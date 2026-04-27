Thông tin mới về giấy tờ khi đi máy bay, người dân cần biết

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lượng hành khách qua Cảng Hàng không dự kiến tăng mạnh, kéo theo thời gian làm thủ tục có thể lâu hơn ngày thường.

Do đó, đại diện sân bay Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo người dân nên chủ động kiểm tra giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, đồng thời ưu tiên check-in trực tuyến hoặc qua VNeID để giảm thời gian chờ đợi.

Theo dự báo, trong giai đoạn cao điểm lễ, sản lượng chuyến bay và hành khách tăng khoảng 10 - 15% so với lịch bay thường lệ. Riêng ngày cao điểm nhất 29/4/2026, Nội Bài dự kiến phục vụ 652 lượt chuyến bay với hơn 113.600 lượt khách. Trong đó, khách nội địa khoảng 61.500 lượt, khách quốc tế hơn 52.100 lượt.

Sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân, chủ động đến sớm và ưu tiên check-in trực tuyến hoặc qua VNeID để tránh trễ chuyến. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, từ ngày 29/4 đến 4/5/2026, sân bay áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1. Việc này có thể khiến thời gian làm thủ tục kéo dài hơn do tăng tần suất kiểm tra ngẫu nhiên hành khách và hành lý xách tay.

Nên đến sân bay sớm, chuẩn bị sẵn giấy tờ

Để tránh lỡ chuyến, hành khách được khuyến nghị có mặt tại sân bay trước ít nhất 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng với chuyến bay quốc tế. Người dân cần kiểm tra kỹ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân sử dụng khi bay còn thời hạn và đúng quy định.

Ngoài ra, việc làm thủ tục trực tuyến qua website hãng bay hoặc sử dụng sinh trắc học toàn trình qua VNeID sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian xếp hàng tại quầy check-in.

Không cầm hộ hành lý của người lạ

Sân bay cũng lưu ý hành khách tự bảo quản tài sản cá nhân, không nhận giữ hoặc cầm hộ hành lý cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện hành lý vô chủ hoặc dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho nhân viên hàng không hoặc lực lượng chức năng gần nhất để xử lý kịp thời.

Để phục vụ cao điểm lễ, Nội Bài cho biết đã bố trí tối đa quầy check-in, tăng nhân sự trực 24/7, mở rộng hệ thống soi chiếu an ninh và điều tiết giao thông nhằm giảm ùn tắc trong khu vực sân bay.