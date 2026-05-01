Ai cũng đang mặc váy của brand này: Kylie Jenner, Hailey Bieber đều nhiệt tình lăng xê

Trên bản đồ thời trang cao cấp haute couture lâu nay vốn auto được coi như là “sân nhà” của các nhà mốt châu Âu, thương hiệu Ashi Studio lại xuất hiện như một điểm lệch đầy thú vị. Không cần tạo nét theo kiểu gây sốc, không chạy theo viral, cũng chẳng cần cố bon chen vào những cuộc đua ồn ào của thời trang đại chúng, nhà mốt này lại âm thầm chiếm được cảm tình của một nhóm rất cụ thể: những người thực sự quan tâm và am hiểu thời trang. Từ các ngôi sao hạng A trên thảm đỏ cho đến thế hệ it girl và fashion influencer đang định hình gu thẩm mỹ của thập niên 2020s, Ashi Studio dần trở thành một lựa chọn mang tính “ngầm hiểu” – không phải để gây chú ý ngay lập tức, mà để khẳng định một cách tinh tế rằng người mặc hiểu mình đang mặc gì.

Thương hiệu đến từ Trung Đông đang dần chinh phục sân chơi haute couture.

Ashi Studio được sáng lập bởi NTK đến từ Vương Quốc Ả Rập Xê Út - Mohammed Ashi vào năm 2007. Năm 2018, thương hiệu đã có một cột mốc mang tính bước ngoặt đó là chuyển atelier sang kinh đô thời trang Paris. Đây cũng là lúc Ashi Studio chính thức bước vào “game lớn” haute couture.

Ashi Studio được sáng lập bởi NTK Mohammed Ashi.

Mohammed Ashi là NTK đầu tiên đến từ khu vực Vùng Vịnh được mời vào "Fédération de la Haute Couture". Đây là một hiệp hội quy tụ những cái tên đình đám của giới haute couture như Chanel, Dior, Givenchy,… Bước ngoặt này vừa mang tính biểu tượng cho thương hiệu, vừa ngầm khẳng định thời trang cao cấp không còn là sân chơi độc quyền của các NTK phương Tây nữa. Nhưng nếu chỉ có câu chuyện “lần đầu tiên” thì chưa đủ để Ashi Studio giữ nhiệt lâu như vậy.

Điểm khiến các thiết kế của Ashi Studio khác biệt nằm ở thứ mà rất nhiều thương hiệu cố chạm tới nhưng hiếm khi làm đến nơi đến chốn đó là silhouette (phom dáng). Với NTK Ashi, đây không chỉ là phần “khung” của một thiết kế, mà gần như là toàn bộ câu chuyện.

Người ta hay dùng từ “điêu khắc” để nói về các thiết kế của Ashi Studio, và điều đó không sai. Cụ thể hơn, NTK Ashi không chỉ dựng form cứng hay phóng đại tỷ lệ cơ thể, mà họ gần như tái cấu trúc lại cách một chiếc váy tồn tại trên body người mặc. Phần vai có thể được đẩy lên cao một cách phi thực tế, phần hông có thể mở rộng như một kết cấu mới lạ, và đường cắt đôi khi đi ngược lại hoàn toàn logic “tôn dáng” quen thuộc.

Khi mặc Ashi Studio, người mặc không chỉ đơn thuần là “diện đồ đẹp” nữa, mà họ trở thành một phần của chính bộ trang phục đó, giống như một tác phẩm sống.

Ngoài những thiết kế haute couture dành cho thảm đỏ, Ashi Studio còn gây ấn tượng mạnh với dòng trang phục cưới.

NTK Ashi không cố để làm mình trở nên khác biệt hay khó hiểu theo hướng avant garde đen tối giống như Rick Owens, Ann Demeulemeester, Dilara Findikoglu,… mà anh mang đến cho Ashi Studio hình ảnh một nhà mốt “quậy” của giới couture. Các thiết kế vừa cân bằng giữa yếu tố nổi loạn, kịch tính nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có của thời trang cao cấp Pháp.

Nói cách khác, các thiết kế dù có “dị” về hình khối nhưng vẫn hợp mắt, hợp gu các khách hàng siêu vip trong giới haute couture.

Chính vì vậy mà Ashi Studio từ rất sớm đã trở thành lựa chọn của những siêu sao muốn tạo dấu ấn trên thảm đỏ. Những cái tên đình đám như Beyoncé hay Lady Gaga không tìm đến Ashi để trông “an toàn”, mà để có một khoảnh khắc đáng nhớ. Với họ, một chiếc váy không chỉ cần đẹp, mà còn phải có khả năng tạo ra câu chuyện. Và Ashi Studio, với sự kịch tính trong phom dáng chính là lời giải cho bài toán đó: đủ khác để nổi bật, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế của couture.

Lady Gaga diện thiết kế Ashi Studio trong bộ phim American Horror Story mùa 5.

Thương hiệu này cũng chinh phục được lòng của "trùm cuối" showbiz - Beyoncé

Cardi B cũng là ngôi sao thường xuyên xuất hiện trên front row của Ashi Studio.

Phạm Băng Băng cũng từng gây ấn tượng mạnh khi mặc thiết kế nằm trong BST Haute Couture 2015 của thương hiệu này.

It girl mặc “sành” cũng không nằm ngoài cuộc chơi

Gần đây, Ashi Studio không còn chỉ xuất hiện trên thảm đỏ của những siêu sao, mà bắt đầu được diện thêm bởi một nhóm khác: các it girl, fashion girly. Đây là một bước chuyển khá đáng chú ý, bởi về bản chất, couture luôn mang tính “xa cách”, thể hiện địa vị, sự ưu tiên, còn văn hoá influencer lại đòi hỏi tính lan toả và khả năng tạo xu hướng. Việc Ashi Studio được nhóm này lựa chọn cho thấy một sự thay đổi trong cách tiếp cận thời trang của thế hệ mới.

Kylie Jenner là mỹ nhân thường lựa chọn Ashi Studio khi xuất hiện tại các sự kiện lớn. Cô từng diện thiết kế nằm trong BST Ashi Studio Couture Xuân/Hè 2025 khi đến tiệc After Party tại Oscars năm ngoái.

Hay trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026, mỹ nhân sinh năm 1997 cũng đã mặc một thiết kế được thương hiệu này may đo riêng.

Thay vì tìm kiếm những món đồ dễ mặc, dễ đẹp, các fashion girly ngày nay lại quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Một outfit không chỉ cần mỗi visual xinh, mà còn phải có khả năng kể chuyện, phải khiến người xem dừng lại, phải tạo ra cảm giác lạ mắt. Trong bối cảnh đó, những thiết kế của Ashi Studio gần như trở thành một công cụ hoàn hảo.

It girl da màu mới nổi của làng mốt - Teyana Taylor xuất hiện ấn tượng với những outfit mang đậm tinh thần avant garde của Ashi Studio trong năm qua.

Cũng cần nói thêm rằng sự nổi lên của Ashi Studio trong cộng đồng it girl gần đây không diễn ra một cách ngẫu nhiên, mà gắn liền với sự bão hoà dần của xu hướng quiet luxury. Khi thị trường đang có quá nhiều thứ tối giản, trung tính, thì việc quay trở lại với những thiết kế đầy drama là điều gần như tất yếu. Nhưng thay vì quay lại kiểu hào nhoáng cũ với tính kịch nghệ nhiều màu sắc, nhiều chi tiết, thế hệ mới chọn một hướng khác: kịch tính trong hình khối. Các thiết kế của Ashi Studio không ồn ào theo kiểu thị giác thông thường (như cách Schiaparelli đang làm), nhưng lại tạo ra một ấn tượng rất mạnh về mặt cấu trúc.

Margot Robbie diện thiết kế custom của Ashi Studio tại press tour phim "Đồi Gió Hú".

Hailey Bieber cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Mỹ nhân này đến dự tiệc khai trương thương hiệu mỹ phẩm Rhode tại Sephora với chiếc váy nằm trong BST Haute Couture Thu/Đông 2025 của nhà mốt.

Nữ hoàng thảm đỏ - Zendaya cũng không kém phần kịch tính khi diện chiếc váy cổ yếm nằm trong BST Ashi Studio Xuân/Hè 2026 tại buổi ra mắt phim Euphoria mùa 3.

Vừa qua, FKA Twig cũng khiến nhiều netizen phải wow với màn xuất hiện của mình tại buổi công chiếu phim "Mother Mary" trong chiếc váy đến từ BST Haute Couture mới nhất của thương hiệu.

"Chị Tư" Jenna Ortega cũng không kém phần "kèn cựa" khi hoá thân thành "nữ thần Gothic" với thiết kế trong BST Ashi Studio Thu/Đông 2025 tại buổi công chiếu phim Wednesday ở London.

Một điểm khiến Ashi Studio trở nên đặc biệt trong mắt giới mặc “sành” là việc thương hiệu này gần như không dựa vào logo hay nhận diện đại chúng. Họ không mặc Ashi Studio để người khác ngay lập tức nhận ra đó là brand nào. Nhưng với những người thực sự quan tâm đến thời trang, điều đó lại trở thành một dạng “tín hiệu ngầm” cho thấy họ không chỉ tiêu thụ thời trang, mà còn hiểu và lựa chọn nó một cách có chủ đích.

Gần đây nhất, "ngọc trai đen" của làng mốt Anok Yai đã khiến cả thế giới phải wow khi diện thiết kế nằm trong BST Haute Couture Xuân/Hè 2026 mới nhất của Ashi Studio khi tham dự Gala Time 100.

Ở thời điểm hiện tại, Ashi Studio đang đứng ở một vị trí khá thú vị: đủ nổi để được nhắc đến thường xuyên, nhưng vẫn giữ được cảm giác “không dành cho số đông”. Và đây có lẽ chính là trạng thái giúp thương hiệu duy trì sức hút.