Triệt phá đường dây đá gà xuyên quốc gia, giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng trong gần 1 tháng

Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng nước bạn Lào triệt phá “trường gà quốc tế Viêng Xay” - đường dây đánh bạc bằng hình thức chọi gà xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can để làm rõ về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Ngoài 2 hành vi trên, lực lượng chức năng cũng đang mở rộng làm rõ thêm hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản” do các đối tượng liên quan gây ra.

Theo công an, thời gian vừa qua, trinh sát phát hiện nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc nên xác lập chuyên án.

Quá trình điều tra, công an xác định “Trường gà quốc tế Viêng Xay” do Đào Anh Dũng (SN 1979, trú phường Hà Đông, TP Hà Nội) cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức, điều hành. Các đối tượng tham gia góp vốn theo hình thức cổ phần từ 3% đến 10%/đối tượng, tương ứng số tiền từ 400 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam sang tham gia, thu lợi bất chính.

Theo công an, đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, quy tụ nhiều đối tượng hình sự trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước và ở nước ngoài. Hoạt động của trường gà này tuy nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng được xây dựng quy mô với mục đích lôi kéo số lượng lớn con bạc là người Việt Nam sang để đánh bạc. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc khép kín, có sự phân công rõ ràng giữa các đối tượng theo từng khâu từ điều hành đến phục vụ.

Đường dây đã đầu tư xây dựng khu ăn uống, căng tin, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên để phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc. Khi người chơi thắng cược, tổ chức thu 5% tiền “xâu” làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

Việc vận hành đường dây theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận. Trong đó, Quách Thị Hằng giữ vai trò quản lý chung, trực tiếp điều hành các bộ phận như lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin... dưới sự điều hành này là hệ thống nhân viên được thuê để đảm nhiệm các công việc chuyên môn khác nhau.

Cuối tháng 3 vừa qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo chuyên án, các mũi công tác đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ “trường gà quốc tế Viêng Xay”, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, tổ chức và các đối tượng tham gia, qua đó bóc gỡ toàn bộ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, bắt giữ 205 đối tượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 cá thể gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành; hơn 200 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Công an xác định, trong gần 1 tháng, đường dây đánh bạc đã giao dịch trên 1.200 tỷ đồng. Ngoài việc tổ chức đánh bạc trực tiếp, các đối tượng còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên web: “tg999.live” và hội nhóm telegram “truonggaviengxay999” với mục đích tổ chức cho các con bạc đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với chính nhà cái. Công an xác định có hàng nghìn tài khoản là người Việt Nam có đánh bạc trực tuyến với nhà cái, trong đó xác định dòng tiền tại 4 tài khoản mà các đối tượng tổ chức sử dụng từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt đã có hơn 10.000 lượt giao dịch với tổng số tiền giao dịch hơn 150 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.