NSƯT Thành Lộc: "Trời ơi, tôi có làm gì đâu!"

Theo Tùng Ninh | 29-04-2026 - 11:30 AM | Lifestyle

"Trong suốt 9 năm qua, bản thân tôi cũng gặp phải nhiều lần cọ sát, va chạm. Tai tiếng, thị phi cứ từ đâu rớt vào mặt tôi", NSƯT Thành Lộc nói.

Vừa qua, tại chương trình Bar Buddy, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về sự thay đổi của mình. Anh nói: "Bản năng là thứ tôi sẽ bỏ dù nó được sinh ra trong tôi, vì bản năng đôi khi tệ lắm, nên bỏ những gì thuộc về bản năng đi.

Trong cuộc đời, con người luôn luôn muốn hoàn thiện mình mà. Hoàn thiện chính là thay đổi bản năng đó. Chúng ta phải hoàn thiện mình từng ngày, từng giờ, dần bỏ đi bản năng của mình.

Nhưng bỏ đi bản năng không có nghĩa là đánh mất chính mình. Bản năng mang tính sơ khai thôi. Trong cuộc đời, muốn hoàn thiện bản thân thì trải nghiệm là yếu tố rất cần thiết.

Phải bước qua trải nghiệm mới biết gạt bỏ những gì, nhiều khi là gạt bỏ chính bản năng. Giống như ngọc mà không mài dũa cũng chỉ là viên đá thô thôi. Bản năng chính là thứ cần mài dũa đi.

Và bỏ ở đây là bỏ cái thừa thãi, không cần thiết, chứ không phải đánh mất chính mình. Bản năng là cái rất dễ khiến ta phạm tội. Trong suốt 9 năm qua, bản thân tôi cũng gặp phải nhiều lần cọ sát, va chạm. Tai tiếng, thị phi cứ từ đâu rớt vào mặt tôi, khiến tôi bị thiên hạ chửi ầm ầm.

Theo bản năng thì điều đầu tiên mà tôi sẽ thốt lên là: "Trời ơi, tôi có làm gì đâu mà tai bay vạ gió vậy". Nhưng sau đó tôi bình tĩnh lại và tự ngẫm, chắc tôi cũng phải làm cái gì đó thì mới nên chuyện như vậy. Chỉ cần tôi có một sơ hở như một phát ngôn, một động tác, một biểu cảm sai ngữ cảnh, sai thời điểm là tôi phải gánh hết mọi hậu quả.

Tiên trách kỷ hậu trách nhân, tôi phải tự trách mình, ai bảo tôi làm vậy. Nhưng tôi tự cười chính mình thôi vì phải như thế mới là cuộc đời. Mình phải bị vấp ngã rồi tự đứng lên, thì mới vững vàng hơn để từ sau biết nhìn trước nhìn sau. Phải nhìn từng bước chân của mình để tránh va vấp".

