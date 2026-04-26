"Em bé Hà Nội" – NSND Lan Hương và cuộc sống bên trong nhà phố 50m2

"Bông hồng bị bỏ quên"

NSND Lan Hương sinh năm 1963 tại Hà Nội. Năm 10 tuổi, chị từng tham gia phim Em bé Hà Nội của đạo diễn Hải Ninh. Năm 15 tuổi, Lan Hương trúng tuyển lớp diễn viên khóa 1 của Nhà hát Tuổi trẻ cùng với các nghệ sĩ Chí Trung, Lê Khanh, Minh Hằng, Anh Tú…

NSND Lan Hương trở thành biểu tượng của phim Em bé Hà Nội.

Nữ nghệ sĩ cho biết từ sau phim Ngược chiều nước mắt (2017), chị gần như không còn nhận được lời mời đóng phim truyền hình. Điều này đến khá bất ngờ, bởi trước đó trong giai đoạn 2009-2017, chị hoạt động liên tục, đảm nhận nhiều vai diễn với tinh thần "không phân biệt vai lớn hay nhỏ".

Khi được hỏi: Có người gọi NSND Lan Hương là "bông hồng bị bỏ quên". Chị cười vì đã quen với câu ví von này. Tuy nhiên chị không oán trách, không so sánh và coi tất cả là quy luật tự nhiên của nghề.

"Từ 100 đứa trẻ xuất sắc, tại sao đạo diễn lại chọn tôi cho vai em bé Hà Nội? Đó là duyên. Thì khi không được chọn nữa, cũng là duyên", chị giải thích.

Cách nhìn này giúp chị giữ được sự bình thản, dù không tránh khỏi những trăn trở. Chị hoài nghi việc mình từng thắc mắc giá cát-xê có khiến bản thân "mất cơ hội" hay những hiểu lầm từ khán giả như tin đồn thẩm mỹ, chuyện trang phục trên phim bị cho là "hàng hiệu", cho đến những bình luận tiêu cực… Nhưng chị chọn cách im lặng, không tham gia tranh cãi hay đôi co trên mạng xã hội. "Tôi không hiểu hết những điều đó. Nhưng thôi, mình cứ làm nghề của mình", chị nói.

Danh xưng "Em bé Hà Nội" vừa là vinh quang, vừa là dấu mốc khó vượt qua trong sự nghiệp của NSND Lan Hương. Sau vai diễn để đời ấy, chị tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai, nhưng phải đến khi được đạo diễn phát hiện ở một sắc thái hoàn toàn khác - dữ dằn, giằng xé nội tâm - chị mới thực sự bùng nổ.

NSND Lan Hương.

Vở kịch Tôi đi tìm tôi trở thành bước ngoặt. Vai diễn cô gái bị đẩy vào cuộc đời bi kịch đã mang về cho chị huy chương vàng, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. "Khán giả khóc như mưa, thậm chí có người chạy lên sân khấu tháo nhẫn vàng đeo vào tay tôi", chị nhớ lại. Từ đó, Lan Hương gắn với những vai cá tính, mạnh mẽ - trái ngược với con người ngoài đời: Chậm rãi, ít nói, nội tâm.

Không dừng lại ở diễn xuất, chị còn mở đường cho sân khấu thể nghiệm. Đầu những năm 2000, chị sáng lập đoàn kịch hình thể - một hướng đi mới mẻ lúc bấy giờ. Những vở diễn như Nhật - Nguyệt thực hay Người trong biển lửa được đánh giá cao, dù gặp không ít khó khăn về cơ chế và khán giả.

Sau khi nghỉ hưu năm 2018, đoàn kịch cũng tạm dừng hoạt động. Nhưng với Lan Hương, đó không phải là dấu chấm hết. Chị tiếp tục ấp ủ dự án lớn, đưa nghệ thuật hầu đồng lên sân khấu và điện ảnh như một giá trị văn hóa thực thụ.

Cuộc sống bình dị ở tuổi nghỉ hưu cùng chồng là NSƯT Tất Bình

Nhiều năm qua, NSND Lan Hương có tổ ấm tròn đầy bên ông xã - đạo diễn Tất Bình. Gắn bó gần 4 thập kỷ, hôn nhân của họ êm ấm, mặn nồng. Hai vợ chồng Lan Hương tích cách khác biệt, trong khi chị hướng nội, ít nói, ông xã lại xởi lởi và thích ngoại giao.

Chị cùng chồng - đạo diễn Tất Bình có cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái.





Bên trong nhà phố rộng 50m2, trị giá hơn 20 tỷ đồng của NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình. (Ảnh: Tienphong)

Họ sống trong ngôi nhà nhỏ khoảng 50m2 trên phố Trần Quốc Hoàn (Hà Nội). Con gái riêng của vợ chồng chị định cư ở nước ngoài nhiều năm, các con riêng của chồng cũng sống riêng.

Cả hai chưa bao giờ để hôn nhân căng thẳng vì luôn nhường nhịn, tôn trọng nhau. Trong từ điển của vợ chồng chị không có khái niệm "giữ lửa hôn nhân" bởi với họ, tất cả đều phải xuất phát từ lòng chân thành.

Đạo diễn Tất Bình vốn lớn hơn Lan Hương 14 tuổi, anh bao bọc chị và trọn trách nhiệm người chồng trong gia đình. Đạo diễn không thể hiện tình cảm bằng lời nói song luôn là điểm tựa hỗ trợ vợ trong công việc. Đổi lại, Lan Hương chu toàn bổn phận người vợ, từ chuyện bếp núc đến nhà cửa trong ngoài.

Khi mới nghỉ hưu, NSND Lan Hương gắn bó công tác giảng dạy tại lớp đạo diễn ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Khoảng 3 năm trước, chị xin nghỉ dạy vì sức khỏe yếu, tâm lý không ổn định. Vốn là người nhạy cảm, chị hay nghĩ ngợi rồi dẫn đến căng thẳng, lo âu kéo dài.

"Khoảng thời gian đó tôi bị trầm cảm, không muốn làm gì cả. Phần vì sức khỏe, vừa nghĩ ngợi đến bệnh tật, tai họa, dịch bệnh… tôi thấy con người quá nhỏ bé giữa cuộc đời. Cứ thế tôi buồn, mông lung mãi", NSND Lan Hương nhớ lại.

Lan Hương luôn dành sự quan tâm, nỗi trăn trở với nghệ thuật. Từ năm 2004, chị bắt đầu viết kịch bản thể loại kịch hình thể. Đến nay, chị đều đặn sáng tác, mong mỏi thời điểm thích hợp các tác phẩm của mình được thành hình. Nghệ sĩ hay có thói quen nghĩ ngợi, tìm kiếm ý tưởng và các câu chuyện để làm chất liệu sáng tác.

Nhiều người xung quanh khuyên Lan Hương nên nghỉ hẳn vì đã lăn lộn nghệ thuật từ 10 tuổi. Chị từng định buông tay để thảnh thơi nhưng nhận ra duyên nghề vẫn còn.

NSND Lan Hương.

Ở tuổi 63, NSND Lan Hương được khen trẻ hơn tuổi, đặc biệt là làn da vẫn mịn màng, trắng sáng. Chị cũng khẳng định chưa can thiệp thẩm mỹ: Cắt mí, nâng mũi, độn cằm... như đồn đoán.

"Buổi sáng tôi tập thể dục, ngồi cà phê hoặc gặp bạn bè rồi về nhà viết kịch bản, lo việc nhà, còn chồng nấu ăn. Ở tuổi gần 80, chồng tôi gần như đã nghỉ hẳn các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, chồng tôn trọng ý kiến của vợ, để tôi làm mọi điều mà tôi yêu thích, đam mê", NSND Lan Hương nói.





