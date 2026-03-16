Không muốn tin đây là tổng tài đẹp nhất Hàn Quốc, ai đã hại anh thảm hại thế này?

Mới lên sóng 2 tập, Phantom Lawyer gây tò mò trên màn ảnh Hàn. Bộ phim kết hợp hai yếu tố tưởng chừng chẳng liên quan là luật sư và ma quỷ, ngay những phút đầu đã tạo nên những tình huống kỳ quặc và loạt cảnh dở khóc dở cười khi một luật sư bỗng nhiên có thể nhìn thấy linh hồn, thậm chí còn bị chiếm dụng thân xác bất đắc dĩ. Giữa câu chuyện vừa bí ẩn vừa hài hước đó, nhân vật trung tâm lại khiến người xem càng bất ngờ hơn. Bởi luật sư liên tục gặp vận xui trong phim không ai khác chính là Yoo Yeon Seok - nam diễn viên vốn nổi tiếng với hình tượng lịch lãm, phong độ bậc nhất màn ảnh Hàn.

Phantom Laywer có bước khởi đầu tốt đẹp

Suốt nhiều năm qua, Yoo Yeon Seok gần như gắn liền với những vai nam thần mang khí chất trí thức và trưởng thành, thậm chí còn được khán giả phong danh "tổng tài đẹp trai nhất Hàn Quốc". Trong Hospital Playlist, anh ghi dấu ấn với vai bác sĩ nhi khoa Ahn Jeong Won - người đàn ông ấm áp, điềm tĩnh và dịu dàng đến mức khiến khán giả mê mẩn.

Nam diễn viên gây ấn tượng mạnh mẽ trong vai diễn bác sĩ nhi khoa Ahn Jeong Won

Trước đó, nam diễn viên cũng từng đốn tim khán giả với vai bác sĩ Kang Dong Joo trong Dr. Romantic. Nhân vật ban đầu mang nhiều tham vọng và gai góc nhưng dần trưởng thành qua từng biến cố, giúp Yoo Yeon Seok thể hiện rõ khả năng diễn xuất nội tâm. Ngoài ra, trong Mr. Sunshine, anh hóa thân thành quý ông Goo Dong Mae, một nhân vật có quá khứ phức tạp nhưng mang phong thái lạnh lùng, cuốn hút, trở thành một trong những nhân vật phụ được yêu thích nhất của bộ phim.

Bác sĩ Kang Dong Joo trong Dr. Romantic cũng đầy lịch lãm

Vai quý ông Goo Dong trong Mr. Sunshine cũng đầy quyến rũ

Gần đây hơn, Yoo Yeon Seok tiếp tục khiến khán giả phát cuồng với vai phát ngôn viên trong When the Phone Rings. Nhân vật của anh mang hình tượng tổng tài lạnh lùng, "gia trưởng mới che chở được cho em", đầy khí chất và quyền lực, ít nói nhưng mỗi lần xuất hiện đều tạo sức hút mạnh mẽ, trở thành một trong những vai diễn được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Vai diễn này cũng khiến tên tuổi của nam diễn viên bùng nổ và tạo nên danh xưng "tổng tài đẹp trai nhất Hàn Quốc" cho anh.

Ai mà quên được phát ngôn viên Baek Sa Eon "vibe" tổng tài tràn màn hình

Chính vì vậy, việc Yoo Yeon Seok xuất hiện trong Phantom Lawyer trong vai luật sư Yi Rang với hình tượng hoàn toàn khác đã tạo nhiều bất ngờ. Đây là một luật sư xui xẻo liên tục bị linh hồn nhập vào người, liên tục gặp chuyện kỳ quặc khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú. Không còn vẻ ngoài điềm tĩnh quen thuộc, nam diễn viên sẵn sàng gào thét, hoảng hốt, thậm chí làm đủ trò trên màn ảnh. Và có lẽ cũng nhờ màn lột xác này, khán giả mới thấy một Yoo Yeon Seok linh hoạt và thú vị hơn rất nhiều so với hình ảnh tổng tài quen thuộc trước đây.

Ai mà nhân ra tổng tài bá đạo, lạnh lùng bấy lâu nay nữa?

Không chỉ gây chú ý vì màn phá hình tượng của Yoo Yeon Seok, Phantom Lawyer còn có khởi đầu khá thuận lợi về mặt rating. Theo Nielsen Korea, tập 1 của bộ phim lên sóng ngày 13/3 ghi nhận rating trung bình toàn quốc 6,3%, đứng top 1 khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh cùng thời điểm. Thừa thắng xông lên, tập 2 tiếp tục tăng mạnh lên khoảng 8,7%, cho thấy lượng người xem không những không giảm mà còn tăng sau khi khán giả làm quen với thế giới luật sư thấy ma kỳ lạ của phim.

Trên MXH, phản ứng của khán giả nhìn chung khá tích cực. Nhiều người cho rằng Phantom Lawyer không phải dạng phim pháp luật căng thẳng thông thường mà nghiêng về phong cách giải trí, kết hợp phá án với yếu tố siêu nhiên và hài hước. Điểm sáng lớn nhất vẫn là diễn xuất của Yoo Yeon Seok khi anh thoải mái "tấu hài", liên tục thay đổi biểu cảm và tính cách mỗi lần bị linh hồn nhập vào. Chính sự lột xác này khiến bộ phim trở nên dễ xem, nhịp phim nhanh và đủ khác biệt so với nhiều drama Hàn gần đây.

Vẫn mặc vest bảnh bao nhưng Yoo Yeon Seok đã có màn lột xác thành công

Một số bình luận của khán giả:

- Tổng tài đẹp trai nhất Hàn Quốc làm sao thế này anh ơi?

- Tự nhiên nhìn khờ khờ không quen.

- Coi ảnh bắt hình bắt dạng thấy cưng ghê ha.

- Phát ngôn viên Baek Sa Eon của tôi đâu rồi.

- Ơ kìa. Mang ngay Khi điện thoại đổ chuông quay lại đi ạ

Nguồn: Soompi