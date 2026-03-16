Trúc Anh (Mắt Biếc) khoe tin vui

Mới đây, diễn viên Trúc Anh đã chia sẻ loạt hình ảnh trong lễ tốt nghiệp đại học, kèm theo những dòng tâm sự xúc động về hành trình học tập của mình. Trong bài đăng, nữ diễn viên viết: “Tấm bằng đại học bắt đầu từ hạt gạo, cụ thể là dĩa cơm tấm”. Cô cho biết cách đây hơn 15 năm, mẹ mình từng bán một đĩa cơm tấm chỉ với giá khoảng 2.000 - 3.000 đồng, nhưng vẫn cố gắng dành dụm để đầu tư cho con gái học tiếng Anh và theo đuổi việc học hành đầy đủ.

Theo Trúc Anh, hành trình ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những thời điểm khó khăn khiến cô nhiều lần cảm thấy nản lòng, nhưng gia đình vẫn luôn ở bên động viên và tiếp thêm động lực để cô tiếp tục cố gắng.

Trong bài viết, nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình vì đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trên con đường học tập. Bên cạnh đó, cô bày tỏ sự biết ơn tới thầy cô và bạn bè tại University of Greenwich Vietnam – nơi đã hỗ trợ và dẫn dắt cô hoàn thành chặng đường đại học: “Cảm ơn thầy cô, các bạn các anh chị trường đại học Greenwich Việt Nam đã dẫn dắt và hỗ trợ em hoàn thành con đường học vấn”.

Bài đăng của Trúc Anh trên trang cá nhân.

Những hình ảnh được Trúc Anh đăng tải cho thấy khoảnh khắc cô mặc áo cử nhân trong lễ tốt nghiệp, chụp ảnh cùng gia đình và cầm tấm bằng tốt nghiệp trong ngày quan trọng của mình. Nữ diễn viên cũng ghi lại dấu mốc đặc biệt này với dòng chữ: “Graduation ceremony, 13/3/2026”.

Chia sẻ của Trúc Anh nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của gia đình phía sau thành quả học tập của nữ diễn viên.

Một số hình ảnh trong lễ tốt nghiệp được Trúc Anh chia sẻ.

Trúc Anh (sinh năm 1998) từng được kỳ vọng là “ngọc nữ” thế hệ mới của showbiz Việt. Cô gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên qua các bộ phim như Mắt Biếc, Ngốc Ơi Tuổi 17, Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi, Thiên Thần Hộ Mệnh,…

Nữ diễn viên từng có một thời gian khá dài hạn chế xuất hiện trước công chúng khi gặp vấn đề về sức khỏe và tăng cân mất kiểm soát. Điều này khiến cô ít tham gia các hoạt động nghệ thuật cũng như sự kiện trong làng giải trí.

Đầu tháng 3/2025, Trúc Anh từng chia sẻ rằng bản thân mắc rối loạn cảm xúc và trầm cảm ở mức độ trung bình, phải điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ. Việc tăng cân đột ngột trong thời gian đó cũng khiến cô gặp thêm nhiều vấn đề về cơ thể như rạn da, rụng tóc và nổi mụn.

Những chia sẻ thẳng thắn của nữ diễn viên từng khiến nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Không ít người cũng kêu gọi cộng đồng mạng hạn chế những bình luận tiêu cực về ngoại hình, thay vào đó nên dành sự động viên và cảm thông để Trúc Anh có thêm thời gian hồi phục và ổn định cuộc sống.

Nhìn lại chặng đường đã qua, câu chuyện của Trúc Anh không chỉ là dấu mốc tốt nghiệp đại học, mà còn là hành trình của sự kiên trì và nỗ lực trong nhiều năm. Từ cô gái lớn lên trong gia đình lao động, mẹ tần tảo bán từng đĩa cơm tấm để con nuôi ăn học, đến một diễn viên trẻ được khán giả yêu mến trên màn ảnh, Trúc Anh đã trải qua không ít thăng trầm trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp dù tuổi đời còn trẻ.

Những khó khăn về sức khỏe hay khoảng thời gian phải tạm rời xa các hoạt động nghệ thuật từng khiến nữ diễn viên chững lại, nhưng hành trình học tập và sự cố gắng không ngừng vẫn giúp cô từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn. Việc hoàn thành chương trình đại học vì thế không chỉ là một thành tích học tập, mà còn là dấu mốc cho thấy sự bền bỉ của Trúc Anh trên hành trình làm nghề và cả cuộc sống.