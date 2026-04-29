Nữ ca sĩ Việt bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Nga với số điểm tuyệt đối

Chủ tịch hội đồng luận án – Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Anatoly Moysevich Tsuker – đã trực tiếp đọc quyết định công nhận học vị tiến sĩ cho Nguyễn Bảo Yến. Buổi bảo vệ gây ấn tượng mạnh khi nữ ca sĩ thể hiện khả năng tiếng Nga lưu loát, lập luận chặt chẽ và trả lời trôi chảy các câu hỏi phản biện. Phần phát biểu kết thúc chân thành, giàu cảm xúc của cô cũng khiến hội đồng xúc động.

Hành trình đến với học vị tiến sĩ của Nguyễn Bảo Yến bắt đầu từ năm 2013, khi cô nhận học bổng toàn phần theo diện hiệp định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Từ những ngày đầu làm quen với bảng chữ cái Nga, vượt qua rào cản ngôn ngữ, khí hậu và văn hóa, cô từng bước khẳng định mình tại Nhạc viện Quốc gia Ural mang tên M.P. Mussorgsky.

Năm 2020, Nguyễn Bảo Yến tốt nghiệp hệ chuyên gia chuyên ngành Thanh nhạc – Biểu diễn nhà hát với tấm bằng xuất sắc và tiếp tục được cấp học bổng học lên nghiên cứu sinh. Giai đoạn học tập của cô cũng trùng với thời điểm đại dịch COVID-19 và nhiều biến động quốc tế, khiến hành trình càng thêm thử thách.

Năm 2023, cô hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh và trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, đồng thời tiếp tục hoàn thiện luận án để đủ điều kiện bảo vệ.

Song song với học thuật, Nguyễn Bảo Yến vẫn duy trì hoạt động biểu diễn sôi nổi trong nước. Cô xuất hiện tại nhiều sân khấu lớn, các chương trình nghệ thuật trọng điểm, trong đó có chương trình “Điều còn mãi”, để lại dấu ấn với giọng soprano trong sáng, giàu cảm xúc.

Trước đó, Nguyễn Bảo Yến được biết đến là Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc thính phòng. Cô theo đuổi dòng nhạc opera, cổ điển, thính phòng và các ca khúc cách mạng, quê hương. Những trích đoạn như Cavatina Norina trích vở Opera Don Pasquale của Donizetti, Nữ hoàng bóng đêm trích vở Cây sáo thần của Mozzart đã góp phần định hình phong cách nghệ thuật riêng của cô.

Đánh giá về học trò, Giáo sư Svietlana Vladimirovna Zaliznyak – Trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viện – nhận xét Nguyễn Bảo Yến là nghệ sĩ có mục tiêu rõ ràng, tinh thần học hỏi cao và sở hữu giọng soprano trữ tình màu sắc (lyric-coloratura soprano) với âm sắc ấm áp, tinh tế. Không chỉ nổi bật trên sân khấu, cô còn được đánh giá cao về tư duy học thuật và sự nghiêm túc trong nghiên cứu.

Trong khi đó, thành viên hội đồng luận án Galina Rubenovna Taraeva bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt: “Đây là một công trình tuyệt vời. Trình độ tiếng Nga của Bảo Yến khiến tôi thực sự ngưỡng mộ. Chúng tôi tin tưởng vào tương lai rực rỡ của cô.”

Trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên được đào tạo bài bản và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ âm nhạc tại nước ngoài, Nguyễn Bảo Yến không giấu được niềm xúc động. Nhìn lại chặng đường 13 năm, cô gọi đó là hành trình của ý chí và nghị lực, nơi cô vừa học tập, làm việc, vừa làm mẹ và vượt qua nhiều biến động của cuộc sống.

“Có những lúc tưởng như đi vào ngõ cụt, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc,” nữ ca sĩ chia sẻ.

Học vị tiến sĩ không chỉ là thành quả của riêng Nguyễn Bảo Yến, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của một nghệ sĩ theo đuổi con đường hàn lâm, góp phần khẳng định vị thế của nghệ sĩ Việt Nam trên bản đồ âm nhạc quốc tế.