Xuân Cầu Holdings đăng ký mua 24% cổ phần Viwaseen cùng thời điểm Vinaconex muốn bán

CTCP Xuân Cầu Holdings vừa thông báo đăng ký mua vào gần 14 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen, mã CK: VIW).



Ông Tô Dũng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Xuân Cầu Holdings và Viwaseen.



Trước khi thực hiện giao dịch, cả Xuân Cầu Holdings và ông Tô Dũng đều không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VIW nào.



Theo thông tin công bố, số lượng cổ phiếu đăng ký mua là 13.924.464 đơn vị. Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn. Thời gian diễn ra bắt đầu từ ngày 23/04/2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 22/05/2026.

Nếu giao dịch thành công, Xuân Cầu Holdings sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn của Viwaseen, nắm giữ khoảng 24% vốn.

Trước đó, tháng 12/2025, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) đã trở thành công ty mẹ của Viwaseen sau khi chi khoảng 1.231 tỷ đồng để mua lại 98,16% cổ phần từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Đến tháng 3/2026, VIWASEEN đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bầu ông Tô Dũng làm Chủ tịch HĐQT mới. ﻿

Ngày 21/4/2026, Vinaconex thông báo chỉ bán ra thành công 380.800 cổ phiếu VIW trong tổng số hơn 10,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi. Vinaconex giảm sở hữu xuống còn 97,5% vốn tại Viwaseen.

Vinaconex đã tiếp tục đăng ký bán ra hơn 42,06 triệu cổ phiếu VIW nhằm mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 23/4/2026 đến ngày 22/5/2026.



Nếu giao dịch thành công, Vinaconex sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 14,5 triệu cổ phiếu VIW (tỷ lệ 25%).﻿

Viwaseen tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1975, hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản. Mặc dù doanh thu hàng năm thường xuyên duy trì ở mức nghìn tỷ đồng, biên lợi nhuận của doanh nghiệp này lại khá mỏng.

Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen bao gồm khu đất 10.270,5m2 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì), khu đất 8.209m2 tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ), và đặc biệt là khu đất rộng 12.555,7m2 tại số 56-58 ngõ 85 Hà Đình (phường Khương Đình). Đáng chú ý còn có lô đất "vàng" rộng 1.282m2 nằm ngay tại số 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này cũng quản lý khu dân cư Vọng Hải rộng hơn 1,9 ha và các lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 22/4, cổ phiếu VIW tăng trần lên mức 34.200 đồng/cp.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Viwaseen diễn ra ngày 23/4/2026 tại Hà Nội.﻿