Huế ngày 1/5 mát mẻ: Đi 4 quán cà phê không còn chỗ chen, an ninh túc trực Hoàng thành vì khách đông

Theo Team Ăn Chơi Đi | 01-05-2026 - 14:10 PM | Lifestyle

Thời tiết đẹp, cảnh sắc nên thơ cùng loạt điểm check-in nổi bật đã khiến Huế trở thành lựa chọn hàng đầu dịp lễ 30/4 – 1/5. Tuy nhiên, lượng khách tăng đột biến cũng khiến nhiều địa điểm từ di tích đến quán xá rơi vào tình trạng kín chỗ, quá tải.

Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và video ghi lại không khí du lịch sôi động tại Huế, kèm theo câu nói vui “một nửa Việt Nam đang ở Huế”. Từ cảnh dòng người xếp hàng check-in tại Đại Nội Huế, ngắm hoàng hôn bên Sông Hương, đến các clip khám phá ẩm thực Cố đô, Huế liên tục “phủ sóng” trên các nền tảng như TikTok, Facebook và Instagram.

Sức lan tỏa mạnh mẽ này góp phần đưa Huế trở thành một trong những điểm đến được nhắc tên nhiều nhất trên không gian mạng, phản ánh rõ sức hút ngày càng lớn của du lịch Cố đô trong mùa cao điểm nghỉ lễ.

Sáng 1/5, theo ghi nhận của Team Ăn Chơi Đi, thời tiết tại Huế khá mát mẻ, khoảng 29 độ C, thuận lợi cho các hoạt động tham quan di tích, lăng tẩm và các điểm du lịch ngoài trời. Nhờ điều kiện thời tiết lý tưởng, nhiều địa điểm rơi vào tình trạng quá tải.

Sáng 1/5, các địa điểm du lịch ở Huế đông nghịt khách du lịch

Lực lượng an ninh túc trực để đảm bảo an toàn cho du khách

Tại quán bánh mì O Tho - một địa chỉ ẩm thực nổi tiếng, du khách xếp hàng dài chờ mua. Trong khi đó, quán cà phê Tan luôn trong tình trạng kín chỗ, nhân viên phải đứng trước cửa thông báo hết bàn và không nhận thêm khách ngồi lại. Nhân viên thu ngân cho biết, ngay từ khi mở cửa, lượng khách đổ về liên tục; dù nhân viên liên tục tăng tốc phục vụ, nhiều người vẫn muốn nán lại để thưởng thức và chụp ảnh nên không thể xoay vòng chỗ ngồi.

Khách du lịch xếp hàng dài mua bánh mỳ O Tho. Nguồn: hoan.271199

Quán cà phê Tan luôn trong tình trạng kín chỗ

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Starbucks Sông Hương, Son Studio Cafe và Thành cafe khi toàn bộ bàn đều kín, đông đảo gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi, trải nghiệm.

Starbucks Sông Hương, Son Studio Cafe và Thành Cafe cũng trong tình trạng tương tự. Nguồn: Son.studio, Thanh.tphue

Một quán cơm trên đường Lý Thường Kiệt đông đúc vào giờ trưa

Không chỉ các quán ăn, cà phê, những điểm tham quan nổi tiếng như Đại Nội Huế hay Cung An Định cũng chật kín du khách. Nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các “nàng thơ”, diện áo dài, áo lục bình để chụp ảnh check-in, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ lễ.

Các "nàng thơ" tranh thủ check-in mọi góc trong cung An Định

Trang phục truyền thống được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh khi tới Huế du lịch

Theo ngành du lịch địa phương, hai kỳ nghỉ lễ liền kề đã tạo cú hích đáng kể cho thị trường, đặc biệt là du lịch nội địa tại Huế. Trong 10 ngày, từ 24/4 đến 3/5, địa phương ước đón hơn 1 triệu lượt khách, với tổng doanh thu khoảng 2.300 tỷ đồng.

Cụ thể, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (24/4 - 28/4) ghi nhận khoảng 395.000 lượt khách, trong đó có gần 98.700 lượt khách quốc tế; doanh thu đạt khoảng 958 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến di sản đối với du khách trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, trong 5 ngày cao điểm từ 29/4 đến 3/5, Huế ước tính đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đạt khoảng 164.000 lượt, tăng 129%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85%, trong khi công suất phòng tại các cơ sở lưu trú gần như kín chỗ, đạt khoảng 99%.

Theo Team Ăn Chơi Đi

