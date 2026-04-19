Nữ ca sĩ đình đám tậu nhà 120m2, giá hàng chục tỷ ở TP.HCM

Theo Tùng Ninh | 19-04-2026 - 08:47 AM | Lifestyle

"Trời ơi, vậy là ngày hôm nay tôi đã có một ngôi nhà ở TP.HCM rồi", Hà Nhi nói.

Mới đây, chương trình NhaF đã tới thăm biệt thự hàng chục tỷ mới tậu tại TP.HCM của ca sĩ Hà Nhi, một trong những ca sĩ trẻ đang nổi đình đám và đắt show nhất hiện nay.

Biệt thự của Hà Nhi nằm trong khu riêng dành cho giới nhà giàu, với mặt tiền rộng rãi, thoáng mát, xung quanh yên tĩnh. Căn biệt thự được xây cao cổng kín tường, với chiếc cổng lớn kín đáo. Trước nhà là một khoảng sân rộng để xe ô tô, trồng cây cảnh, lát gạch ngăn nắp.

Hà Nhi chia sẻ: "Nhà tôi có diện tích khá khiêm tốn là 120m2. Lúc mua căn này, tôi đâu quan tâm tới diện tích, thích là mua thôi.

Ở sân phía trước có mái kính mở ra đóng vào được, thích thì mở ra tắm nắng, còn không thích thì đóng lại.

Điều khác lạ trong nhà này là tôi bật điều hòa dù vẫn mở cửa. Đó là điểm hiếu khách của tôi. Đây là ngôi nhà đầu tiên tôi mua và cũng là ngôi nhà đánh dấu cột mốc kỷ niệm của tôi.

Hồi xưa, tôi có một người anh rất giàu. Trong tay anh ấy có rất nhiều tiền và đất. Anh ấy bảo tôi một câu: "Nhi ơi, cố gắng lên, về Sài Gòn ta kiếm nhà mặt tiền". Tôi nghe xong cũng đặt mục tiêu.

Trời ơi, vậy là ngày hôm nay tôi đã có một ngôi nhà ở TP.HCM rồi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tôi nghĩ, dù có khó khăn thế nào, chỉ cần mình có niềm tin thì sẽ làm được mọi thứ trong cuộc sống. Rồi ông trời cũng sẽ tìm được cách để giúp mình. Ngôi nhà này chính là hiện thân của câu nói đó.

Ở phòng khách, tôi chọn phong cách nội thất đúng với con người tôi. Con người tôi quá phức tạp, nói nhiều nên tôi chọn phong cách tối giản để đối lập với con người mình. Nhưng đơn giản không có nghĩa là đơn điệu, vẫn phải có điểm nhấn.

Tôi chọn tông màu trung tính là tông màu chung như trắng, ghi xám nhưng có điểm nhấn là màu cam. Đó là màu phong thủy của tôi. Tôi muốn làm sao để mọi thứ trung tính nhưng vẫn có một khu vực đáng chú ý để ai bước vào cũng nổi bật.

Cụm 15 sân pickleball khiến giới nghệ sĩ, KOL Việt đổ xô đến ở TP.HCM: Bà chủ đầu tư cả tỷ bạc, giờ hoạt động ra sao?

5 cách mặc đồ hè tôn dáng xuất sắc, nàng cao hay thấp đều nên biết

Phương pháp giảm cân của Lưu Diệc Phi có thực sự "giảm 7kg trong 5 ngày"? Một nam diễn viên thử nghiệm và phải cấp cứu sau 3 ngày

Clip Tóc Tiên bị team qua đường bắt gặp, chính chủ cũng phải vào thừa nhận "mặt láo vậy"

Danh tính cô chủ quán bán bánh mì trong biệt thự 700m2 ở Đà Lạt, ngỡ ngàng lý do tạm đóng cửa sau 2 tuần

Khách quốc tế nườm nượp đến vịnh Hạ Long

