Mỹ nhân Việt SN 2005 gây ấn tượng với bộ ảnh tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, thông điệp phía sau càng đặc biệt hơn

Nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4, Á khôi 2 Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025 Đinh Thị Phương Anh thực hiện bộ ảnh đặc biệt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Không chỉ ghi dấu ấn với hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài truyền thống, người đẹp còn gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc qua từng khung hình.

Trong bộ ảnh, Phương Anh lựa chọn áo dài trắng tinh khôi kết hợp cùng nón lá – biểu tượng quen thuộc của vẻ đẹp Việt. Giữa không gian giàu giá trị lịch sử, hình ảnh này tạo nên sự đối lập đầy cảm xúc: một bên là nét mềm mại, nữ tính; một bên là những dấu tích chiến tranh gợi nhắc về quá khứ hào hùng. Sự hòa quyện ấy mang lại cảm giác lắng đọng, khiến mỗi khung hình không chỉ đẹp về thị giác mà còn giàu ý nghĩa.

Không dừng lại ở việc thực hiện bộ ảnh, Phương Anh còn dành thời gian tham quan, tìm hiểu về các hiện vật trưng bày trong bảo tàng. Tại đây, cô đặc biệt chú ý đến chiếc xe tăng T-54B số hiệu 843 – hiện vật gắn liền với thời khắc lịch sử trưa ngày 30.4.1975, khi quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập. Qua phần thuyết minh, những câu chuyện về hành trình chiến đấu và giây phút lịch sử được tái hiện rõ nét, mang đến cho người đẹp nhiều cảm xúc.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Phương Anh cho biết mỗi lần tìm hiểu về lịch sử dân tộc, cô đều cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước. “Khi đứng giữa những hiện vật chiến tranh, tôi không chỉ nhìn thấy quá khứ, mà còn ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và tiếp nối những giá trị ấy”, cô nói.

Ra khu vực ngoài trời, người đẹp tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc bên các khí tài quân sự qua nhiều thời kỳ. Trong không gian rộng mở, tà áo dài trắng nổi bật bên lá cờ đỏ sao vàng tạo nên một tổng thể giàu tính biểu tượng. Sự tương phản giữa vẻ đẹp mềm mại của trang phục truyền thống và những hiện vật mang dấu ấn chiến tranh càng làm rõ thông điệp tri ân mà Phương Anh muốn truyền tải.

Theo người đẹp, việc lan tỏa tinh thần yêu nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là những hành động giản dị như tìm hiểu lịch sử, trân trọng giá trị văn hóa hay sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày. Bộ ảnh lần này, vì thế, không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là cách cô thể hiện suy nghĩ và quan điểm cá nhân.

Đinh Thị Phương Anh sinh năm 2005, quê Ninh Bình. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, cô từng là sinh viên Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Sở hữu gương mặt trong trẻo, đôi mắt sáng và phong thái tự tin, Phương Anh đã có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như làm mẫu ảnh, trợ giảng tiếng Anh, MC và ca hát phòng trà.

Danh hiệu Á khôi 2 Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025 được xem là bước ngoặt giúp cô đến gần hơn với công chúng. Sau cuộc thi, Phương Anh cho biết sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục và cộng đồng, đồng thời lan tỏa hình ảnh áo dài như một biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam hiện đại – dịu dàng nhưng bản lĩnh, truyền thống nhưng vẫn hòa nhập với nhịp sống đương đại.