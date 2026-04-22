Giá vàng biến động mạnh, đại gia vàng lên kế hoạch lợi nhuận "khủng"

Cuối ngày 22-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết mua vào 167,5 triệu đồng/lượng, bán ra 170 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng lên 167,3 triệu đồng/lượng mua vào và 169,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước biến động trong vùng hẹp do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.757 USD/ounce, ổn định so với buổi sáng.

Dù chững lại trong những ngày qua, nhưng giá vàng trong nước vẫn tăng vọt khoảng 20 triệu đồng/lượng so với hồi đầu năm 2026. Đồng thời, giới phân tích cũng dự báo giá vàng thế giới có thể tăng tiếp lên những mốc cao mới, với triển vọng tích cực trong trung và dài hạn. Nhu cầu mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn và vàng trang sức ở thị trường trong nước cũng được dự báo tích cực.

Năm 2026, PNJ đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động

Trong bối cảnh này, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã đặt ra những mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận ở mức "khủng".

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của PNJ chiều 22-4, ban lãnh đạo công ty cho biết dù dự báo bức tranh kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước năm nay còn nhiều thách thức nhưng PNJ vẫn tự tin nối dài mạch tăng trưởng kinh doanh.

Cụ thể, công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 37% và 21% so với năm 2025, lên 48.660 tỉ đồng và 3.409 tỉ đồng. Với tình hình kinh doanh tích cực và dòng tiền ổn định, công ty dự tính chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 20%.

Mục tiêu tăng trưởng năm nay của PNJ vượt xa dự phóng của nhiều tổ chức phân tích. Kế hoạch cũng cho thấy ban lãnh đạo công ty này không giấu tham vọng trong việc gia tăng sức cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần, thay vì theo đuổi chiến lược phòng thủ giữa lúc thị trường suy yếu. Nếu hoàn thành, đây sẽ là kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động.

Bên cạnh đó, từ ngày 3-4, ông Phan Quốc Công chính thức tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc, thay cho ông Lê Trí Thông theo lộ trình hoạch định kế nhiệm đã được HĐQT chuẩn bị trong nhiều năm qua. Theo đại diện PNJ, công ty đang sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với trụ cột là nền tảng văn hóa doanh nghiệp chính trực, đổi mới và hướng đến phát triển bền vững.

Tại phiên đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, công ty cũng bầu bổ sung hai thành viên HĐQT, gồm ông Phan Quốc Công và ông Mai Hữu Tín. Cả hai đều dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, điều hành các doanh nghiệp trong nước lẫn tập đoàn đa quốc gia.








