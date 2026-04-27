Diện mạo khác lạ của phố trà chanh Nhà thờ Lớn

Theo BÍCH NGỌC. ẢNH/VIDEO: HOÀN NHƯ | 27-04-2026 - 06:05 AM | Lifestyle

Từng là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ Hà Nội, khu vực trà chanh quanh Nhà thờ Lớn Hà Nội nay trở nên trật tự, thông thoáng hơn rõ rệt.

Từ lâu, khu vực quanh Nhà thờ Lớn Hà Nội được xem là “tọa độ” lý tưởng để người trẻ tụ tập, nhâm nhi trà chanh, ngắm phố phường và tận hưởng không khí đặc trưng của Thủ đô. Đặc biệt vào những ngày thu se lạnh, hình ảnh ngồi vỉa hè, thưởng thức trà chanh, ăn xôi cốm, nhìn nhà thờ lên đèn đã trở thành một phần ký ức quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội.

Tuy nhiên, sức hút đông đảo cũng kéo theo hệ lụy. Các quán trà chanh hai bên khu vực này thường xuyên bày bàn ghế nhựa tràn kín vỉa hè do không đủ chỗ trong nhà. Khách ngồi san sát, thậm chí lấn xuống lòng đường, trong khi xe máy dựng lộn xộn, khiến không gian dành cho người đi bộ bị thu hẹp đáng kể.

Phố trà chanh Nhà thờ Lớn "hạ nhiệt", trả lại vỉa hè thông thoáng

Diện mạo khác lạ của phố trà chanh Nhà thờ Lớn- Ảnh 1.

Diện mạo khác lạ của phố trà chanh Nhà thờ Lớn- Ảnh 2.

Ghi nhận tại khu vực quanh Nhà thờ Lớn Hà Nội, sau khi tăng cường siết chặt quản lý vỉa hè, không khí tại “phố trà chanh” đã trầm lắng hơn rõ rệt. Thay vì cảnh chen chúc, kín chỗ như trước, hiện chỉ còn lác đác một vài nhóm khách ngồi trên những chiếc ghế nhựa gọn gàng sát mặt tiền quán. Vỉa hè rộng rãi, thông thoáng, không còn tình trạng bàn ghế tràn xuống lòng đường; xe máy cũng được sắp xếp ngăn nắp hơn. Dưới tán cây xanh mát, một số du khách dừng chân nghỉ ngơi, trò chuyện nhẹ nhàng hoặc chụp ảnh, tạo nên khung cảnh yên bình, có phần khác biệt so với sự sôi động vốn có trước đây của khu vực này.

Diện mạo khác lạ của phố trà chanh Nhà thờ Lớn- Ảnh 3.

Diện mạo khác lạ của phố trà chanh Nhà thờ Lớn- Ảnh 4.

Sau khoảng 4 tháng siết chặt quản lý vỉa hè, diện mạo khu vực phố Nhà Thờ đã thay đổi rõ rệt.

Thực tế, mô hình trà chanh vỉa hè không mới, vốn là biến thể từ trà đá, quán cóc đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên, phải đến giai đoạn cuối những năm 2000, đầu 2010, khu vực phố Nhà Thờ mới bùng nổ mạnh mẽ, trở thành điểm tụ tập sôi động của giới trẻ nhờ giá rẻ, không gian mở và tính tiện lợi, đặc biệt vào buổi tối, dịp cuối tuần hay mùa thu. Nhưng điều này lại khiến người đi bộ lại là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi phải tìm lối di chuyển khó khăn.

Diện mạo khác lạ của phố trà chanh Nhà thờ Lớn- Ảnh 5.

Diện mạo khác lạ của phố trà chanh Nhà thờ Lớn- Ảnh 6.

Từ cuối những năm 2000, đầu 2010 đến cuối năm 2025, khu vực phố Nhà Thờ là điểm tụ tập sôi động của giới trẻ, đặc biệt trong những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ

Để lập lại trật tự đô thị, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tăng cường kiểm tra, xử phạt đến ứng dụng công nghệ giám sát và siết chặt trách nhiệm quản lý. Các hộ kinh doanh được yêu cầu thu dọn toàn bộ vật dụng lấn chiếm vỉa hè, chỉ sử dụng không gian trong nhà hoặc khu vực sát mép cửa, không ảnh hưởng đến lối đi chung.

Diện mạo khác lạ của phố trà chanh Nhà thờ Lớn- Ảnh 7.

Diện mạo khác lạ của phố trà chanh Nhà thờ Lớn- Ảnh 8.

Nhờ đó, tình trạng đối phó, dọn dẹp tạm thời khi có kiểm tra đã giảm đáng kể. Không gian xung quanh nhà thờ trở nên thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho người dân và du khách thoải mái đi bộ, tham quan mà vẫn đảm bảo an toàn.

Theo BÍCH NGỌC. ẢNH/VIDEO: HOÀN NHƯ

Nghỉ lễ 30/4: Mang bao nhiêu tiền mặt là đủ khi đi du lịch? Nổi bật

Ánh Viên không giấu nữa: "Thật ra em là nàng tiên cá"! Nổi bật

Nam ca sĩ Việt bị khui ảnh du lịch cùng vợ ngoài ngành

Việt Nam có hòn đá niên đại triệu năm cạnh đường lớn: Ở nơi sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương

Làm tiếp viên hàng không lương cơ bản 4,5–5 triệu, phí đào tạo hơn 80 triệu: Cô gái TP.HCM nghỉ việc sau 2 năm, giờ bán nail box

Nam diễn viên 9X điển trai biến mất khỏi showbiz suốt 3 năm, nay công khai vợ hơn 8 tuổi và con gái sinh non nặng có 1,18kg

