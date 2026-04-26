Công Vinh: Nếu không cưới Thuỷ Tiên, tôi cũng không muốn cưới ai khác nữa

Từ một cuộc gặp gỡ định mệnh sau ánh hào quang AFF Cup 2008, Lê Công Vinh và Thủy Tiên đã viết nên một trong những chương tình ái tốn nhiều giấy mực nhất của showbiz và bóng đá Việt. Vượt qua những thị phi, định kiến và cả những biến cố tưởng chừng đã đánh gục sự nghiệp, họ vẫn nắm tay nhau để minh chứng cho một "cặp trời sinh".

Ít ai biết rằng, chàng tiền đạo hào hoa Lê Công Vinh từng rơi vào trạng thái "chán yêu" sau mối tình đầu 5 năm ngay đúng thời điểm anh trở thành người hùng tại AFF Cup vào cuối năm 2008. Thế nhưng, mọi bức tường phòng ngự của trái tim anh đã đổ sụp hoàn toàn trong buổi chụp hình cho một tờ báo tuổi teen vào ngày 2/1/2009.

Đứng trước một Thủy Tiên kiêu kỳ và quyến rũ, Công Vinh thừa nhận anh đã "thích ngay lập tức" và khao khát chinh phục. Giữa không gian studio bận rộn, chàng trung phong số 1 Việt Nam khi ấy đã phải dùng đến "chiến thuật" mạo hiểm mượn cớ hỏi thăm sự mệt mỏi của nàng để xin số điện thoại.

Mối tình tiến triển thần tốc từ bữa ăn tối đầu tiên đến 10 ly kem "thuốc độc" (dù Vinh vốn ghét kem). Sự liều mạng của một gã tiền đạo trên sân cỏ đã được mang vào tình yêu, thậm chí anh còn dùng đến "chiêu trò" công khai chuyện tình cảm trên mặt báo trước khi sang Bồ Đào Nha thi đấu để "đặt cọc", khiến Thủy Tiên một phen dở khóc dở cười vì bị đưa vào thế "không thể chia tay".

Cặp đôi bị "ghét nhất Việt Nam" và những vết sẹo dư luận

Công khai tình yêu, nhưng thứ họ nhận lại không phải là những lời chúc phúc mà là sự công kích dữ dội từ dư luận. Sự khác biệt giữa một cầu thủ bóng đá được coi là "người hùng" và một nữ ca sĩ theo đuổi phong cách gợi cảm đã tạo nên làn sóng định kiến khủng khiếp.

Họ bị soi mói từng bộ trang phục, bị gán mác "cặp đôi PR", và thậm chí Thủy Tiên còn bị coi là "điềm gở" cho sự nghiệp của Công Vinh. Đỉnh điểm là sự cố bức ảnh bán nude rò rỉ, khiến cả hai đứng trước bão dư luận với những từ ngữ nặng nề.

"Tôi tự nhủ: Chỉ có mình biết mình đang hạnh phúc. Người ta không thể quyết định điều đó thay mình được," Công Vinh nhớ lại. Chính sự thấu hiểu và kinh nghiệm đối diện với truyền thông của Thủy Tiên đã giúp anh học cách "ngắt kết nối" với thế giới ảo để giữ lấy bình yên cho thế giới thực.

Biến cố đứt dây chằng và sự hy sinh thầm lặng

Thử thách lớn nhất trong tình yêu của họ không đến từ thị phi, mà từ chấn thương kinh hoàng của Công Vinh vào giữa năm 2010. Đứt dây chằng khi tiền bạc không có trong tay, sự nghiệp đứng trước vực thẳm, Công Vinh thừa nhận lúc đó anh "vừa què, vừa vô sản".

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Thủy Tiên – khi ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã có một quyết định khiến Vinh cảm động suốt đời: Hủy bỏ toàn bộ show diễn để sang Bồ Đào Nha nuôi bệnh. Tại căn phòng khách sạn vỏn vẹn 10m2, nữ ca sĩ nổi tiếng đã trở thành một "người hỗ trợ xinh đẹp", chăm lo từng bữa cháo sườn, lau mình, mát-xa cho người yêu.

Sự kiên trì của Tiên đã giúp Vinh vượt qua những cơn ác mộng và cả sự cáu bẳn, bế tắc của một vận động viên bị tước mất đôi chân. Chính trong gian khó, họ nhận ra sự đồng điệu của hai tâm hồn cùng xuất thân nghèo khó và giàu nghị lực.

Vượt qua bao thăng trầm, từ những giận hờn đến mức Vinh phải xăm chữ "TCV9" lên bắp tay để "gài hàng" trách nhiệm, đến những ngày tháng chắt chiu nơi đất khách quê người, Lê Công Vinh khẳng định chắc nịch về vị trí của người bạn đời:

"Tôi cứ để tâm thế giới chửi mình làm gì? Trong khi Thủy Tiên mới chính là thế giới. Nếu không thể lấy Tiên làm vợ, có lẽ tôi sẽ không còn muốn lấy ai khác nữa". Giờ đây, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn gắn bó và đã có một cô công chúa xinh xăn. Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện tình giữa làng giải trí và bóng đá, cái tên Công Vinh - Thủy Tiên vẫn sẽ được nhớ đến mãi.

Tổng hợp từ tự truyện của Lê Công Vinh.