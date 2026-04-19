Danh tính cô chủ quán bán bánh mì trong biệt thự 700m2 ở Đà Lạt, ngỡ ngàng lý do tạm đóng cửa sau 2 tuần

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh về quán bánh mì được mở trong khuôn viên của một căn biệt thự rộng rãi, khang trang ở Đà Lạt. Theo những hình ảnh được chia sẻ, quán bánh mì có tên "Bánh mì Bự thiệt". Khi thực khách ăn tại chỗ sẽ được phục vụ ngay tại không gian khuôn viên biệt thự. Không chỉ thế, cô chủ quán còn sử dụng xe hơi để đi lấy bánh mì.

Thông tin, hình ảnh về quán bánh mì đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Mọi người bày tỏ tò mò về danh tính chủ quán cũng như để lại nhiều bình luận: " Chủ quán chắc bán bánh mì vì đam mê thôi "; " Cả đời mình cũng chỉ mong có cái quán bánh mì "nho nhỏ" thế này, vừa bán hàng, vừa chill chill. Xin vía chủ quán "; " Nhìn mê quá khi nào đi Đà Lạt mình sẽ ghé ăn ";...

Xe bánh mì của Nhã ngày khai trương.

Thực khách được phục vụ ngay trong khuôn viên biệt thự. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Được biết, quán bánh mì trên được Thanh Nhã (sinh năm 1994, trú phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và một người bạn tên Bảo Vy mở ngay tại căn biệt thự của gia đình Nhã.

Chia sẻ với Tri thức - Znews , Nhã cho biết quán bánh mì của cô lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội một phần là nhờ vị trí kinh doanh đặc biệt. Bên cạnh đó, nữ chủ quán cũng rất tự tin vào chất lượng sản phẩm của mình. Mỗi chiếc bánh đều được cô chuẩn bị với nguyên liệu tươi ngon, đầy đặn và giá thành hợp lý.

Lý do Nhã đặt tên quán là "Bánh mì Bự thiệt" là bởi đây vừa là cách đọc lái của "biệt thự", vừa muốn khẳng định sự chất lượng, đầy đặn của mỗi phần bánh. Giá mỗi chiếc bánh mì nhân xíu mại/thịt nướng tại quán chỉ dao động từ 20.000 - 28.000 đồng, đồ uống có giá dao động từ 12.000 - 28.000 đồng.

Chủ quán bánh mì "độc lạ" chia sẻ thêm, gia đình cô có 7 anh chị em, Nhã là con út. Căn biệt thự khang trang, rộng 700m2 được bố mẹ ruột của Nhã xây dựng cách đây 4 năm. Hiện bố mẹ, gia đình 2 người anh trai và vợ chồng cô đều sống tại đây.

Vì quá đông khách, chủ quán phải tạm đóng cửa sau 2 tuần và mới mở lại sau khi đã "lấy lại tinh thần".

Nhã kể, bên cạnh công việc chính, cô bắt đầu bán bánh mì ăn sáng vào tháng 1/2026 để thỏa mãn sở thích. Tuy nhiên, vì khách... quá đông, một mình Nhã và bố mẹ không thể vận hành nổi. Mỗi ngày, dù chỉ bán "núp núp" trong nhà nhưng trung bình Nhã bán được hơn 100 ổ bánh mì. Đây là điều mà cô chủ quán không ngờ tới. Do quá tải, Nhã đã tạm đóng cửa quán sau 2 tuần.

Mặc dù vậy, sau khi quán nghỉ bán, vẫn có nhiều khách gọi điện đến hỏi thăm, bày tỏ tiếc nuối nên đến ngày 13/4 vừa qua, Nhã và Vy đã quyết định mở bán trở lại sau khi đã "lấy lại tinh thần".

Nhã cho biết bản thân rất vui khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, dù bán bánh mì chỉ là công việc phụ. Cô sẽ cố gắng duy trì giá thành cũng như chất lượng bánh mì để phục vụ những người yêu mến mình.