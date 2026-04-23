Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Cũng giống anh Trần Đình Long (Chủ tịch Hoà Phát), tôi không khuyên ai mua cổ phiếu
Nếu một chủ doanh nghiệp tham gia mua bán cổ phiếu thì đó không phải là tôi. Tôi không tham gia đầu tư mua bán cổ phiếu của chính mình. Tôi chỉ tập trung làm sao để giá trị cổ đông ngày một tăng trên cơ sở hoạt động của công ty.
Tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 chiều 21/4 của Tập đoàn PAN, sau bài phát biểu về kết quả kinh doanh 2025 và kế hoạch 2026 của bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng cho biết đã nhận được tin nhắn của một cổ đông rằng sẽ mua thêm cổ phiếu PAN. "Cũng giống như anh Trần Đình Long (Chủ tịch Hoà Phát), tôi không khuyên ai mua cổ phiếu", ông Hưng nói.
'Cam kết giá cổ phiếu PAN thì tôi không thể'
Khi được hỏi về giá cổ phiếu của PAN hiện nay chưa phản ánh đúng giá trị công ty, ông Hưng khẳng định giá cổ phiếu hoàn toàn do thị trường định đoạt, ông không biết phiên nào bị bán ép hay mua ép.
Ông nói: "Nếu mọi người hỏi tôi về giá trị theo kiểu định giá, theo giá trị cổ đông thì tôi có thể trả lời, còn giá cổ phiếu thì tôi không thể. Các cổ phiếu được mua bán nhiều phần lớn do có trào lưu giao dịch ngắn hạn tạo thành sóng. Còn PAN thì tôi chưa thấy có hiện tượng sử dụng cổ phiếu để làm những việc như vậy."
Ông Hưng chia sẻ thêm: "Mỗi cổ đông khi mua cổ phiếu đều có mục đích riêng, một là lướt sóng, hai là tích sản, và khi công ty tăng trưởng thì giá trị cũng tăng theo từng năm.
Nếu một chủ doanh nghiệp tham gia mua bán cổ phiếu thì đó không phải là tôi. Tôi không tham gia đầu tư mua bán cổ phiếu của chính mình. Tôi chỉ tập trung làm sao để giá trị cổ đông ngày một tăng trên cơ sở hoạt động của công ty. Tôi thấy mọi thứ đang tăng trưởng tốt. Từ chỗ trước đây không thể chia cổ tức thì năm nay đã có cổ tức tiền mặt.
Tổng mức vốn hóa thị trường của PAN hiện hơn 5 ngàn tỷ đồng, trong khi chỉ cần bán một công ty con không thuộc nhóm cốt lõi cũng đã chiếm hơn một nửa giá trị vốn hóa của PAN.
Mỗi nhà đầu tư có quan niệm và cách đầu tư khác nhau. Tôi chỉ cam kết PAN sẽ làm tốt nhất để giá trị cổ đông luôn được tích lũy qua từng năm. Chúng tôi minh bạch trong tất cả những gì mình làm.
Còn việc cam kết giá cổ phiếu thì tôi không thể. Đó không phải là việc tôi có thể làm được."
Vì sao có thương vụ Bibica?
Liên quan đến thương vụ thoái vốn tại CTCP Bibica, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các cam kết kể từ khi tham gia đầu tư, đặc biệt trong việc gìn giữ và phát triển thương hiệu Bibica theo hướng bền vững.
Theo ông Hưng, thời điểm PAN tiếp quản, quy mô và vị thế thương hiệu của Bibica còn hạn chế. Tuy nhiên, sau khoảng một thập kỷ, doanh nghiệp này đã có sự tăng trưởng đáng kể và đủ năng lực đứng vững trên thị trường. Dù vậy, nếu tiếp tục nắm giữ, PAN đánh giá dư địa đóng góp thêm cho sự phát triển của Bibica là không còn nhiều.
Lãnh đạo PAN nhấn mạnh, với định hướng là một công ty đầu tư tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, ngành bánh kẹo không nằm trong chiến lược cốt lõi. Do đó, việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng là bước đi cần thiết nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.
Về phía đối tác Indonesia, ông Hưng cho biết dù chưa có nhà máy sản xuất bánh kẹo, nhưng phía này đã cam kết tiếp tục gìn giữ và phát triển thương hiệu Bibica, thương hiệu Bibica vẫn là của Việt Nam, thay vì chuyển đổi sang thương hiệu riêng. PAN đánh giá đây là đối tác phù hợp để đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.
Chủ tịch PAN cũng cho biết, tiêu chí lựa chọn thời điểm thoái vốn được đặt trên cơ sở đảm bảo lợi ích cổ đông, bao gồm việc rút vốn khỏi các khoản đầu tư không còn phù hợp với tốc độ tăng trưởng chung của tập đoàn, đồng thời tối ưu hóa giá trị thu về.
PAN hiện chưa có kế hoạch cụ thể về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp khác, song vẫn duy trì nguyên tắc linh hoạt: với các khoản đầu tư ngoài lĩnh vực cốt lõi, nếu xuất hiện cơ hội phù hợp về giá và mang lại hiệu quả vượt trội, doanh nghiệp sẽ xem xét và trình cổ đông quyết định.
Trả lời câu hỏi về khả năng chia cổ tức trong trường hợp chưa tìm được cơ hội đầu tư mới, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết doanh nghiệp không theo đuổi quan điểm “có bao nhiêu chia hết” nếu muốn duy trì tăng trưởng.
Theo ông, dòng tiền trong Tập đoàn PAN không bao giờ “ngủ” mà luôn được vận hành để tạo giá trị gia tăng, thay vì để nhàn rỗi. Trong trường hợp chưa có cơ hội đầu tư phù hợp, nguồn vốn vẫn sẽ được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh tài chính nhằm đảm bảo hiệu quả sinh lời.
Lãnh đạo PAN khẳng định cổ đông có thể yên tâm về cách thức doanh nghiệp quản lý và sử dụng vốn, với mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả thay vì ưu tiên chia cổ tức trong ngắn hạn.
Nhịp sống thị trường