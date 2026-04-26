Nam diễn viên 9X điển trai biến mất khỏi showbiz suốt 3 năm, nay công khai vợ hơn 8 tuổi và con gái sinh non nặng có 1,18kg

Hàn Thừa Vũ là 1 trong những nam diễn viên điển trai quen mặt đối với khán giả của dòng phim cổ trang Trung Quốc. Khi đang phủ sóng qua hàng loạt dự án hot, nam diễn viên bỗng mất hút khỏi màn ảnh không 1 lời giải thích suốt 3 năm qua.

Tới chiều 26/4, tờ 163 đưa tin, Hàn Thừa Vũ vừa bất ngờ trồi lên trên trang cá nhân và khiến cả mạng xã hội được 1 phen náo loạn khi đột nhiên thông báo đã kết hôn, thậm chí còn có con lớn tướng. Trong bài đăng, anh còn không ngần ngại khoe với công chúng hình ảnh về tổ ấm hạnh phúc của mình.

Nguồn tin cho biết thêm, vợ Hàn Thừa Vũ là nữ diễn viên Điền Miêu Miêu hơn anh tận 8 tuổi. Ngoài ra, dựa vào những hình ảnh hiện tại, truyền thông lẫn công chúng nhận định con gái anh đã được tầm 2-3 tuổi. Thông tin tài tử họ Hàn đã cưới vợ và có con khiến cả mạng xã hội xứ Trung chấn động, bởi lẽ trước giờ ai cũng tưởng nam diễn viên vẫn độc thân, chưa lập gia đình.

Tới lúc này, công chúng mới kinh ngạc nhận ra rằng thì ra Hàn Thừa Vũ đã bí mật cưới vợ rồi có con từ tận mấy năm trước mà không ai hay biết. Ảnh: Sohu

Thế nhưng, ít ai biết rằng cặp đôi đã phải trải qua 1 hành trình gian nan mới có được con đầu lòng. Do Điền Miêu Miêu khá lớn tuổi lại gặp vấn đề về cơ địa, cho nên bác sĩ cho biết khả năng thụ thai tự nhiên đối với cô là vô cùng khó khăn. Bác sĩ cũng khuyên nữ diễn viên nên chọn cách thụ tinh nhân tạo để sinh con.

Trong suốt hành trình cố gắng mang thai, Điền Miêu Miêu đã phải uống nhiều thuốc bổ, tiêm rất nhiều mũi, lặng lẽ chịu đựng mọi nỗi đau về thể xác lẫn áp lực tâm lý. Khắp cánh tay và bụng cô khi ấy là những vết bầm tím do tiêm. Phản ứng phụ của thuốc khiến nữ diễn viên nôn mửa liên tục, còn cân nặng thì trồi sụt thất thường. Hàn Thừa Vũ nhìn vợ mà đau lòng khôn xiết. Nam diễn viên khi đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng đã không ngần ngại từ chối mọi lời mời đóng phim và tiệc tùng để ở nhà chăm sóc bà xã.

Trong khi đang mang thai, Điền Miêu Miêu phải nằm bất động trên giường suốt 3 tháng rưỡi, mọi sinh hoạt đều diễn ra tại chỗ. Hàn Thừa Vũ lúc ấy cũng chẳng dám rời khỏi nhà nửa bước vì lo sợ có sơ suất ngoài ý muốn.

Biến cố xảy ra sau đó khi Điền Miêu Miêu sinh non ở tuần thứ 28. Bé gái chào đời chỉ nặng khoảng 1,18kg và vô cùng yếu ớt. Em bé khi ấy đã được đưa ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non trong suốt 49 ngày. Đó cũng chính là 49 ngày đen tối nhất trong cuộc đời của cặp đôi Hàn Thừa Vũ - Điền Miêu Miêu. May mắn thay, bé gái rất kiên cường và đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Hàn Thừa Vũ và vợ trải qua hành trình gian nan mới được chứng kiến con gái chào đời. Ảnh: 163

Giờ đây, em bé sinh non năm nào đã lớn tướng, khỏe mạnh và chạy nhảy tung tăng. Tới lúc này, Hàn Thừa Vũ mới chính thức công khai chuyện anh đã có vợ con cho công chúng biết.

Hàn Thừa Vũ sinh năm 1991, trở nên quen mặt với khán giả khắp châu Á nhờ loạt phim cổ trang ăn khách như Cẩm Y Chi Hạ, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Trầm Vụn Hương Phai,... Còn Điền Miêu Miêu từng ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua 1 số bộ phim đáng chú ý như Trầm Vụn Hương Phai, Phúc Tinh Cao Chiếu Trư Bát Giới,...

Tên tuổi Hàn Thừa Vũ gắn liền với loạt phim cổ trang hot hòn họt. Ảnh: 163