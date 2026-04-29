Mỹ nhân Việt gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, nổi bật trong tà áo dài đỏ

Thời gian qua, Hoa hậu Tô Diệp Hà liên tục di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM để phục vụ cho lịch trình công việc. Lần này, có dịp vào TP.HCM và gần dịp đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, người đẹp tranh thủ thực hiện một bộ ảnh áo dài tại Bảo tàng TP.HCM như một cách lưu giữ lại những ngày đẹp nhất của tháng 4. Đây cũng là lần đầu tiên nàng Hậu thực hiện một bộ ảnh ở đây.

Chọn tà áo dài đỏ mang phom dáng truyền thống, người đẹp khoe sắc vóc và thần thái rạng rỡ khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn. Không kiểu tóc cầu kỳ, Tô Diệp Hà chọn tóc suôn dài và layout make up nhẹ nhàng, tôn lên từng đường nét thanh thoát trên gương mặt, chuẩn hình ảnh dịu dàng của phụ nữ Việt Nam.

Nếu theo dõi Tô Diệp Hà, nhiều khán giả sẽ biết người đẹp rất yêu tà áo dài Việt Nam và chỉ cần có dịp phù hợp, cô sẽ chọn trang phục truyền thống này để diện khi xuất hiện trước công chúng.

“ Hà nghĩ rằng, lan tỏa nét đẹp văn hóa cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước. Hà rất yêu tà áo dài Việt Nam và với Hà, đây không chỉ là một trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng rất đẹp của văn hóa dân tộc. Vì vậy lần này Hà muốn chọn áo dài để thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm trong dịp đặc biệt của tháng 4.

Hà cũng chọn áo dài đỏ - màu sắc khiến Hà liên tưởng ngay đến màu cờ Tổ quốc, rất phù hợp với không khí của ngày lễ. Còn địa điểm Bảo tàng TP.HCM cũng mang nhiều ý nghĩa, bởi đó là nơi lưu giữ rất nhiều giá trị lịch sử và văn hóa. Khi đứng ở đây trong tà áo dài, Hà có cảm giác như đang được gợi nhắc về những ký ức, câu chuyện và niềm tự hào của dân tộc”, Tô Diệp Hà xúc động.

Chia sẻ thêm về kế hoạch trong kỳ nghỉ lễ của mình, nàng Hậu cho biết vì 2 dịp lễ lớn của đất nước gần nhau nên cô có nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình sau những tất bật với công việc từ đầu năm đến nay. Trong dịp lễ này, cô không nhận thêm lịch trình để có thời gian nghỉ ngơi.

“ Hà muốn F5 năng lượng, chuẩn bị cho lịch trình nửa cuối năm. Bên cạnh đó, Hà cũng dành riêng cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và cân bằng cuộc sống. Khi lòng mình an yên, bản thân sẽ có nhiều năng lượng tích cực để hoàn thành công việc một cách trơn tru ”, Tô Diệp Hà nói.

Sau kỳ nghỉ lễ, người đẹp sẽ nhanh chóng quay trở lại với công việc cũng như các lịch trình nghệ thuật khác. Tô Diệp Hà bày tỏ, còn được làm việc và cống hiến hết mình là một niềm vui với cô, và bản thân người đẹp sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân từng ngày, xứng đáng với tình cảm mà những khán giả yêu mến dành cho cô.