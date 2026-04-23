Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Cũng giống anh Trần Đình Long (Chủ tịch Hoà Phát), tôi không khuyên ai mua cổ phiếu

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 chiều 21/4 của Tập đoàn PAN, sau bài phát biểu về kết quả kinh doanh 2025 và kế hoạch 2026 của bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng cho biết đã nhận được tin nhắn của một cổ đông rằng sẽ mua thêm cổ phiếu PAN. "Cũng giống như anh Trần Đình Long (Chủ tịch Hoà Phát), tôi không khuyên ai mua cổ phiếu", ông Hưng nói.

'Cam kết giá cổ phiếu PAN thì tôi không thể'

Khi được hỏi về giá cổ phiếu của PAN hiện nay chưa phản ánh đúng giá trị công ty, ông Hưng khẳng định giá cổ phiếu hoàn toàn do thị trường định đoạt, ông không biết phiên nào bị bán ép hay mua ép.

Ông nói: "Nếu mọi người hỏi tôi về giá trị theo kiểu định giá, theo giá trị cổ đông thì tôi có thể trả lời, còn giá cổ phiếu thì tôi không thể. Các cổ phiếu được mua bán nhiều phần lớn do có trào lưu giao dịch ngắn hạn tạo thành sóng. Còn PAN thì tôi chưa thấy có hiện tượng sử dụng cổ phiếu để làm những việc như vậy.﻿"

Ông Hưng chia sẻ thêm: "Mỗi cổ đông khi mua cổ phiếu đều có mục đích riêng, một là lướt sóng, hai là tích sản, và khi công ty tăng trưởng thì giá trị cũng tăng theo từng năm.



Nếu một chủ doanh nghiệp tham gia mua bán cổ phiếu thì đó không phải là tôi. Tôi không tham gia đầu tư mua bán cổ phiếu của chính mình. Tôi chỉ tập trung làm sao để giá trị cổ đông ngày một tăng trên cơ sở hoạt động của công ty. Tôi thấy mọi thứ đang tăng trưởng tốt. Từ chỗ trước đây không thể chia cổ tức thì năm nay đã có cổ tức tiền mặt.



Tổng mức vốn hóa thị trường của PAN hiện hơn 5 ngàn tỷ đồng, trong khi chỉ cần bán một công ty con không thuộc nhóm cốt lõi cũng đã chiếm hơn một nửa giá trị vốn hóa của PAN.



Mỗi nhà đầu tư có quan niệm và cách đầu tư khác nhau. Tôi chỉ cam kết PAN sẽ làm tốt nhất để giá trị cổ đông luôn được tích lũy qua từng năm. Chúng tôi minh bạch trong tất cả những gì mình làm.



Còn việc cam kết giá cổ phiếu thì tôi không thể. Đó không phải là việc tôi có thể làm được." ﻿

Vì sao có thương vụ Bibica?﻿