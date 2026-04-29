Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn bộ người dân đến VQG Ba Vì trong 4 ngày tới chú ý: Công an Hà Nội có khuyến cáo

Đinh Anh | 29-04-2026 - 19:37 PM | Sống

Công an TP Hà Nội đã đưa ra 4 khuyến cáo quan trọng đối với du khách có kế hoạch ghé thăm địa điểm này.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài trong 4 ngày, dự báo lượng khách lên VQG Ba Vì sẽ tăng cao, để đảm bảo an ninh trật tự cho du khách và bảo vệ tài nguyên rừng, Phòng An ninh Kinh tế - CATP Hà Nội đã chủ động tham mưu, phối hợp với VQG Ba Vì triển khai đồng bộ kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

Đáng chú ý Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo đối với du khách có kế hoạch ghé thăm địa điểm này:

- Kiểm tra phương tiện trước khi leo núi: Đặc biệt là hệ thống phanh (thắng) trước khi leo dốc. Ưu tiên sử dụng xe số thay vì xe ga để đảm bảo an toàn khi xuống dốc.

- Đội mũ bảo hiểm khi di chuyển, không độ bô, lạng lách, đánh võng, không bốc đầu gây mất an toàn cho chính mình và cho du khách.

- Tuyệt đối không xả rác bừa bãi, không bẻ cành hái hoa và tuân thủ hướng dẫn của Cán bộ Vườn quốc gia Ba Vì.

- Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động leo núi, trekking tự phát vào rừng, thiếu kiểm soát dễ gây ra cháy rừng, mất an ninh trật tự, tiềm ẩn mất an toàn cho người tham gia. Những trường hợp cá nhân, tổ chức nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo đó, ngay từ cuối tháng 4/2026, Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Hà Nội đã làm việc với VQG Ba Vì và các xã vùng đệm của Vườn, các đơn vị thuê môi trường rừng hoạt động du lịch sinh thái trong Vườn về việc triển khai công tác ANTT và QLBVR, PCCC trong dịp lễ 30/4 và 01/5.

Để tránh tình trạng ùn tắc tại cổng vé và các cung đường đèo dốc, đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì phân công chỉ đạo Trung tâm GDMT &DV, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Vì bố trí lịch trực bổ sung lực lượng tăng cường cho Phòng bán vé, trạm kiểm soát vé ra vào tại cổng Vườn. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các xã Suối Hai, xã Ba Vì, xã Yên Bài phân luồng giao thông tại các tuyến đường vào Vườn, đặc biệt tại khu vực cổng Vườn, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường từ cổng vé lên Cốt 1100m.

Phân luồng giao thông: Bố trí nhân sự tại các nút giao trọng điểm: Cổng kiểm soát vé, các khúc cua tay áo nguy hiểm, khu vực rừng thông cốt 400m, điểm săn mây cốt 950m để điều tiết xe cộ tránh ách tắc.

Kiểm soát bãi đỗ: Sắp xếp lại các khu vực trông giữ xe tại cốt 400m, cốt 1.100m, bãi xe 2 cốt 1000m để đảm bảo an toàn cho phương tiện của du khách.

Tuần tra giám sát: Tăng cường các tổ tuần tra cơ động nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gây mất trật tự công cộng hoặc xâm hại tài nguyên rừng.

Thời điểm cuối tháng 4/2026, Hà Nội bước vào mùa hanh khô, nguy cơ cháy rừng rất cao khi lượng khách cắm trại, đốt lửa sưởi hoặc nướng thực phẩm tăng lên. VQG Ba Vì phân công lịch trực cháy hàng ngày nhằm đảm bảo công tác BVR, PCCCR.

Kiểm soát vật liệu cháy: Nhắc nhở du khách không mang chất nổ, chất dễ cháy vào rừng sâu.

Hệ thống cảnh báo: Kiểm tra và bổ sung toàn bộ các biển báo cấm lửa, các bể chứa nước và trang thiết bị chữa cháy tại các điểm du lịch tâm linh (Đền Thượng, Đền thờ Bác Hồ).

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an TPHCM khuyến cáo quy định mới, người đi máy bay lưu ý

Công an TPHCM khuyến cáo quy định mới, người đi máy bay lưu ý

Khách gửi tiết kiệm 19 tỷ đồng được 1 tuần đã nhận lãi hơn 1 tỷ, 2 năm sau phát hiện số dư bằng 0, tòa án tuyên bố: "Ngân hàng chỉ phải chịu 30% trách nhiệm" Nổi bật

Loại quả được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", hễ đi chợ Việt là thấy

Thomas Edison đã đúng về sự thất bại

Người phụ nữ 26 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ nói: Uống nó như nước thì thận bằng sắt cũng không chịu nổi!

Làm ăn phá sản, người đàn ông chuyển sang chạy ship kiếm tiền tỷ: Nền tảng phải có động thái đặc biệt

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên