Concert như lễ hội quốc gia của 9 mỹ nhân bị chê hết thời, kỷ lục làm nên lịch sử 10 năm sau cả showbiz còn nể

Sân khấu 360 độ hoành tráng như lễ hội quốc gia

TWICE đang tự tay viết nên một trang sử mới cho chính sự nghiệp của mình. Trong hai ngày 25 và 26/4 và 28/4 sắp tới, nhóm nhạc nữ nhà JYP tổ chức chuỗi concert quy mô khổng lồ tại MUFG Stadium - sân vận động quốc gia có sức chứa lớn nhất Nhật Bản. Loạt sân khấu hoành tráng cùng sức nóng từ hàng chục nghìn khán giả nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Tại MUFG Stadium, TWICE đã chiêu đãi người hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Nhóm mang đến danh sách bài hát đồ sộ trong 10 năm sự nghiệp, nổi bật là các ca khúc mới nhất trích từ hai album THIS IS FOR và ENEMY. Đêm nhạc liên tục được đẩy lên cao trào nhờ sự đan xen khéo léo giữa hàng loạt bản hit tiếng Hàn và tiếng Nhật quen thuộc, qua đó đẩy sức nóng của sân vận động lên mức đỉnh điểm.

Điểm nhấn viral nhất trên mạng xã hội những ngày qua chính là màn pháo hoa rợp trời trong tiết mục One Spark. Khi đoạn cao trào gần kết của bài hát vang lên, hệ thống pháo hoa được bắn lên từ mái vòm sân vận động tạo nên khung cảnh rực rỡ và choáng ngợp. Màn trình diễn này được nhiều người hâm mộ ví von hệt như một lễ hội quốc gia tầm cỡ chứ không đơn thuần là concert của nhóm nhạc thần tượng.

Góp phần làm nên thành công của chuỗi đêm diễn là thiết kế sân khấu trung tâm 360 độ vô cùng độc đáo. Cấu trúc này cho phép khán giả từ mọi góc khán đài đều có thể quan sát trọn vẹn màn trình diễn của 9 cô gái mà không gặp phải giới hạn nào. Hệ thống sân khấu gây ấn tượng mạnh với dàn màn hình LED treo thẳng đứng phía trên cùng các khối hộp ánh sáng di chuyển linh hoạt. Cấu trúc ánh sáng thả trần kết hợp cùng hiệu ứng laser đã tạo nên một tổng thể không gian biểu diễn vô cùng bắt mắt.

Tuy nhiên, điểm cộng về thiết kế này cũng đi kèm một hạn chế. Vốn dĩ, tour diễn lần này của TWICE được định hướng tiếp cận những khán giả ở các thành phố mới mà nhóm chưa từng đến trong 10 năm qua, đặc biệt là ở Bắc Mỹ và châu Âu. Do đó, thiết kế sân khấu ban đầu được tối ưu hóa cho không gian của các nhà thi đấu quy mô vừa thay vì chỉ nhắm đến các sân vận động khổng lồ.

Khi mang nguyên cấu trúc này đến những sân vận động lớn tại Nhật Bản hay Đài Loan, dàn màn hình LED tỏ ra khá khiêm tốn so với không gian rộng lớn. Điều này gây đôi chút khó khăn về tầm nhìn cho những khán giả ngồi ở khu vực khán đài xa và cao. Mặc dù vậy, hạn chế này nhanh chóng bị lu mờ. Năng lượng bùng nổ của TWICE trên sân khấu kết hợp cùng sự cuồng nhiệt của hàng chục nghìn người hâm mộ đồng thanh fanchant, thắp sáng biển lightstick đã lấp đầy mọi khoảng trống, tạo nên một tổng thể concert hoành tráng hiếm có.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Điểm đáng chú ý nhất của chuỗi sự kiện này không chỉ nằm ở chất lượng biểu diễn mà còn ở những con số lịch sử. Với việc tổ chức 3 đêm diễn liên tiếp tại MUFG Stadium, TWICE chính thức thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Bước sang năm thứ 11 của sự nghiệp, 9 cô gái trở thành nhóm nhạc Kpop và cũng là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại thánh địa âm nhạc này.

Sở hữu sức chứa khổng lồ, mỗi đêm nhạc của TWICE quy tụ đến 80.000 khán giả. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm đã tẩu tán tổng cộng 240.000 vé chỉ cho 3 đêm diễn tại một địa điểm duy nhất ở Nhật Bản. Tính đến hiện tại, thành tích này đưa TWICE vươn lên vị trí nhóm nhạc Kpop có lượng khán giả tham dự một concert riêng lẻ cao nhất trong lịch sử. Đây là một cột mốc thể hiện cho sức hút khủng khiếp của nhóm tại thị trường Nhật Bản và con số này có lẽ sẽ phải mất một thời gian rất dài nữa mới có cái tên khác đủ sức phá vỡ.

Nhìn lại hành trình sự nghiệp của TWICE, kỷ lục này càng mang ý nghĩa quan trọng. Sau hơn 10 năm hoạt động, TWICE bây giờ đã có những sự chững lại nhất định trên thị trường âm nhạc, nhất là ở mảng nhạc số. Trong bối cảnh nền công nghiệp Kpop liên tục vận động với sự xuất hiện của hàng loạt tân binh, âm nhạc của TWICE thời gian gần đây không còn có khả năng tạo nên trào lưu và hot như thời vừa ra mắt. Thậm chí, nhiều ý kiến tiêu cực cho rằng nhóm đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, hết thời.

Thế nhưng, sức mạnh thực sự của một nhóm nhạc lâu năm được đo lường bằng độ trung thành của tệp khán giả. Sự gắn kết bền chặt này được bồi đắp từ thái độ làm việc chăm chỉ, năng lượng trình diễn luôn bùng nổ và khả năng tương tác, kết nối sâu sắc với người hâm mộ qua từng đêm diễn. Đặc biệt, việc 9 thành viên luôn gắn bó, giữ nguyên đội hình sau hơn 10 năm ra mắt càng củng cố niềm tin tuyệt đối từ những người hâm mộ trung thành.

Dù các ca khúc mới có thể không thống trị mọi bảng xếp hạng nhạc số, khả năng bán vé đi tour của TWICE lại đang ở mức rực rỡ nhất. Nhóm liên tục mở rộng quy mô tour diễn toàn cầu, tẩu tán sạch vé tại các đêm nhạc từ châu Mỹ sang châu Á. Việc một nhóm nhạc nữ bước sang năm thứ 11 vẫn duy trì phong độ, bảo toàn đội hình và lấp đầy sân vận động lớn nhất Nhật Bản là minh chứng cho đẳng cấp của TWICE hiện tại.