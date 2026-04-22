CTCK dự báo VN-Index lên 2.000 điểm ghi nhận doanh thu quý 1 tăng 41%

CTCP Chứng khoán DSC (DSC) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 1/2026 trong bối cảnh doanh nghiệp này đang đẩy mạnh chiến lược “Co-invest” cùng Tập đoàn Thành Công, tập trung thâu tóm các doanh nghiệp đầu ngành Dược phẩm để hoàn thiện hệ sinh thái khép kín.

Tăng trưởng mạnh về quy mô doanh thu trong Quý 1/2026

Báo cáo tài chính Quý 1/2026 của DSC cho thấy một bức tranh kinh doanh khởi sắc với tổng doanh thu đạt 184 tỷ đồng, tăng trưởng 39,4% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, DSC đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu của cả năm 2026.

Sự bứt phá này đến từ việc tối ưu hóa hiệu quả nguồn vốn sau đợt tăng vốn thành công vào năm 2025, kết hợp với môi trường kinh doanh chứng khoán có nhiều cải thiện. Mảng cho vay ký quỹ (Margin) tiếp tục duy trì dư nợ gần 2.600 tỷ đồng, đóng góp 72 tỷ đồng vào tổng doanh thu quý đầu năm.

Về mặt lợi nhuận, DSC ghi nhận 72 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT), tăng 7% so với cùng kỳ. Dù doanh thu tăng mạnh nhưng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận có phần chậm lại do áp lực từ chi phí vốn đầu vào và mảng tự doanh chưa đạt kỳ vọng như giai đoạn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này vẫn đảm bảo doanh nghiệp đi đúng lộ trình hoàn thành kế hoạch năm.

Chiến lược M&A: "Mắt xích" quan trọng trong hệ sinh thái dược phẩm

Điểm nhấn chiến lược của DSC trong giai đoạn này là hoạt động đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp (IB). Không đơn thuần là một trung gian tài chính, DSC đang thực hiện vai trò "người đồng hành đầu tư" (Co-invest) cùng Tập đoàn Thành Công (TC Group) để thâu tóm các doanh nghiệp dược phẩm.

Tính đến hết Quý 1/2026, DSC đã khẳng định vị thế cổ đông lớn tại hai doanh nghiệp dược phẩm uy tín: Dược phẩm Vidipha (VDP): Sở hữu 19,77% vốn từ cuối năm 2025; Dược phẩm Trung ương Codupha (CDP): Chính thức sở hữu 14,92% vốn trong Quý 1/2026.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong Quý 2 và Quý 3/2026, DSC dự kiến sẽ cùng TC Group hoàn tất thêm từ 1 đến 2 thương vụ thâu tóm mới. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một hệ sinh thái dược phẩm khép kín từ sản xuất, phân phối đến dịch vụ bệnh viện (sau thương vụ M&A Bệnh viện quốc tế trị giá 1.100 tỷ đồng năm 2024).

Kế hoạch 2026: Mục tiêu ROE trên 10% và kỳ vọng VN-Index 2.000 điểm

Hội đồng quản trị DSC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với sự thận trọng nhưng đầy tham vọng. Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu cả năm đạt 747 tỷ đồng. Về lợi nhuận trước thuế, DSC xây dựng hai kịch bản: Kịch bản thận trọng: 356 tỷ đồng (+3% YoY) & Kịch bản tích cực: 400 tỷ đồng (+16,3% YoY).

Mục tiêu cốt yếu của DSC là duy trì chỉ số ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) ở mức trên 10%. Để đạt được điều này, công ty sẽ tập trung đẩy mạnh dư nợ Margin lên mức 3.500 tỷ đồng vào cuối năm, đồng thời kỳ vọng vào sự bứt phá của mảng tư vấn tài chính với 6 thương vụ lớn (tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng) dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Nhìn nhận về thị trường chung, đội ngũ phân tích của DSC đánh giá VN-Index năm 2026 có thể chinh phục mốc 1.950 - 2.000 điểm. Động lực chính đến từ chu kỳ "Đổi mới 2.0" của kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng GDP kỳ vọng trên 10%, cùng với việc nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ thu hút khoảng 5-8 tỷ USD vốn ngoại.

Với nền tảng tài chính vững chắc và chiến lược cộng sinh độc đáo cùng tập đoàn đa ngành, DSC đang dần khẳng định vị thế là một định chế tài chính năng động, có chiều sâu đầu tư tại thị trường Việt Nam.