Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh chốt ngày chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%

CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (MCK: VSH, sàn HoSE) vừa có thông báo về ngày 14/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 4 năm 2025.

Theo đó, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thực hiện thanh toán 29/5/2026.

Với hơn 236,2 triệu cổ phiếu VSH đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ phải chi khoảng hơn 118,1 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Tính đến ngày 31/12/2025, Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) đang sở hữu 52,58% vốn điều lệ của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, tương đương sở hữu hơn 124,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính sẽ nhận về hơn 62,1 tỷ đồng cổ tức.

Ngoài ra, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (MCK: PGV, sàn HoSE) sở hữu 30,55% vốn điều lệ của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, tương đương gần 72,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính cũng sẽ nhận về khoảng gần 36,1 tỷ đồng tiền cổ tức.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 26/3/2026 vừa qua, các cổ đông của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.500 đồng.

Trước đó, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã 3 lần thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tổng tỷ lệ 30%. Như vậy, sau đợt chi trả cổ tức nêu trên, doanh nghiệp đã hoàn tất việc chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh dự kiến mang về doanh thu hơn 1.886,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 583,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 19,7% và 32,3% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ước tính sẽ ghi nhận sản lượng điện sản xuất trong năm 2026 đạt hơn 1,9 triệu kWh, giảm 19% so với kết quả của năm 2025; sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 1,92 triệu kWh, giảm 19,3%.