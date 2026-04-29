Từ 6-11/6, khách du lịch tới Đà Nẵng có tin vui: Cơ hội tham dự lễ hội độc đáo lần đầu tiên được tổ chức tại miền Trung

Một trải nghiệm chưa từng có ở miền Trung Việt Nam

Từ ngày 06 đến 11 tháng 6 năm 2026, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort ra mắt Lễ hội "Câu chuyện từ những nghệ nhân" - Artisan Stories , một sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại miền Trung Việt Nam, nơi tinh hoa ẩm thực quốc tế và nghệ thuật sáng tạo giao hòa trong không gian thiên nhiên hùng vĩ của Bán đảo Sơn Trà.

Lễ hội sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng mang đậm dấu ấn kiến trúc của huyền thoại Bill Bensley, quy tụ những tên tuổi lừng danh của làng ẩm thực và sáng tạo thế giới, từ đầu bếp ba sao Michelin Christian Le Squer đến các nghệ nhân ẩm thực từ Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam. Đây không đơn thuần là một sự kiện ẩm thực, mà còn là lời mời bước vào một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi mỗi bữa tối, mỗi ly cocktail và mỗi góc không gian đều kể một câu chuyện riêng.

Tọa lạc trên Bán đảo Sơn Trà đầy nguyên sơ và hùng vĩ, thiên đường nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trải rộng qua bốn tầng không gian, kết nối bằng tuyến tàu điện leo núi độc đáo băng qua sườn đồi xanh mát, tạo nên một sân khấu hoàn hảo cho một lễ hội nghệ thuật và ẩm thực đẳng cấp.

﻿Trong suốt sáu ngày diễn ra lễ hội, ba không gian ẩm thực biểu tượng của khu nghỉ dưỡng sẽ lần lượt trở thành những sân khấu nghệ thuật sống động, mỗi nơi mang một sắc thái trải nghiệm riêng biệt. La Maison 1888 – nhà hàng được vinh danh sao Michelin đầu tiên tại miền Trung Việt Nam sẽ là nơi diễn ra những trải nghiệm cao điểm và tinh tế nhất của chương trình.

La Maison 1888 – nhà hàng sao Michelin đầu tiên tại miền Trung Việt Nam – tâm điểm của các trải nghiệm trong khuôn khổ Lễ hội "Câu chuyện từ những nghệ nhân" từ ngày 8 đến 11/6.

Trong khi đó, Tingara – nhà hàng Nhật Bản đương đại mở ra không gian cho chuỗi tiệc tối quy tụ các đầu bếp khách mời từ khắp châu Á, nơi kỹ nghệ ẩm thực và tinh thần sáng tạo cùng giao thoa. Hoàn thiện hành trình là L_o_n_g Bar – quầy bar trở thành sân khấu cho những đêm trình diễn cocktail đặc sắc, nơi hương vị bản địa được tái hiện qua lăng kính sáng tạo của nghệ sĩ.

Tâm điểm trải nghiệm: nơi nghệ thuật và ẩm thực đối thoại

Trong khuôn khổ lễ hội, nhà hàng La Maison 1888 sẽ trở thành tâm điểm của các trải nghiệm. Tại đây, các chương trình được xây dựng như một chuỗi đối thoại sáng tạo giữa nghệ thuật và ẩm thực. Nổi bật là trải nghiệm hai đêm 10 và 11 tháng 6 với sự kiện Bensley + Le Squer: Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống (The Art of Joie de Vivre) , nơi nghệ thuật thị giác và ẩm thực cao cấp cùng song hành trong một hành trình khám phá được thiết kế chặt chẽ.

Không đơn thuần là một bữa tối, mỗi trải nghiệm tại La Maison 1888 được định hình như một hành trình – nơi cách món ăn được hình thành, trình bày và cảm nhận đều trở thành một phần của câu chuyện chung. Điều này tạo nên một không gian nơi nghệ thuật thị giác giao thoa cùng nghệ thuật ẩm thực, mang đến chiều sâu cảm xúc cho thực khách.

Bên cạnh La Maison 1888, lễ hội còn lan tỏa khắp các không gian đặc trưng của khu nghỉ dưỡng, mỗi địa điểm mang đến một sắc thái riêng.

Lễ hội “Câu chuyện từ những nghệ nhân” quy tụ tinh hoa ẩm thực toàn cầu cùng năng lượng sáng tạo của Việt Nam trong một chương trình thống nhất”, ông Seif Hamdy, Tổng Quản lý InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, chia sẻ. “Thông qua ẩm thực, đồ uống và nghệ thuật, chúng tôi mong muốn mang đến một cách cảm nhận mới về Đà Nẵng, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của thành phố như một điểm đến của ẩm thực và văn hóa.”

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện riêng lẻ, Lễ hội "Câu chuyện từ những nghệ nhận" được kỳ vọng góp phần mở rộng hệ sinh thái sản phẩm du lịch của Đà Nẵng theo hướng trải nghiệm cao cấp, nơi ẩm thực, văn hóa và sáng tạo cùng đóng vai trò trung tâm.

Thông qua việc kết hợp các yếu tố quốc tế và bản địa trong cùng một chương trình, lễ hội mang đến một cách tiếp cận mới trong việc trải nghiệm điểm đến - không chỉ là tham quan, mà là cảm nhận, tương tác và kết nối.

"Những sự kiện như Lễ hội 'Câu chuyện từ những nghệ nhân' thực sự làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của điểm đến, khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm hàng đầu về du lịch trải nghiệm đặc sắc, nơi tài năng quốc tế và bản sắc địa phương giao thoa." - Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.