Công nghệ lõi “tấm vé vàng” trong cuộc đua xe điện Việt

Dư địa tăng trưởng từ 'nền kinh tế hai bánh'

Tại Việt Nam, xe máy giống như "đôi chân" của nền kinh tế, thuộc nhóm 5 thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới tính đến hết năm ngoái, theo thống kê của Motorcycles Data. Hạ tầng giao thông đông đúc, nhiều ngõ nhỏ giúp xe máy giữ ưu thế nhờ tính linh hoạt, khả năng chuyên chở và chi phí vận hành thấp. Với nhiều hộ gia đình, đây không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một tài sản có giá trị, công cụ lao động hàng ngày.

Chính vì vậy, quá trình điện hóa xe hai bánh tại Việt Nam được xem là một bước chuyển mang tính cấu trúc. Theo báo cáo từ Mordor Intelligence, xe máy điện được xem là thị trường đầy tiềm năng với quy mô dự báo đạt hơn 3,7 tỷ USD năm nay, và hơn 8,8 tỷ USD vào năm 2031. Động lực tăng trưởng cũng đến từ nhiều yếu tố: cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, các chính sách từ Chính phủ, cũng như xu hướng tiêu dùng "xanh" ngày càng được ưu tiên.

Bên cạnh đó, các đề xuất miễn giảm thuế, hỗ trợ tài chính từ cả chính quyền lẫn các hãng xe cũng đang góp phần thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi phương tiện của người tiêu dùng Việt. Tuy nhiên, dù dư địa thị trường lớn, tốc độ chuyển đổi thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng giải quyết những rào cản cốt lõi của xe máy điện.

Góc nhìn kỹ thuật: "Điểm nghẽn" nằm ở đâu?

Mặc dù nhận thức về xe điện đã được nâng cao, tâm lý e ngại của người tiêu dùng vẫn tồn tại - phần lớn xuất phát từ trải nghiệm với các dòng xe điện thế hệ cũ sử dụng ắc quy.

Việt Nam là quốc gia có tần suất sử dụng và tỉ lệ sở hữu xe hai bánh cao

Theo khảo sát từ Mibrand Việt Nam, ba yếu tố chính khiến người dùng chần chừ chuyển đổi là hạ tầng sạc, độ bền và công nghệ pin. Trong đó, khoảng 2/3 người tham gia khảo sát cho rằng thiếu trạm sạc là rào cản lớn nhất, khiến họ ngại việc di chuyển bằng xe điện, đặc biệt ở những khu vực ngoại thành hoặc những nơi hạ tầng chưa phát triển.

Bên cạnh đó, giới hạn về thời lượng pin, thời gian sạc và quãng đường di chuyển cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua xe.

Để giải quyết bài toán của người dùng, một số nhà sản xuất đã lựa chọn phát triển mạng lưới trạm sạc hoặc trạm đổi pin linh hoạt. Tuy nhiên, giải pháp này cũng đi kèm với chi phí đầu tư hạ tầng lớn, vận hành phức tạp và chưa thực sự phù hợp với thói quen sử dụng linh hoạt của người Việt.

Ở góc độ kỹ thuật, thách thức của xe điện không nằm ở một thành phần riêng lẻ, mà ở bài toán tối ưu tổng thể giữa ba yếu tố cốt lõi: pin, động cơ và hệ thống quản lý (BMS).

Pin quyết định quãng đường và tần suất sạc, nhưng dung lượng lớn thường kéo theo trọng lượng và chi phí. Động cơ cần đủ mạnh để vận hành trong điều kiện thực tế, nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu suất năng lượng. Trong khi đó, hệ thống điều khiển đóng vai trò điều phối toàn bộ trải nghiệm, từ khả năng tăng tốc đến độ ổn định.

Việc tối ưu từng thành phần riêng lẻ không phải quá khó; thách thức nằm ở khả năng tích hợp để tạo ra một tổng thể cân bằng.

Xu hướng tiếp cận mới: Giải bài toán từ cốt lõi công nghệ

Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp nội địa bắt đầu chuyển hướng, tập trung giải quyết trực tiếp các "điểm nghẽn" thay vì phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài. Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành giao thông - năng lượng, bài toán then chốt của xe điện tại Việt Nam không chỉ nằm ở việc mở rộng mạng lưới trạm sạc, mà còn ở khả năng nâng cao hiệu suất pin, rút ngắn thời gian sạc và đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ở góc nhìn thị trường, đại diện một đơn vị nghiên cứu người tiêu dùng cho biết, rào cản lớn nhất khi người Việt cân nhắc chuyển đổi sang xe điện vẫn là "nỗi lo hết pin giữa đường" và sự bất tiện nếu phải phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc chưa phổ biến. Do đó, những giải pháp giúp người dùng chủ động hơn trong việc sạc và sử dụng phương tiện được xem là hướng đi thực tế, phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện nay.

Dat Bike là một ví dụ đáng chú ý với chiến lược phát triển xoay quanh công nghệ lõi. Doanh nghiệp này tập trung vào việc nâng cao hiệu năng pin và tối ưu khả năng sạc, nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S

Theo đó, mẫu xe Quantum S của Dat Bike được giới thiệu có tầm di chuyển đến 285km sau một lần sạc đầy, tổng thời gian sạc từ 2,5 - 4 giờ tuỳ mẫu xe, độ bền pin lên tới 25 năm đồng thời có thể sạc dễ dàng tại mọi ổ điện thông dụng 220V nhờ bộ sạc rời. Có thể nói đây là điểm sáng khi Dat Bike đang trao cho người tiêu dùng quyền tự do làm chủ phương tiện, ít bị phụ thuộc vào trạm sạc; đồng thời làm giảm áp lực cho hạ tầng công cộng.

Bên cạnh đó, việc tích hợp các công nghệ vốn chỉ có trên ô tô như Hill Assist hay Cruise Control vào xe máy cũng là điểm hiếm thấy trên thị trường. Tổng dung tích cốp lên tới 44L cũng là điểm cộng lớn, cho thấy sự chú trọng rõ rệt vào trải nghiệm người dùng.

Nhà máy sản xuất xe máy điện Dat Bike

Chia sẻ sâu hơn về hướng đi này, ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn - CEO Dat Bike Việt Nam - cho biết, doanh nghiệp theo đuổi mô hình tích hợp dọc, tự phát triển toàn bộ công nghệ lõi từ động cơ, pin đến hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển và sạc thông minh. Nhờ đó, hãng có thể kiểm soát mọi khâu từ R&D đến sản xuất, liên tục cải tiến và tinh chỉnh để đem lại giá trị tối ưu cho người dùng, với tỉ lệ nội địa hóa lên tới hơn 90%.

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong cuộc đua điện hóa

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng trưởng dài hạn. Nhu cầu di chuyển giữa đô thị và nông thôn tiếp tục duy trì vai trò của xe hai bánh, đồng thời mở ra cơ hội cho các mô hình hạ tầng và dịch vụ mới.

Trong bối cảnh đó, lợi thế dài hạn nhiều khả năng sẽ thuộc về những doanh nghiệp có khả năng làm chủ công nghệ lõi và am hiểu sâu sắc thói quen di chuyển đặc thù của người Việt. Đây không chỉ là bài toán cạnh tranh sản phẩm, mà còn là cơ hội để ngành công nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất.

Nếu tận dụng tốt giai đoạn chuyển đổi này, Việt Nam không chỉ có thể thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông, mà còn từng bước định vị mình như một trung tâm sản xuất xe điện hai bánh của khu vực Đông Nam Á.