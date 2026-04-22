Cổ phiếu VIC tăng trần cao nhất từ trước đến nay

Theo Việt Linh | 22-04-2026 - 18:08 PM | Thị trường chứng khoán

Trong ngày Vingroup tổ chức đại hội cổ đông, cổ phiếu VIC tăng trần lên mức cao nhất từ trước đến nay, kéo vốn hóa vượt 1,6 triệu tỷ đồng. Theo đó, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã cán mốc 34 tỷ USD.

Phiên giao dịch ngày 22/4 ghi nhận diễn biến đảo chiều mạnh về cuối ngày, với tâm điểm thuộc về nhóm cổ phiếu Vingroup , đặc biệt là VIC. VIC khi tăng trần trong ngày Vingroup tổ chức đại hội cổ đông. Từ khoảng đầu giờ chiều, mã này bật mạnh hết biên độ và nhanh chóng rơi vào trạng thái trắng bên bán. Kết phiên, VIC đóng cửa tại 207.200 đồng/cổ phiếu, thiết lập đỉnh lịch sử.

Với mức giá này, vốn hóa Vingroup vượt 1,6 triệu tỷ đồng, cao nhất từng ghi nhận trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Riêng VIC đóng góp hơn 23 điểm vào VN-Index, gần tương đương toàn bộ mức tăng của chỉ số.

Không chỉ VIC, các cổ phiếu trong hệ sinh thái cũng đồng loạt tăng. VHM tăng hơn 3%, đóng góp khoảng 4 điểm cho chỉ số; VRE tăng trên 2%; VPL duy trì sắc xanh. Nhóm bất động sản nhờ đó trở thành động lực chính dẫn dắt thị trường trong phiên.

Ông Vượng hiện là người giàu thứ 67 thế giới

Theo thống kê từ Forbes, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng vọt, cán mốc 34 tỷ USD, tăng 2,7 triệu USD.

Đà tăng của VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với quy mô cao nhất từ trước tới nay. Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 485.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 35.000 tỷ đồng.

Ngoài nhóm Vingroup, một số mã khác cũng đóng góp tích cực như NVL tăng gần 6%, nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp; TCB tăng nhẹ và hỗ trợ chỉ số.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhóm ngành lại chịu áp lực điều chỉnh. Nhóm ngân hàng phân hóa nhưng phần lớn giảm điểm, với STB, ACB, EIB, MBB, BID đều mất giá. Nhóm chứng khoán cũng suy yếu với SSI, VCI, HCM giảm nhẹ. Dầu khí và vật liệu cơ bản ghi nhận diễn biến tiêu cực, tạo lực cản lên thị trường.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 22.000 tỷ đồng, giảm so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ hơn 100 tỷ đồng, tập trung ở một số mã như FPT, VHM, MSB… dù vậy vẫn mua ròng trở lại ở VIC.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 23,82 điểm (1,3%) lên 1.857,3 điểm. HNX-Index tăng 2,09 điểm (0,83%) lên 255,36 điểm. UPCoM-Index giảm 0,37 điểm (0,29%) xuống 128,86 điểm.

Theo Việt Linh

Phát ngôn gây chú ý về cổ phiếu mùa Đại hội: Ông Trương Gia Bình "thông cảm", tỷ phú Trần Đình Long gây sốc

Phát ngôn gây chú ý về cổ phiếu mùa Đại hội: Ông Trương Gia Bình “thông cảm”, tỷ phú Trần Đình Long gây sốc Nổi bật

Loạt CTCK cho vay hàng chục nghìn tỷ nhưng thị phần giao dịch khiêm tốn, tiền margin đã đi đâu?

Loạt CTCK cho vay hàng chục nghìn tỷ nhưng thị phần giao dịch khiêm tốn, tiền margin đã đi đâu? Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: "Người ta nói xấu mình hoặc bịa đặt thêm các thông tin thì cũng có cái tích cực"

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: “Người ta nói xấu mình hoặc bịa đặt thêm các thông tin thì cũng có cái tích cực”

CTCK dự báo VN-Index lên 2.000 điểm ghi nhận doanh thu quý 1 tăng 41%

CTCK dự báo VN-Index lên 2.000 điểm ghi nhận doanh thu quý 1 tăng 41%

Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy nước giải khát, chuyển sang kinh doanh bất động sản

Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy nước giải khát, chuyển sang kinh doanh bất động sản

Cổ phiếu Vingroup lên cao nhất lịch sử, ông Phạm Nhật Vượng giàu hạng 67 thế giới

Cổ phiếu Vingroup lên cao nhất lịch sử, ông Phạm Nhật Vượng giàu hạng 67 thế giới

