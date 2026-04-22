Sếp cũ VPBankS được đề cử vào HĐQT Chứng khoán HD

CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa công bố thông tin ứng viên dự kiến bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), cổ đông sở hữu 29,99% vốn HDS vừa đề cử ông Vũ Hữu Điền cho vị trí thành viên HĐQT.

Ông Vũ Hữu Điền snh năm 1972, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM và có bằng Thạc sỹ về Quản trị kinh doanh và Hệ thống Thông tin của trường Solvay Brussels School of Economics and Management, Vương quốc Bỉ.

Ông có khoảng 25 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, trải qua nhiều vị trí cấp cao tại các tổ chức tài chính. Trong đó, ông có khoảng 4 năm giữ chức Giám đốc tại Dragon Capital Group

Trước khi được đề cử vào HĐQT HDS, ông Vũ Hữu Điền từng giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX). Ngày 26/3/2026, ông Điền có đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT VPBankS và được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên hôm 20/4.

Hiện ông Vũ Hữu Điền đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fintech AI.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Chứng khoán HD sẽ diễn ra vào sáng 23/4. HDS sẽ trình cổ đông thông qua phương án kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.375 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và 2,6 lần so với thực hiện năm 2025.

Kết thúc năm 2025, Chứng khoán HD ghi nhận tổng doanh thu 2.121 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.313 tỷ đồng, tăng 95%. Chứng khoán HD đề xuất không chia cổ tức năm 2025.

Một nội dung trọng tâm đó là Chứng khoán HD trình cổ đông thông qua phương án chào bán lần đầu ra công chúng (IPO). Phương án này nhằm thực hiện chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời từng bước triển khai việc đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch/niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, HDS dự kiến chào bán 164,4 triệu cổ phiếu. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách. Thời gian thực hiện từ quý II-IV/2026.

Một nội dung đáng chú ý khác việc thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán là thành viên tại Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC). HDS cho biết, chủ trương này phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo của Công ty. Đồng thời cũng là chiến lược mở rộng mạng lưới, tăng tính nhận diện thương hiệu trong nước, khu vực và thế giới. Ban điều hành nhận định IFC sẽ là kênh kết nối giúp xây dựng hệ sinh thái về tài chính, công nghệ và trung gian để kết nối với các định chế tài chính, các nhà đầu tư nước ngoài.



