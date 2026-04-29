Loại quả được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", hễ đi chợ Việt là thấy

Ớt là một loại quả quen thuộc. Theo SciTech Daily, ngày càng nhiều bằng chứng khoa học cho thấy thêm ớt vào món ăn có thể là một trong các phương pháp dễ dàng nhất để sống thọ hơn, giảm nguy cơ tử vong vì một số "bệnh thời đại".

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý một trong các nghiên cứu đó đến từ Trường Y khoa Larner thuộc Đại học Vermont (Mỹ). Các tác giả đã phân tích dữ liệu từ hơn 16.000 người với thời gian theo dõi trung bình gần 19 năm.

Sau thời gian theo dõi, tỉ lệ tử vong chung là 21,6% ở những người thường xuyên ăn ớt đỏ cay, so với 33,6% ở những người không ăn. Nhìn chung, việc ăn ớt đã giúp giảm đến 13% nguy cơ tử vong trong 19 năm, theo bài công bô trên tạp chí khoa học PLOS One.

Nghiên cứu thứ 2 là một phân tích tổng hợp quy mô lớn dựa trên 4 nghiên cứu nhỏ hơn, với bộ dữ liệu gồm hơn 570.000 người ở Mỹ, Ý, Trung Quốc và Iran.

Kết quả được công bố bởi Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết khi so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ ăn ớt, những người thường xuyên ăn ớt có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 26% , nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 23% và nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 25%.

Các căn bệnh nói trên là những nguyên nhân hàng đầu khiến tuổi thọ bị rút ngắn đối với người dân trên toàn thế giới. Vì vậy, tác dụng lên các căn bệnh trên đã giúp người ăn ớt sống thọ hơn đáng kể.

Các nghiên cứu của Mỹ cũng phù hợp với kết quả từ một nghiên cứu lớn khác ở Trung Quốc, theo dõi hơn 486.000 người trong khoảng 12 năm.

Ngoài ra, nghiên cứu Trung Quốc phát hiện những người ăn đồ ăn cay ít nhất một lần một tuần có nguy cơ mắc bệnh mạch máu nói chung thấp hơn một chút, đặc biệt là bệnh tim thiếu máu cục bộ và các biến cố mạch vành nghiêm trọng, vốn là những nguyên nhân có thể gây tử vong sớm.

Một lời giải thích cho việc người ăn ớt sống thọ, ít mắc các bệnh nguy hiểm hơn là hợp chất capsaicin trong ớt.

Hợp chất này tạo nên vị cay của ớt, được cho là có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, chống ung thư và điều hòa đường huyết.

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của ớt không phải ai cũng biết:

Theo trang Healthline, chỉ với 15g ớt đỏ tươi đã cung cấp một lượng dinh dưỡng đáng kể, bao gồm:

- Lượng calo: 6

- Nước: 88%

- Protein: 0,3g

- Carbs: 1,3g

- Đường: 0,8g

- Chất xơ: 0,2g

- Chất béo: 0,1g

Ớt đỏ còn là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin B6, vitamin K1, vitamin A, kali và đồng, giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh nhiều bệnh tật.

- Rất tốt cho tim mạch: Nếu bạn ăn ớt thường xuyên có thể giảm nguy cơ xơ vữa động mạch bằng cách giảm cholesterol trong máu và mức chất béo trung tính và giảm sự kết tập tiểu cầu, giảm hình thành cục máu đông. Đặc biệt các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ăn cay ít nhất 4 lần một tuần đã giảm nguy cơ tử vong vì đau tim đến 40% và giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ hoặc bệnh não đến 50%, theo Insider.

- Có thể kháng viêm, giảm đau hiệu quả: Có thể nhiều người không biết capsaicin trong ớt có đặc tính kháng viêm và có thể làm giảm sưng hiệu quả như uống thuốc kháng viêm. Capsaicin có thể ức chế mạnh một chất liên quan đến quá trình viêm gọi là Neuropeptide, từ đó, có khả năng trì hoãn sự khởi phát và là giảm sự phát triển của viêm khớp, theo whfood.com.

- Tốt cho hệ miễn dịch: Ớt chứa đầy vitamin A và vitamin C, có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Được gọi là vitamin chống nhiễm trùng, vitamin A rất cần thiết để bảo vệ màng nhầy, đường mũi, phổi, đường ruột và đường tiết niệu và đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể chống lại mầm bệnh xâm nhập.

- Kéo dài tuổi thọ: Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Ý, được công bố ngày 16/12 trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Mỹ, cho thấy ăn ớt 4 lần một tuần giúp giảm 23% nguy cơ mắc các bệnh gây tử vong, theo Insider.

- Tốt cho tâm trạng: Các capsicum trong ớt kích hoạt, làm tăng mức endorphin và serotonin trong cơ thể. Từ đó, cải thiện tâm trạng, tạo cảm giác hưng phấn.

- Giảm cân hiệu quả hiệu quả: Trong một số nghiên cứu cho thấy capsaicin trong ớt giúp giảm cảm giác thèm đồ béo và ngọt và tăng đốt cháy chất béo. Nếu tiêu thụ capsicum có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất lên gần 50%, từ đó có thể dẫn đến giảm cân.

- Ngăn ngừa ung thư: Ăn ớt thường xuyên có thể chống lại ung thư vì ớt chứa đầy chất chống ô xy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi những thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Từ đó, ngăn ngừa nhiều loại ung thư. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy ăn ớt có thể ức chế sự phát triển của khối u tuyến tiền liệt, theo whfood.com. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng ớt có thể giúp làm chậm sự lây lan của ung thư phổi. Capsaicin ngăn chặn các tế bào phổi lan vào các mô khác, theo Longevitylive.com.