Nội lực ba mảng cùng tăng tốc, MSN đứng trước cơ hội lớn khi FTSE nâng hạng Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường bắt đầu xuất hiện các yếu tố hỗ trợ mới, đặc biệt là việc Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, sự cải thiện nội tại của các mảng kinh doanh đang giúp câu chuyện tăng trưởng của Masan trở nên rõ ràng hơn, từ nền tảng vận hành đến kỳ vọng dòng vốn.

Bán lẻ: Tăng trưởng duy trì ở mức cao, hiệu quả vận hành tiếp tục cải thiện

Tại WinCommerce (WCM), kết quả kinh doanh quý 1/2026 cho thấy đà tăng trưởng được duy trì ổn định và có chiều sâu hơn so với giai đoạn trước.

Doanh thu quý 1 đạt 11.363 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ, tiếp tục vượt đáng kể kế hoạch tăng trưởng cả năm. Riêng tháng 3 ghi nhận doanh thu 3.492 tỷ đồng, tăng 23,3%, cho thấy đà tăng trưởng không chỉ đến từ yếu tố đầu năm mà được duy trì xuyên suốt quý.

Điểm đáng chú ý là chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện. Doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) tăng 14,3%, phản ánh hiệu suất vận hành tại các điểm bán hiện hữu đang được nâng lên rõ rệt. Đây là yếu tố quan trọng, bởi trong bán lẻ, khả năng gia tăng doanh thu trên từng điểm bán mới là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Song song với đó, WCM tiếp tục mở rộng mạng lưới với 225 cửa hàng mới trong quý, nâng tổng số điểm bán lên hơn 4.800 cửa hàng. Đáng chú ý, mô hình WinMart+ nông thôn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, không chỉ nhờ dư địa thị trường lớn mà còn nhờ khả năng đạt hiệu quả nhanh hơn.

Việc các cửa hàng mở mới bắt đầu đóng góp tích cực vào lợi nhuận cho thấy mô hình bán lẻ của Masan đang chuyển sang giai đoạn mới: mở rộng đi kèm hiệu quả, thay vì đánh đổi lợi nhuận để tăng trưởng.

Hàng tiêu dùng: Tăng trưởng ổn định, nền tảng phân phối tạo khác biệt

Ở mảng hàng tiêu dùng, Masan Consumer (MCH) tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định trong quý 1/2026, với doanh thu đạt 8.473 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, bám sát mục tiêu cả năm.

Khác với giai đoạn trước, tăng trưởng của MCH hiện không còn phụ thuộc vào một ngành hàng đơn lẻ, mà được dẫn dắt bởi nhiều trụ cột. Gia vị tăng 17,1%, thực phẩm tiện lợi tăng 14% và hóa mỹ phẩm tăng mạnh 34,2%, cho thấy danh mục sản phẩm đang vận hành đồng đều hơn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở sự chuyển dịch động lực tăng trưởng sang hạ tầng phân phối. Mô hình Retail Supreme tiếp tục được mở rộng, với khoảng 430.000 điểm bán được kết nối, đồng thời gia tăng giá trị trên mỗi điểm bán thông qua việc nâng số lượng sản phẩm trong mỗi đơn hàng. Điều này phản ánh một thay đổi mang tính cấu trúc: tăng trưởng không chỉ đến từ việc bán nhiều hơn, mà từ việc bán hiệu quả hơn. Khi dữ liệu bán hàng và hành vi tiêu dùng được cập nhật theo thời gian thực, doanh nghiệp có thể tối ưu danh mục sản phẩm, cải thiện hiệu quả trưng bày và rút ngắn chu kỳ đổi mới.

Với việc Retail Supreme dự kiến đóng góp 30–40% tăng trưởng doanh thu trong năm 2026, nền tảng phân phối này đang dần trở thành một trong những yếu tố quyết định giúp MCH duy trì tăng trưởng hai chữ số trong dài hạn.

Vật liệu công nghệ cao: Động lực tăng trưởng mới từ chu kỳ thị trường và nội lực

Ở mảng vật liệu công nghệ cao, Masan High-Tech Materials (MSR) đang ghi nhận một khởi đầu vượt kỳ vọng trong năm 2026.

Trong quý 1, doanh thu ước đạt khoảng 2.993 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 537 tỷ đồng, vượt xa kết quả của cả năm 2025. Kết quả này phản ánh sự kết hợp giữa yếu tố thị trường thuận lợi và cải thiện nội tại của doanh nghiệp.

Động lực chính đến từ sự gia tăng mạnh của giá vonfram, trong bối cảnh nhu cầu vật liệu công nghệ cao được thúc đẩy bởi các ngành như AI, bán dẫn và năng lượng. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, các vật liệu chiến lược ngày càng được nhìn nhận theo góc độ dài hạn thay vì chỉ là hàng hóa chu kỳ.

Song song, MSR cũng đang cải thiện hiệu quả vận hành và kỷ luật tài chính, qua đó chuyển hóa lợi thế tài nguyên thành tăng trưởng lợi nhuận và dòng tiền. Với việc Masan sở hữu tỷ lệ lợi ích kinh tế lớn tại MSR, sự bứt phá của mảng này sẽ đóng góp trực tiếp vào kết quả hợp nhất của tập đoàn.

Nội lực hội tụ và cơ hội từ dòng vốn ngoại

Diễn biến tại ba mảng kinh doanh cho thấy một điểm chung: tăng trưởng không còn đến từ mở rộng đơn thuần, mà đi kèm với cải thiện về chất lượng vận hành.

WCM đang chứng minh khả năng mở rộng có lợi nhuận, MCH xây dựng nền tảng phân phối có thể nhân rộng, trong khi MSR tận dụng chu kỳ mới của thị trường vật liệu chiến lược. Khi các động lực này cùng vận hành, cấu trúc tăng trưởng của Masan trở nên rõ ràng và bền vững hơn.

Bên cạnh nội lực, một yếu tố bên ngoài đang tạo thêm động lực cho câu chuyện MSN. Ngày 8/4/2026, FTSE Russell xác nhận Việt Nam chính thức được nâng hạng lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026. MSN nằm trong nhóm cổ phiếu được đánh giá có khả năng thu hút dòng vốn ngoại, trong bối cảnh dư địa sở hữu nước ngoài vẫn còn đáng kể.

Theo ước tính, dòng vốn thụ động vào thị trường Việt Nam có thể đạt tối thiểu 1,7 tỷ USD, chưa tính dòng vốn chủ động thường lớn hơn nhiều lần. Khi dòng tiền tìm đến các doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng rõ ràng, Masan đang hội tụ cả hai yếu tố: nội lực cải thiện và bối cảnh thị trường thuận lợi. Trong bối cảnh đó, năm 2026 không chỉ là một năm tăng trưởng, mà có thể là bước chuyển quan trọng của Masan, từ giai đoạn hoàn thiện nền tảng sang giai đoạn tạo ra giá trị rõ ràng hơn cho cổ đông.

