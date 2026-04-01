Món tài sản “ngon nhất” của Bầu Đức

Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), kết thúc năm tài chính 2025 với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.485 tỷ đồng, tăng 74,6% so với mức 850,6 tỷ đồng của năm 2024.

Kết quả này thúc đẩy quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 76,6%, đạt mức 4.275 tỷ đồng tính đến cuối kỳ báo cáo. Đáng chú ý, nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được hơn 3.280 tỷ đồng, tăng trưởng 82,5% so với năm trước và trở thành nguồn vốn trọng yếu cho các hoạt động đầu tư dài hạn.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận mức 6.381 tỷ đồng, tăng 22,8% so với kỳ trước. Biến động này chủ yếu đến từ việc phát sinh thêm 1.000 tỷ đồng dư nợ trái phiếu phát hành ra công chúng nhằm tài trợ cho các dự án nông nghiệp.

Dù dư nợ tăng về con số tuyệt đối, các chỉ số an toàn tài chính của HGI lại chuyển biến tích cực nhờ tốc độ bồi đắp vốn chủ sở hữu nhanh hơn tốc độ vay nợ. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã giảm từ 2,15 lần xuống còn 1,49 lần. Chỉ số thanh toán ngắn hạn cũng cải thiện từ 0,86 lên 1,02 lần.

Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thành lập vào năm 2016, đến 11/2025 đã chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đổi tên thành CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.﻿

Về mặt tài sản, doanh nghiệp này hiện quản lý hơn 7.080 ha đất nông nghiệp tại Lào, chiếm tỷ trọng 46% tổng diện tích vùng nguyên liệu của HAGL. Quỹ đất này tập trung vào các loại cây trồng có giá trị kinh tế gồm 2.670 ha chuối, 1.690 ha sầu riêng, 1.430 ha cà phê và 700 ha dâu tằm.

Ông Đoàn Nguyên Đức đánh giá HGI là đơn vị sở hữu cấu trúc tài chính và chất lượng tài sản tốt nhất trong tập đoàn hiện nay.

Hiện tại, Công ty Chứng khoán OCBS đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ niêm yết cho HGI để kịp công bố thông tin chính thức vào quý II/2026. Theo phương án dự kiến, tập đoàn mẹ sẽ chào bán 20% cổ phần tại đơn vị này để thu về khoảng 1.500 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và đầu tư.

Sau giao dịch, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết tập đoàn HAGL vẫn nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 75%. Nhằm gia tăng sức hút đối với nhà đầu tư trước thềm IPO, lãnh đạo doanh nghiệp cam kết HGI sẽ duy trì mức lợi nhuận hàng năm không thấp hơn vốn điều lệ và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2026.

Tại Đại hội đồng cổ đông vừa qua, mục tiêu tăng trưởng của hệ sinh thái cũng được xác lập với kế hoạch doanh thu 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận 4.202 tỷ đồng cho năm 2026. Trong quý I/2026, lợi nhuận ước tính đạt 1.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước.