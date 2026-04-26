Biển người đổ về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Người dân đội lễ chen chân hành hương, ngất xỉu giữa dòng người đông đúc
Sáng 26/4, hàng vạn người dân đổ về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tạo nên cảnh tượng chen chúc đông nghẹt, có trường hợp người dân bị ngất xỉu giữa dòng người hành hương.
Sáng 26/4, đúng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khu di tích lịch sử Đền Hùng đón lượng lớn người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước đổ về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thời tiết thuận lợi với trời nắng nhẹ, gió mát giúp dòng người hành hương diễn ra liên tục từ sáng sớm.
Ngay khi khu di tích mở cửa, các tuyến đường dẫn lên đền Hạ, đền Trung và đền Thượng nhanh chóng rơi vào tình trạng đông kín người. Dòng người di chuyển chậm qua các bậc đá, tạo nên cảnh tượng kéo dài nhưng vẫn giữ trật tự chung.
Nhiều đoàn khách, gia đình có mặt từ sớm, chuẩn bị lễ vật và đồ dùng cá nhân, thậm chí trải chiếu nghỉ tạm dọc lối đi để chờ đến lượt vào dâng hương. Càng về giữa buổi sáng, lượng người đổ về càng tăng, gây ra ùn tắc cục bộ tại một số điểm cao trong khu di tích. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để phân luồng, điều tiết dòng người, tránh chen lấn và đảm bảo an toàn cho du khách; đồng thời hệ thống loa phát thanh liên tục nhắc nhở người dân xếp hàng, giữ trật tự và cảnh giác trong khu vực đông người.
Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 rơi vào ngày cuối tuần (10/3 âm lịch tức Chủ nhật), nên lượng người hành hương tăng mạnh so với các năm ngày thường. Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, đây còn là dịp để người dân cả nước hướng về cội nguồn, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Dù rất đông đúc, không khí tại khu di tích vẫn giữ được sự trang nghiêm. Người dân kiên nhẫn di chuyển, thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, tạo nên một mùa lễ hội vừa đông vui nhưng vẫn trật tự, an toàn và trang trọng.
