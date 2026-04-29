Sự thật về Tôn Ngộ Không: Có 6 người đóng thế, Lục Tiểu Linh Đồng suýt trượt vai

Tôn Ngộ Không được xem là vai diễn kinh điển, làm nên tên tuổi lừng lẫy cho Lục Tiểu Linh Đồng. Tuy nhiên ít ai biết rằng, ông từng suýt bị đạo diễn Dương Khiết đánh trượt vai diễn này.

Trong cuốn tự truyện Dương Khiết: 9981 kiếp nạn, cố đạo diễn từng tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về hành trình đi tìm diễn viên đảm nhận vai Tôn Ngộ Không.

Cố đạo diễn Dương Khiết.

Năm 1981, đạo diễn Dương Khiết được giao trọng trách thực hiện bộ phim Tây du ký. Vai diễn Tôn Ngộ Không được xem là linh hồn của cả tác phẩm nên bà dành nhiều tâm huyết nhất cho việc tìm kiếm diễn viên thủ vai này.

Thời điểm đó, bà gặp gỡ rất nhiều người, từ diễn viên võ thuật đến nghệ sĩ sân khấu. Tuy nhiên, các diễn viên võ thuật có thể làm tốt điệu bộ của loài khỉ nhưng yếu về diễn xuất, còn nghệ sĩ sân khấu thì lại không quen đóng phim truyền hình.

Được giới thiệu, Dương Khiết tới Thiệu Hưng (Triết Giang, Trung Quốc) tìm gặp Lục Linh Đồng - người đứng đầu gia tộc chuyên diễn xiếc khỉ rất thành công lúc bấy giờ. Ông được mệnh danh là "Nam Hầu vương".

Dù rất hài lòng với kỹ năng của Lục Linh Đồng song bà không thể chọn ông vì quá tuổi. Nghe vậy, Lục Linh Đồng liền đề cử người con trai thứ hai của mình - Chương Kim Lai (tên thật của Lục Tiểu Linh Đồng). Dương Khiết có vẻ không vừa ý. Nể lời Lục Linh Đồng, bà cũng tạo cơ hội cho chàng trai Chương Kim Lai diễn thử. Sau đó, bà từ chối với lý do diễn xuất của Chương Kim Lai kém linh hoạt, cặp mắt không có được cái thần của nhân vật Tôn Ngộ Không.

Lục Linh Đồng lúc đó rất tự ái. Ông nói với đạo diễn Dương Khiết là sẽ huấn luyện con trai và mời bà vài tháng sau quay lại.

Trong lần gặp thứ hai, Dương Khiết hoàn toàn bất ngờ với diễn xuất của Lục Tiểu Linh Đồng. Ngay sau đó, ông được chọn đóng vai Tôn Ngộ Không.

Lục Tiểu Linh Đồng từng suýt trượt vai Tôn Ngộ Không.

Trong Tây du ký , từng có tới 6 người được chọn để đóng thế Lục Tiểu Linh Đồng trong một số cảnh quay. Người đầu tiên là phó đạo diễn Nhiệm Phương Ba. Ông giúp Lục Tiểu Linh Đồng thực hiện một số cảnh quay trong tập phim Đoạt bảo Liên Hoa động.

Lưu Giang Hán - người đánh cá được đạo diễn Dương Khiết chọn để hóa thân thành nhân vật Tôn Ngộ Không trong cảnh lần đầu rời Hoa Quả Sơn, lênh đênh trên chiếc thuyền bè tự chế đi tìm phương thuốc trường sinh bất lão.

Do cảnh quay này được thực hiện nơi sóng to gió lớn trong khi Lục Tiểu Linh Đồng lại không biết chèo thuyền nên đoàn làm phim phải chọn một người làm nghề đánh cá đóng thế.

Một vận động viên nhảy cầu giúp đạo diễn Dương Khiết thực hiện các cảnh quay Ngộ Không nhào lộn trên bầu trời.

Một chiến sĩ bộ đội đóng thay Lục Tiểu Linh Đồng cảnh cưỡi ngựa trên thiên đình khi được Ngọc Hoàng phong chức Bật mã ôn.

Đạo diễn Dương Khiết chọn tới 6 diễn viên đóng thế Tôn Ngộ Không.

Trong tập phim Chân giả Mỹ Hầu Vương ở phần 2, có tới hai nhân vật Tôn Ngộ Không xuất hiện. Một người do Lục Tiểu Linh Đồng đảm nhận, người còn lại do diễn viên trẻ Đinh Kiện hóa thân.

Diễn viên Từ Đình Lôi giúp Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện nhân vật Tôn Ngộ Không trong tập Ba sinh cực lạc thiên, cảnh thầy trò Đường Tăng trở về Trần gia trang và trở lại thăm chùa Cứu Sinh.

Sau này, Lục Tiểu Linh Đồng từng tiết lộ, ông nhận được cát-xê khoảng 2.000 NDT (khoảng 6,6 triệu đồng). Như vậy trung bình mỗi tập phim, Lục Tiểu Linh Đồng được trả số tiền tương đương 230.000 đồng. Theo tiết lộ của ê-kíp làm phim, cát-xê của Lục Tiểu Linh Đồng thuộc hàng cao nhất đoàn lúc bấy giờ.