiến tạo thì chúng tôi sẽ tham gia. Những gì chúng tôi có thế mạnh và có khả năng làm tốt thì sẽ nỗ lực thực hiện", Chủ tịch Vingroup nói.

Đồng thời, người đứng đầu Vingroup cũng nhấn mạnh, với quy mô của một doanh nghiệp, Vingroup không thể làm tất cả mọi thứ mà sẽ tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo ra khác biệt.

Cổ đông nghe báo cáo tại Đại hội. Ảnh: VIC

Trước đó, tại phần đầu, theo Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Quang, không dừng ở mục tiêu tài chính, thông điệp chiến lược tại đại hội cho thấy Vingroup đang tái định vị vai trò của mình. Năm 2025 là bước chuyển chiến lược khi Vingroup bổ sung các trụ cột mới là hạ tầng năng lượng xanh và văn hóa. Những trụ cột này sẽ mở rộng vai trò của tập đoàn từ một doanh nghiệp đa ngành sang doanh nghiệp kiến tạo nền tảng phát triển cho tương lai.

Theo đó, chiến lược năm 2026 của tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục xoay quanh các lĩnh vực cốt lõi như công nghiệp - công nghệ, bất động sản, du lịch - giải trí, đồng thời đẩy mạnh các mảng mới nhằm tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Tại đại hội, cũng có nhiều cổ đông đã đặt câu hỏi cho Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng về kế hoạch phát triển, xe điện, công nghệ, phát triển hạ tầng. Trong đó, cổ đông quan tâm nhất đến VinFast, mảng được xem là trụ cột chiến lược của công ty. Tại phần thảo luận, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng nhấn mạnh về sản phẩm xe, VinFast sẽ "mãi mãi là hãng xe thuần điện".

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) diễn ra thành công sau một năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá. Doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt hơn 332.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vượt 11.000 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với năm trước. Đáng chú ý, quy mô tài sản vượt 1,12 triệu tỷ đồng, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực tài chính của tập đoàn.

Trên nền tảng ấn tượng của năm ngoái, năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 485.000 tỷ đồng, tăng 45,7% so với thực hiện năm 2025 và lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.