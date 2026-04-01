Việt Nam có hòn đá niên đại triệu năm cạnh đường lớn: Ở nơi sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương

Việt Nam có nhiều danh thắng đẹp, nhưng không phải nơi nào cũng khiến người đi đường phải ngoái nhìn bởi hình dáng kỳ lạ và những câu chuyện gắn với thời gian. Có những cảnh quan không nằm sâu trong rừng, không cách biệt với phố thị, mà hiện ra ngay bên đường quốc lộ, như một “dấu hỏi” của thiên nhiên dành cho du khách.

Một ví dụ nổi bật là Đá Ba Chồng, Danh thắng Quốc gia nằm ven quốc lộ 20, thuộc xã Định Quán, Đồng Nai. Đây cũng là địa phương vừa được Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, có hiệu lực từ ngày 30/4/2026. Theo Báo Điện tử Chính phủ, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Ảnh Báo Đồng Nai

Đá Ba Chồng từ lâu đã là một điểm đến đặc biệt của vùng đất Định Quán: một quần thể đá khổng lồ, nằm chênh vênh mà vẫn vững chãi giữa đời sống thường ngày.

Hòn đá lạ nằm ngay cạnh quốc lộ 20

Từ quốc lộ 20 nhìn vào, Đá Ba Chồng không giống một khu du lịch được dựng lên cầu kỳ. Danh thắng này hiện ra rất tự nhiên, giữa khu dân cư và nhịp xe cộ qua lại. Chính sự đối lập ấy khiến nhiều người bất ngờ: một cảnh quan đá cổ lại nằm ngay cạnh con đường lớn, dễ thấy đến mức chỉ cần đi ngang cũng có thể nhận ra.

Theo Báo Đồng Nai, quần thể Đá Ba Chồng trải rộng hơn 8 ha, cao trung bình hơn 100 m so với mực nước biển. Toàn bộ được hình thành từ granodiorit, một loại đá magma cứng chắc, bền vững theo thời gian. Đá ở đây có kích thước khổng lồ, có tảng lớn hơn cả một tòa nhà, xung quanh là cây cối mọc chằng chịt.

Điểm gây ấn tượng nhất là cụm ba khối đá lớn chồng lên nhau. Nhìn từ xa, các khối đá như đang ở thế chênh vênh, tạo cảm giác có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng qua thời gian, chúng vẫn đứng vững, trở thành hình ảnh quen thuộc gắn với tên gọi Đá Ba Chồng.

Cận cảnh Đá Ba Chồng (Ảnh Báo Đồng Nai)

Đây cũng là lý do nhiều du khách khi đi qua Định Quán thường dừng lại chụp ảnh, quan sát hoặc đơn giản là nhìn thật kỹ để tự hỏi: vì sao những khối đá lớn như vậy lại có thể xếp chồng lên nhau một cách kỳ lạ đến thế?

Không chỉ có ba tảng đá chồng lên nhau

Nếu chỉ nhìn thoáng qua từ quốc lộ, nhiều người dễ nghĩ Đá Ba Chồng chỉ là ba tảng đá lớn xếp chồng. Nhưng đi sâu hơn, đây là một quần thể cảnh quan với nhiều lớp không gian: đá, cây, hang tự nhiên, dấu tích tâm linh và những câu chuyện dân gian được người địa phương lưu truyền.

Trong quần thể này, ngoài cụm đá chính còn có Hòn Dĩa, núi Đá Voi, còn gọi là Bạch Tượng, cùng nhiều cụm đá lớn nhỏ khác. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu Đá Ba Chồng là quần thể có giá trị địa chất, khảo cổ và văn hóa, đã được xếp hạng Di tích danh thắng cấp quốc gia.

Hòn Dĩa gây chú ý bởi các phiến đá lớn nằm chồng lên nhau, còn núi Đá Voi gợi liên tưởng đến hình dáng voi nằm. Giữa các khối đá, cây cối mọc chen vào khe nứt, tạo nên một không gian vừa hoang sơ, vừa có chút bí ẩn. Chính vẻ ngoài không “tròn trịa” ấy lại làm nên sức hút riêng của danh thắng này.

Cận cảnh quần thể Đá Ba Chồng với nhiều tảng đá lớn, hình dáng đặc biệt khác (Ảnh Du lịch Đồng Nai)

Với những người thích tìm hiểu văn hóa địa phương, Đá Ba Chồng không chỉ là nơi để chụp ảnh. Đây còn là điểm đến gợi mở nhiều câu chuyện về quá trình kiến tạo tự nhiên, đời sống cư dân vùng Định Quán và cách một cảnh quan kỳ lạ trở thành biểu tượng của cả vùng đất.

Gợi ý trải nghiệm cho du khách

Đá Ba Chồng phù hợp với du khách muốn có một điểm dừng chân ngắn trên cung đường qua Đồng Nai, đặc biệt là tuyến đi Định Quán, Tân Phú hoặc hướng lên Đà Lạt. Vì nằm ngay quốc lộ 20, nơi này dễ tiếp cận hơn nhiều danh thắng tự nhiên khác.

Du khách có thể bắt đầu bằng việc ngắm cụm đá chính từ khu vực bên ngoài, sau đó đi vào trong để quan sát các cụm đá, cây cối và không gian quanh núi Đá Voi. Với người thích chụp ảnh, thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn thường phù hợp hơn vì ánh sáng mềm, thời tiết dễ chịu và tránh được nắng gắt.

Tuy nhiên, Đá Ba Chồng không phải kiểu điểm đến có nhiều trò chơi hay dịch vụ giải trí dày đặc. Sức hút của nơi này nằm ở cảm giác bất ngờ khi một cảnh quan đá cổ hiện ra ngay giữa đời sống thường ngày. Vì vậy, du khách nên đi với tâm thế tham quan nhẹ nhàng, ngắm cảnh, tìm hiểu và kết hợp cùng các điểm đến lân cận.

Ảnh Báo Đồng Nai

Nếu đi trong ngày từ TP.HCM, có thể xem Đá Ba Chồng là điểm mở đầu, sau đó ghé các điểm sinh thái ở khu vực Định Quán – Tân Phú. Công viên Suối Mơ là lựa chọn dễ đi với các trải nghiệm như tắm suối, vui chơi dưới nước, chèo SUP hoặc đạp vịt.

Nếu có nhiều thời gian hơn, du khách có thể kết hợp Đá Ba Chồng với Vườn quốc gia Cát Tiên. Tại đây, tour xem thú đêm khởi hành hằng ngày lúc 18h30, đi xe mui trần trên quãng đường khoảng 12 km trong khoảng 1 giờ, đưa du khách quan sát các loài nai, nhím, thỏ, chồn và nếu may mắn có thể gặp bò tót.

Khi tham quan Đá Ba Chồng, du khách nên mang giày dễ đi, tránh dép trơn vì khu vực có nhiều đá lớn và lối đi tự nhiên. Không nên leo trèo lên các khối đá cao, đặc biệt khi trời mưa hoặc nền đá ẩm. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, cần theo sát trong quá trình tham quan.

Du khách có thể tham khảo Vườn Quốc gia Cát Tiên cho hành trình (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, vì đây là danh thắng quốc gia, du khách nên giữ vệ sinh, không viết vẽ lên đá, không xả rác, không bẻ cây và giữ sự yên tĩnh tại các khu vực có yếu tố tâm linh. Khi dừng xe hoặc chụp ảnh gần quốc lộ 20, cần đặc biệt chú ý phương tiện qua lại.