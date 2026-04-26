Một nơi ở Việt Nam duy trì nền nhiệt 30 độ ít mưa nắng đẹp, giật luôn top 1% điểm đến đẹp nhất thế giới

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay Ninh Bình tiếp tục khẳng định sức hút bùng nổ khi trở thành điểm đến dẫn đầu trên bản đồ du lịch nội địa.

Bệ phóng kỷ lục quốc tế đẩy sức nóng của kỳ nghỉ lễ lên đỉnh điểm

Lý do khiến vùng đất này chật cứng du khách không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên mà còn đến từ loạt bảo chứng quốc tế hạng nặng. Mới đây nhất Tràng An vừa chính thức được nền tảng du lịch TripAdvisor vinh danh Best of the Best. Đây là hạng mục cao quý nhất của giải thưởng Travellers Choice Awards 2025 giúp đại diện Việt Nam hiên ngang lọt top 1 phần trăm điểm đến tốt nhất toàn cầu. Cùng với đó Tam Cốc Bích Động và chùa Bái Đính cũng vinh dự góp mặt trong top 10 phần trăm điểm đến được yêu thích nhất thế giới.

Không dừng lại ở đó Ninh Bình còn được tạp chí danh tiếng Forbes xếp vị trí thứ 4 trong danh sách 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông. Vườn quốc gia Cúc Phương cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi liên tục được World Travel Awards xướng tên là Công viên hàng đầu châu Á nhiều năm liền từ 2019 đến 2024. Đặc biệt Ninh Bình vẫn là cái tên độc tôn tại Việt Nam và cả Đông Nam Á sở hữu Di sản kép UNESCO được công nhận năm 2014 bao gồm cả di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Chính những thành tích siêu vượt trội này đã biến vùng đất cố đô thành thỏi nam châm khổng lồ thu hút cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Theo thống kê từ Sở Du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ Ninh Bình ước đón trên 700.000 lượt du khách tăng gần 49 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý lượng khách quốc tế đạt hơn 124.000 lượt tăng tới 113 phần trăm cho thấy sức hút ngày càng khủng khiếp trên bản đồ du lịch toàn cầu. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng phản ánh sự bùng nổ và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương.

Khắp các khu điểm du lịch không khí đại lễ lan tỏa rực rỡ. Hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức như chương trình Di sản dành cho cuộc sống Festival Nón lá Việt Nam 2025 hay đêm nhạc Melody Show 2025 thu hút đông đảo khán giả. Các hoạt động văn hóa thể thao nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cũng mang đến không khí trang nghiêm nhưng đầy sức sống.

Thời điểm vàng để chạm vào vẻ đẹp và ẩm thực nức tiếng

Một trong những lý do khiến du khách phải lòng Ninh Bình dịp này chính là sự ủng hộ của thời tiết. Với nền nhiệt dao động khoảng 28–33 độ C, nắng vàng nhẹ và ít mưa, đây là điều kiện không thể tuyệt vời hơn để du khách thực hiện những chuyến hành trình vãn cảnh.

Cuối tháng 4, đầu tháng 5 được coi là mùa "vàng" của vùng đất này. Tại Tam Cốc, những cánh đồng lúa bắt đầu chuyển mình sang sắc vàng óng ả. Ngồi trên thuyền nan len lỏi qua các hang động, hai bên là núi đá vôi trùng điệp soi bóng xuống dòng sông Ngô Đồng xanh ngắt, du khách sẽ hiểu vì sao nơi đây được mệnh danh là “vịnh Hạ Long trên cạn”.

Bên cạnh đó, Quần thể danh thắng Tràng An, Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, vẫn là thỏi nam châm thu hút những ai yêu thích sự kỳ vĩ. Du khách có thể kết hợp tham quan các đền chùa cổ kính, chiêm bái tại chùa Bái Đính, quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á, hoặc thử thách bản thân khi chinh phục gần 500 bậc đá tại Hang Múa để thu trọn toàn cảnh vùng di sản từ trên cao. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rừng quốc gia Cúc Phương bước vào mùa bướm, một trải nghiệm huyền ảo như lạc vào cổ tích mà hiếm nơi nào có được.

Hành trình vị giác và kinh nghiệm cho chuyến đi trọn vẹn

Sức hấp dẫn của Ninh Bình còn nằm ở nền ẩm thực mộc mạc nhưng đậm đà. Những món đặc sản như dê núi tái chanh, cơm cháy giòn rụm hay miến lươn bà Phấn đã trở thành thương hiệu không thể bỏ lỡ. Thịt dê Ninh Bình nhờ nuôi trên núi đá nên săn chắc, thơm ngon, khi ăn kèm lá sung, lá mơ và chấm tương gừng đặc trưng sẽ tạo nên một phong vị khó quên cho hành trình khám phá cố đô.

Tuy nhiên, để có một kỳ nghỉ trọn vẹn trong bối cảnh lượng khách tăng đột biến, du khách cần lưu ý một số kinh nghiệm:

Đặt dịch vụ sớm: Công suất phòng tại các homestay và khách sạn thường đạt 100% từ sớm, vì vậy việc đặt chỗ trước ít nhất 2 tuần là điều bắt buộc.

Thời điểm tham quan: Nên bắt đầu hành trình vào sáng sớm (khoảng 6h - 7h) để tận hưởng không khí trong lành, tránh nắng gắt và dòng người đông đúc tại các bến thuyền.

Trang phục: Ưu tiên giày thể thao và quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi để thuận tiện cho việc leo núi và đi bộ.

Dù lượng khách đổ về kỷ lục, công tác phân luồng và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch vẫn được thực hiện chỉn chu, chuyên nghiệp.