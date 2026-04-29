"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" mở bát dịp lễ, không cần bikini nhưng vẫn khiến dân tình "khó thở"

Mở đầu kỳ nghỉ lễ, Chi Pu nhanh chóng chiếm spotlight khi chia sẻ loạt ảnh check-in tại Hội An. Không cần đi theo công thức bikini quen thuộc mỗi mùa du lịch biển, nữ ca sĩ vẫn khiến mạng xã hội dậy sóng với visual quá đỗi cuốn hút trong concept nhẹ nhàng nhưng gợi cảm.

Trong bộ ảnh, Chi Pu lựa chọn set đồ tông trắng xuyên suốt với thiết kế áo yếm với phần bèo nhún mềm mại kết hợp cùng chân váy dáng dài ôm nhẹ giúp tôn trọn vòng eo thon và đường cong cơ thể. Chất liệu mỏng, rũ tạo hiệu ứng uyển chuyển càng khiến tổng thể trở nên mướt mắt.

Cùng với outfit không chỗ chê, thần thái và nhan sắc của Chi Pu khiến ai cũng xuýt xoa. Khi đứng giữa bãi biển lúc bình minh, cô toát lên vẻ quyến rũ rất riêng, vừa nhẹ nhàng vừa sắc sảo. Ở những khung hình khác, Chi Pu lúc thì tạo dáng trưng trổ body gợi cảm, khi thì lại nghiêng mình đầy thư thái trong không gian nghỉ dưỡng. Dù ở góc chụp nào, visual của cô vẫn giữ phong độ ổn định.

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn. Nhiều người không khỏi xuýt xoa khi Chi Pu tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc, dù không cần diện bikini vẫn đủ khiến người xem "khó thở".

Cách đó 1 ngày, Chi Pu cũng từng "thả xích" một bộ ảnh khác trong chiếc váy đen ôm sát, gây chú ý với thiết kế khoe trọn tấm lưng trần nuột nà. Không cần layout make-up cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn ghi điểm nhờ visual thanh thoát, làn da mịn màng và thần thái cuốn hút. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời khen, chứng minh sức hút ổn định của "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".

Không ngẫu nhiên mà Chi Pu được netizen gọi với danh xưng này liên tục. Trước đó, trang Sina từng dành cho Chi Pu danh xưng "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", thậm chí khẳng định nhan sắc của cô có phần nổi bật hơn cả Triệu Lệ Dĩnh - ngôi sao hạng A đình đám Cbiz. Trong khi đó, Sohu hay Elle China cũng lần lượt gọi Chi Pu là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" hay "mỹ nhân số 1 Việt Nam".

Việc Chi Pu được truyền thông Trung Quốc ưu ái cũng là điều dễ hiểu. Sau khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023 , nữ nghệ sĩ nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng giữa dàn thí sinh quốc tế. Không đi theo lối an toàn, Chi Pu liên tục mang đến những tiết mục được đầu tư chỉn chu, đa dạng màu sắc, từ hình ảnh, âm nhạc đến concept trình diễn. Đặc biệt, việc khéo léo lồng ghép yếu tố văn hoá Việt Nam vào các màn công diễn cũng giúp cô ghi điểm mạnh mẽ, tạo nên sự khác biệt giữa một "rừng" visual và tài năng.

Bên cạnh đó, điểm khiến truyền thông Trung Quốc đánh giá cao Chi Pu nằm ở tổng thể hài hòa giữa đường nét gương mặt và thần thái. Cô sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú, đôi mắt sắc sảo cùng sống mũi cao - những yếu tố được cho là rất hợp gu thẩm mỹ của khán giả châu Á. Ngoài ra, phong cách biến hóa linh hoạt từ ngọt ngào, trong trẻo đến quyến rũ, cá tính cũng giúp Chi Pu luôn tạo cảm giác mới mẻ mỗi khi xuất hiện.

