"Tổng tài" gây sốt màn ảnh ở tuổi 51

Giữa thời điểm màn ảnh nhỏ Hoa ngữ bị chiếm lĩnh bởi các dự án tiên hiệp và ngôn tình thần tượng với dàn diễn viên trẻ tuổi, sự xuất hiện của Mật ngữ kỷ với sự góp mặt của Chung Hán Lương trở thành một trường hợp khác biệt. Không sở hữu chiến dịch quảng bá rầm rộ ban đầu, bộ phim vẫn nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu các bảng xếp hạng.

Theo số liệu từ Sina, phim liên tục giữ vị trí top 1 trên bảng xếp hạng Vân Hợp (Yunhe) nhiều ngày liền sau khi phát sóng. Tổng lượt xem toàn mạng vượt mốc 300 triệu, trong khi chỉ số nhiệt độ trên các nền tảng video đạt hơn 27.500 điểm. Chỉ số WeChat cũng ghi nhận mức tăng cao, vượt 260 triệu, phản ánh độ quan tâm lớn của khán giả.

Bên cạnh đó, nhân vật Kỷ Phong do Chung Hán Lương thủ vai đạt chỉ số nhân vật vượt 500.000 điểm, một con số đáng chú ý với dòng phim tình cảm đô thị. Những dữ liệu này cho thấy sức hút ổn định của tác phẩm trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ nhiều thể loại khác.

Chung Hán Lương và Chu Châu trong phim Mật ngữ kỷ. Ảnh: NSX.

Nội dung phim xoay quanh Hứa Mật Ngữ (Chu Châu thủ vai), một phụ nữ dành 10 năm làm nội trợ trước khi bị phản bội. Sau ly hôn, cô bắt đầu lại cuộc sống từ công việc dọn dẹp tại một khách sạn cao cấp. Tại đây, cô gặp Kỷ Phong (Chung Hán Lương) một quản lý cấp cao điềm tĩnh, quyết đoán nhưng mang nhiều góc khuất nội tâm.

Trong bối cảnh ngành giải trí Trung Quốc chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của các ngôi sao nổi tiếng và sự xuất hiện ồ ạt của những thần tượng trẻ thể hiện dạng vai "tổng tài", nhiều người đặt câu hỏi tại sao nam diễn viên 51 tuổi Chung Hán Lương vẫn còn chỗ đứng trên thị trường với dạng vai này.

Theo Sohu, Chung Hán Lương ở tuổi trung niên đóng tổng tài vẫn được yêu thích vì anh vốn có nền tảng khán giả cực kỳ ổn định, đáp ứng chính xác thị hiếu thẩm mỹ của nhóm khán giả phụ nữ trưởng thành.

Khác với khán giả trẻ chuộng kiểu "soái ca mềm mại", "mong manh dễ vỡ", nhóm phụ nữ trưởng thành không chỉ yêu thích những nhân vật nam có ngoại hình, mà đòi hỏi sự kết hợp giữa độ chín chắn, cảm giác chừng mực và sức hút tinh tế.

Trong Mật ngữ kỷ, Chung Hán Lương vào vai Kỷ Phong - Tổng Giám đốc của khách sạn Phổ Vinh, người dẫn dắt khách sạn vượt qua khủng hoảng bằng cách trấn áp tham nhũng và tối ưu hóa hệ thống quản lý.

Đây là kiểu nhân vật bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp; vừa điềm tĩnh vừa có khí chất quyền lực. Ở tuổi 51, gương mặt Chung Hán Lương có những dấu hiệu lão hóa tự nhiên, nhưng dáng người vẫn đầy phong thái tự tin.

Kỷ Phong mang đến cảm giác "trải qua muôn vàn sóng gió vẫn dịu dàng", hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu tổng tài lý tưởng trong mắt khán giả nữ trưởng thành.

Đây không phải lần đầu Chung Hán Lương "đốn tim" người xem với vai tổng tài. Từ Bên nhau trọn đời đến Đời này có em, những vai tổng tài anh thể hiện khá đa dạng, từ lạnh lùng giàu có, đến kiểu thâm tình nhẫn nhịn, rồi dịu dàng tiết chế - tất cả đều đánh trúng gu của nhóm khán giả này.

Giới giải trí không thiếu diễn viên muốn đóng đủ loại vai, nhưng lại thiếu người có thể đào sâu một "đường đua" đến cực hạn.

Chung Hán Lương và Đường Yên trong phim Bên nhau trọn đời. Ảnh: NSX.

Với Chung Hán Lương, hơn chục năm gắn bó với thị trường khán giả nữ trưởng thành giúp anh hiểu rõ nhu cầu cốt lõi của họ; duy trì diễn xuất ổn định, cộng thêm sự nhất quán cao giữa tính cách và hình tượng, lại gần như không có scandal… những điều này giúp anh giữ vững vị thế sau nhiều năm.

Bên cạnh đó, nhóm khán giả trưởng thành là những người hâm mộ trung thành hơn nhiều khán giả trẻ. Họ không dễ "đổi gu" chỉ vì người mới nổi, mà coi trọng chất lượng diễn xuất và thiện cảm tích lũy lâu dài.

Chung Hán Lương sinh năm 1974, đã tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Không kịp nói yêu em hay Lương Sinh liệu đôi ta có thể ngừng đau thương. Với phong cách diễn xuất điềm đạm cùng hình ảnh lịch lãm, anh thường được giao những vai nam chính mang màu sắc lãng mạn nhưng trưởng thành.

Việc tiếp tục lựa chọn dòng phim tình cảm ở tuổi ngoài 50 khiến Chung Hán Lương đối diện không ít tranh luận. Một số ý kiến cho rằng anh đang "dậm chân tại chỗ" trong vùng an toàn, chưa có nhiều đột phá về hình tượng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều khán giả đánh giá sự ổn định này là lợi thế, giúp anh duy trì lượng người xem trung thành.



