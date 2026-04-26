Biển người đổ về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Người dân đội lễ chen chân hành hương, ngất xỉu giữa dòng người đông đúc

Sáng 26/4, đúng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khu di tích lịch sử Đền Hùng đón lượng lớn người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước đổ về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thời tiết thuận lợi với trời nắng nhẹ, gió mát giúp dòng người hành hương diễn ra liên tục từ sáng sớm.

Biển người đổ về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Hàng vạn người dân thập phương tay cầm lễ vật, nhích từng chút một di chuyển lên Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh (Phú Thọ) dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng trong ngày Giổ Tổ 26/4 (tức 10-3 âm lịch).

Người dân hành hương về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) để dâng hương bái Tổ. Trên các tuyến đường hướng về khu di tích, dòng người mỗi lúc một đông đúc

Ngoài nghi lễ dâng hương truyền thống, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng.

Hàng vạn người tập trung dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, dân gian vẫn gọi là núi Hùng, để chờ lên đền thắp hương.

Ngay khi khu di tích mở cửa, các tuyến đường dẫn lên đền Hạ, đền Trung và đền Thượng nhanh chóng rơi vào tình trạng đông kín người. Dòng người di chuyển chậm qua các bậc đá, tạo nên cảnh tượng kéo dài nhưng vẫn giữ trật tự chung.

Nhiều đoàn khách, gia đình có mặt từ sớm, chuẩn bị lễ vật và đồ dùng cá nhân, thậm chí trải chiếu nghỉ tạm dọc lối đi để chờ đến lượt vào dâng hương. Càng về giữa buổi sáng, lượng người đổ về càng tăng, gây ra ùn tắc cục bộ tại một số điểm cao trong khu di tích. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để phân luồng, điều tiết dòng người, tránh chen lấn và đảm bảo an toàn cho du khách; đồng thời hệ thống loa phát thanh liên tục nhắc nhở người dân xếp hàng, giữ trật tự và cảnh giác trong khu vực đông người.

Những lễ vật được chuẩn bị từ sớm, thể hiện lòng tri ân của người dân đối với cội nguồn dân tộc.

Dòng người nối dài trên các bậc đá dẫn lên đền Hạ, đền Trung và đền Thượng, di chuyển chậm nhưng trật tự trong không khí trang nghiêm.

Từng đoàn người hành hương kiên nhẫn di chuyển giữa biển người đông đúc, hướng về khu vực dâng hương trên núi Nghĩa Lĩnh.

Những mâm lễ được người dân đội trên đầu, cẩn trọng di chuyển giữa dòng người đông đúc về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 rơi vào ngày cuối tuần (10/3 âm lịch tức Chủ nhật), nên lượng người hành hương tăng mạnh so với các năm ngày thường. Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, đây còn là dịp để người dân cả nước hướng về cội nguồn, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Dù rất đông đúc, không khí tại khu di tích vẫn giữ được sự trang nghiêm. Người dân kiên nhẫn di chuyển, thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, tạo nên một mùa lễ hội vừa đông vui nhưng vẫn trật tự, an toàn và trang trọng.

Nhiều người dân đã có mặt tại Đền Hùng từ hôm trước, ở lại chờ đợi để kịp tham dự lễ chính ngày Giỗ Tổ.

Tuy nhiên do người đến tham dự quá đông, dẫn đến sự chen lấn, xô đẩy để di chuyển vào bên trong các khu vực đền chính

Chỉ trong vài phút, khu vực sân trước lối lên núi tại Đền Hùng đã chật kín người, dòng người kéo dài ra tận ngoài hai cổng, BTC phải liên tục nhắc nhở, điều tiết để đảm bảo trật tự.

Lực lượng chức năng cùng tình nguyện viện được tăng cường để hỗ trợ và hướng dẫn người dân di chuyển để tránh tình trạng chen lấn xô đẩy

Vì bậc thang lên núi quá nhỏ, lượng người đổ về quá đông nên gây ra tình trạng ùn tắc

Một số trường hợp bị ngã, ngất xỉu trong quá trình chen lấn phải nhờ sự giúp đỡ, can thiệp từ lực lượng chức năng

Do lượng người quá lớn cộng với cổng đền quá nhỏ nên việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn,

Một người phụ nữ bị ngất xỉu được người thân cõng trên lưng di chuyển vào khu vực y tế

Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi nghỉ bên cạnh do lượng người đổ về quá đông, chen chúc khắp các lối vào đền chính

Một em nhỏ được cha mẹ cõng lên vai để di chuyển giữa dòng người đông đúc để tránh bị lạc đường

Nhiều người dân trèo cả lên cây cao để quan sát toàn cảnh đông đúc xung quanh