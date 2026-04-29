Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nhân 28 tuổi lên xe hoa với thiếu gia: Chưa cưới đã sống chung nhà, mua đứt duplex 140m² đẹp như kiệt tác

Theo Phác Thái Anh | 29-04-2026 - 16:00 PM | Lifestyle

Không gian sống của cặp đôi mang đậm tinh thần Eclectic, phóng khoáng mà vẫn đầy tính thẩm mỹ

Khánh Linh (Cô Em Trendy) là một trong những fashionista hàng đầu Việt Nam, ghi dấu ấn với gu thời trang hiện đại và hình ảnh ngày càng thăng hạng. Đồng hành cùng cô trong chặng đường phát triển sự nghiệp phải kể đến Vũ Minh Kông - bạn trai thiếu gia có chung niềm đam mê thời trang và nghệ thuật. Anh là người đã cùng cô tham dự nhiều sự kiện quốc tế, gây chú ý khi sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ, đồng hồ tiền tỷ và dàn siêu xe giá trị.

Năm 2023, ở tuổi 28, Khánh Linh chính thức lên xe hoa cùng chồng sau hơn 6 năm hẹn hò nhiều thăng trầm. Sự đồng điệu trong gu thẩm mỹ giúp cả hai không chỉ ăn ý trong công việc mà còn thể hiện rõ trong không gian sống. Tổ ấm của cặp đôi - căn duplex hạng sang tại TP.HCM - khiến nhiều người ấn tượng bởi phong cách riêng biệt, góc nào cũng cực kỳ có gu.

Khám phá không gian sống của vợ chồng Khánh Linh

Căn duplex của vợ chồng Khánh Linh tọa lạc ở TP.HCM, có diện tích 140m², được thiết kế theo phong cách Eclectic phóng khoáng, nơi mỗi góc nhỏ đều mang đậm dấu ấn nghệ thuật. Để hoàn thiện không gian đúng gu, cặp đôi đã dành nhiều thời gian chọn lọc từng món nội thất, decor sao cho vừa ý nhất. Dù bảng màu khá rực rỡ, căn nhà vẫn giữ được sự hài hòa nhờ cách sắp xếp khoa học, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Khu vực phòng khách gây ấn tượng với không gian rộng rãi, nổi bật nhờ hệ cửa kính lớn mở ra ban công, giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng hơn. Đây cũng là góc chill và check-in quen thuộc của Khánh Linh. Từng chi tiết như sofa, kệ tủ, bàn trà hay cầu thang xoắn đều được chăm chút kỹ lưỡng, góp phần hoàn thiện một tổng thể vừa sinh động vừa có chiều sâu thẩm mỹ.

Đối diện phòng khách là khu bếp được thiết kế gọn gàng, tiện nghi. Lợi thế trần cao của căn duplex giúp không gian luôn thoáng đãng, tạo cảm giác rộng rãi và dễ chịu khi sinh hoạt. Khu bếp sử dụng tông trắng làm chủ đạo, mang lại vẻ sạch sẽ, tinh giản mà vẫn hiện đại. Bàn ăn được đặt ở vị trí trung tâm, vừa thuận tiện cho việc sử dụng hằng ngày, vừa giữ được sự kết nối liền mạch với các khu vực xung quanh.

Khu vực tầng trên của căn duplex được dành trọn cho không gian nghỉ ngơi của vợ chồng Khánh Linh. Nối liền hai tầng là cầu thang xoắn ốc mềm mại, vừa đảm nhiệm công năng vừa đóng vai trò như một điểm nhấn giàu tính thẩm mỹ. Lên đến tầng trên, cặp đôi khéo léo bố trí gương lớn cùng kệ tủ nhỏ phía ngoài nhằm tạo điểm nhấn trang trí, đồng thời thuận tiện cho việc fitting quần áo hay đơn giản là trở thành góc check-in lý tưởng trong nhà.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên