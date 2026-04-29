Mỹ nhân 25 tuổi "theo chồng bỏ cuộc chơi": Giờ ở biệt thự 250 tỷ, mỗi ngày trôi qua đều như "bà hoàng"

Á hậu Dương Tú Anh (sinh năm 1993) ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút, từ đấu trường nhan sắc đến đời thường đều để lại dấu ấn riêng. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, năm 2018, ở tuổi 25, cô bất ngờ thông báo kết hôn với thiếu gia ngành xây dựng. Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Dương Tú Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi viên mãn bên chồng và hai con “đủ nếp đủ tẻ”. Tổ ấm của gia đình cũng gây chú ý bởi vẻ ngoài sang trọng, với giá trị ước tính lên tới 10 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng). Được biết, đây là căn biệt thự ven sông tọa lạc tại quận Long Biên, Hà Nội, thuộc khu đô thị đắt giá bậc nhất Thủ đô.

Biệt thự ven sông của vợ chồng Á hậu Dương Tú Anh mang phong cách hiện đại, điểm xuyết những chi tiết cổ điển tinh tế. Gam trắng được chọn làm chủ đạo, giúp không gian toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng. Bên cạnh đó, khu vườn ngập tràn hoa trái càng làm tăng cảm giác thư thái, với từng góc đều rộng rãi, thoáng đãng, tạo nên một không gian sống dễ chịu và giàu tính nghỉ dưỡng.

Biệt thự 250 tỷ của vợ chồng Á hậu Tú Anh

Không gian bên trong biệt thự vừa đẹp mắt vừa toát lên vẻ sang trọng. Phòng khách được chăm chút kỹ lưỡng với hệ nội thất cao cấp kết hợp các mảng ốp đá hoa cương, tạo cảm giác đẳng cấp mà vẫn ấm cúng, gần gũi. Khu vực bếp sử dụng tông đen làm chủ đạo, mang đến nét hiện đại, tinh gọn và có chiều sâu cho tổng thể. Dù bận rộn, nàng Hậu vẫn dành thời gian chăm chút tổ ấm, trong đó hoa tươi gần như trở thành điểm nhấn quen thuộc, giúp không gian luôn tươi mới, đặc biệt trong những dịp lễ Tết.

Bên trong biệt thự của vợ chồng Á hậu Dương Tú Anh

