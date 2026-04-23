Công ty trứng Ba Huân nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, rớt khỏi kệ nhiều siêu thị: Vì đâu nên nỗi?

Công ty CP Ba Huân (thương hiệu Ba Huân) gắn liền với tên tuổi bà Phạm Thị Huân, thường gọi là Ba Huân. Bà tự nhận ít học, tiếng Anh không rành nhưng khát khao đưa công nghệ vào để làm trứng sạch, bởi trứng là nguồn đạm giá rẻ cho mọi tầng lớp người tiêu dùng.

Từ gánh trứng nhỏ

Theo bà Ba Huân từng nhiều lần chia sẻ, thương hiệu Ba Huân khởi đầu hơn 50 năm trước từ một gánh trứng nhỏ, rồi lớn dần thành vựa trứng. Đại dịch cúm gia cầm H5N1 giai đoạn 2003-2005 là khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của bà.

Thay vì rời thị trường như nhiều người buôn bán trứng thời đó, bà quyết định bán đất đai, tài sản để nhập dây chuyền xử lý trứng sạch hiện đại từ châu Âu nhằm quay lại thị trường.

Dây chuyền xử lý trứng Ba Huân

Cột mốc tiếp theo là đầu năm 2013, trứng gà bất ngờ bị khối ngoại “làm giá” tại TP HCM với mức tăng chóng mặt. Các sở, ngành phải vào cuộc, thậm chí phương án nhập khẩu trứng để dập cơn sốt giá cũng được tính đến. Khi đó, Ba Huân cùng một số doanh nghiệp trứng nội địa đã vào cuộc tổng lực, đưa giá trứng về mức hợp lý – ghi dấu ấn đẹp trong lòng người tiêu dùng, nâng tầm thương hiệu.

Đến năm 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trứng gà lại sốt giá nhưng Ba Huân vẫn quyết giữ giá để hỗ trợ người tiêu dùng. Kết quả, công ty không chỉ kinh doanh tốt mà thương hiệu tiếp tục ghi điểm.

Thời kỳ hoàng kim

Năm 2022 có thể xem là thời kỳ hoàng kim của Ba Huân với nhiều cột mốc ấn tượng. Theo công bố trên website, sản phẩm của Ba Huân thời điểm đó có mặt lên tới 3.000 siêu thị lớn nhỏ, trải khắp 100% tỉnh thành trên toàn quốc; xuất khẩu đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Malaysia…

Năm 2022, công ty giới thiệu có quy mô tài sản 3.200 tỉ đồng, sở hữu 100 ha đất, hơn 900 nhân viên và hơn 150 mã sản phẩm.

Không chỉ có trứng gà, trứng vịt - Ba Huân có tới 150 mã sản phẩm

Tháng 3-2022, bà Phạm Thị Huân công bố bán 25% cổ phần và giới thiệu ông Trần Việt Hưng (sinh năm 1985, không phải thành viên gia đình) giữ chức Tổng giám đốc điều hành.

Đến tháng 8-2022, ông Trần Việt Hưng trở thành người đại diện pháp luật Công ty CP Ba Huân, còn bà Phạm Thị Huân chuyển sang vị trí Chủ tịch HĐQT.

Đối tác mua cổ phần ký cam kết gắn bó với thương hiệu Ba Huân trong 50 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Tự giới thiệu của Ba Huân vào năm 2022

Đến nợ nần

Tiến trình bán cổ phần tiếp theo không được bà Phạm Thị Huân công bố trên truyền thông cho đến cuối năm 2025, khi xuất hiện thông tin Công ty CP Ba Huân nợ thuế hơn 51 tỉ đồng và bị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 13-11-2025, bà Phạm Thị Huân tiết lộ ban đầu bà bán 59% cổ phần, giữ lại 41%. Tuy nhiên, sau một thời gian điều hành, đối tác yêu cầu mua toàn bộ cổ phần hoặc hoàn lại tiền đã mua.

Bà Ba Huân (phải) và ông Trần Việt Hưng - người đại diện pháp luật công ty vào tháng 7-2024













































Khi đó, bà Huân không còn tiền mặt do đã dùng tiền bán cổ phần để trả nợ, lấy lại giấy tờ nhà đất và thanh toán cho các cổ đông sáng lập. Do đó, bà quyết định bán toàn bộ công ty vì các con không kế thừa được sự nghiệp bà gây dựng.

Về pháp lý, công ty đã đổi chủ, đổi người đại diện pháp luật. Bà Huân không còn quyền điều hành, chỉ giữ vai trò Chủ tịch HĐQT danh dự và xác nhận công ty thời gian qua làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ thuế.

Khó khăn nối dài

Sang năm 2026, tình hình tài chính tiếp tục khó khăn khi Công ty CP Ba Huân nợ gần 8,6 tỉ đồng BHXH trong 13 tháng với 136 lao động. Trước đó, cập nhật ngày 17-11-2025, công ty nợ hơn 7,8 tỉ đồng BHXH với 414 lao động. Như vậy, khoản nợ BHXH tăng lên trong khi số lao động giảm mạnh, cho thấy áp lực tài chính ngày càng lớn.

Đại diện UBND và Công đoàn xã Tân Nhựt tiếp xúc người lao động tại Công ty CP Ba Huân sáng 20-4 ( Ảnh: Huỳnh Như)

Mới đây nhất, công ty Ba Huân bất ngờ thông báo nhà máy xử lý trứng Ba Huân tại Bình Chánh sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 16-5 do nguồn nguyên liệu không ổn định và áp lực chi phí vận hành tăng.

Hiện Công ty CP Ba Huân đã thông tin lộ trình trả lương, khắc phục nợ BHXH để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Trong khi đó, ghi nhận tại thị trường trứng TP HCM từ cuối năm ngoái đến nay cho thấy sự hiện diện của trứng Ba Huân giảm đáng kể, đặc biệt ở kênh siêu thị – nơi thương hiệu này từng chiếm thị phần lớn.

Đáng chú ý, trong chương trình bình ổn thị trường TP HCM năm 2026 – Tết Đinh Mùi 2027 bắt đầu từ ngày 1-4, thương hiệu Ba Huân chỉ còn 2 mã sản phẩm, giảm 2 mã so với kỳ trước.

Quầy trứng siêu thị đầy ắp nhưng trứng Ba Huân bị thu hẹp, thậm chí vắng bóng



