Căn hộ hoàn thiện nội thất theo yêu cầu của gia chủ 'giữ nguyên màu cửa cũ'

Theo Thuý Hiền | 29-04-2026 - 13:50 PM | Lifestyle

Yêu cầu tưởng như đơn giản nhưng lại là yêu cầu khó bởi nó đòi hỏi sự kiểm soát và nắm bắt chính xác của nhóm KTS vì chỉ sai lệch màu một chút cũng có thể dẫn tới mất đồng bộ trong tổng thể không gian.

Đây là một căn chung cư ba phòng ngủ, có khách bếp liên thông và bếp được ngăn riêng. Chủ nhân căn hộ là vợ chồng trung niên đã có hai con gái lớn. Gia chủ có yêu cầu khá kỹ lưỡng về phong thuỷ và các yêu cầu chi tiết về không gian.

Trong đó yêu cầu giữ nguyên màu cửa có sẵn là một yêu cầu tưởng rất đơn giản, nhưng lại quyết định lớn đến màu sắc của căn chung cư, bởi vì một không gian luôn cần đến sự thống nhất của màu gỗ trong tất cả, từ màu sàn, màu cửa, màu gỗ nội thất, màu gỗ bàn ghế.

Nếu không có sự đồng bộ về màu sắc và sắc độ, thì không gian sẽ có sự khập khiễng về màu sắc sẽ dẫn đến thị giác của người dùng sẽ luôn có xu hướng tập trung vào những thứ khác nhau rõ rệt.

Theo giải thích của KTS, trong tâm lý học về màu và hành vi, một căn nhà có sự đồng bộ về màu sắc và ngôn ngữ, thì dễ tạo ra sự bình ổn tâm lý hơn. Do não không cần phải dành quá nhiều hoạt động vào việc phân tích và cảnh báo môi trường. Với căn hộ này KTS đã đồng bộ màu sắc của nội thất mới với màu của cửa cũ và phối trộn hài hòa cùng sắc trắng, be, gỗ tự nhiên,..

Chủ trì: KTS Lại Thành Tín

Concept 3D: KTS Nguyễn Thị Huệ

Theo Thuý Hiền

Tiền phong

