Loại quả màu hồng đẹp mắt đang gây "sốt mạng": Liệu có giàu dinh dưỡng hơn việt quất xanh?

Gần đây, mạng xã hội trong nước và quốc tế không khỏi xôn xao trước hình ảnh những quả việt quất có màu hồng mộng mơ, thậm chí là hồng trong lấp lánh, lạ mắt. Giá của những quả việt quất này thì không hề rẻ chút nào. Trung bình sẽ đắt gấp ít nhất 4 lần so với các loại việt quất xanh (xanh tím, xanh đen…) thường gặp. Đi kèm với đó là những lời đồn thổi về chất dinh dưỡng vượt trội, nhất là chất chống oxy hoá.

Chưa kể, có không ít người nghi ngờ rằng loại việt quất hồng này chỉ có… trên mạng. Giống như ảnh chỉnh sửa, sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo). Hoặc có người lại cho rằng đây là thực phẩm biến đổi gen, không an toàn.

Những hình ảnh việt quất hồng đẹp mắt trên mạng xã hội

Vậy, thực hư như thế nào?

Sự thật về việt quất hồng gây “sốt mạng” trong mắt chuyên gia

Theo Giáo sư Sun Haiyue, chuyên gia về nguồn gen việt quất tại Đại học Nông nghiệp Cát Lâm (Trung Quốc), việt quất hồng không phải loài mới hay sản phẩm biến đổi gen. Đây là kết quả tự nhiên của quá trình lai tạo và chọn giống lâu năm tại Hoa Kỳ và một số nước châu Á.

1. Màu hồng của việt quất là do đâu?

Màu hồng tím của giống Pink Lady hay Pink Popcorn được quyết định bởi quá trình tổng hợp sắc tố tự nhiên. Khác với việt quất xanh vốn giàu anthocyanin đậm đặc tạo nên màu xanh/ tím thẫm, việt quất hồng có quá trình tổng hợp anthocyanin bị giảm nhẹ hoặc thay đổi cấu trúc liên kết. Điều này tạo nên sắc hồng đặc trưng, vỏ quả mỏng hơn và cảm quan về độ ngọt có phần thanh thoát hơn.

Việt quất hồng không phải ngay gần đây mới xuất hiện, không phải thực phẩm biến đổi gen

Giáo sư Sun cũng đặc biệt cảnh báo về hình ảnh "ảo" trên mạng xã hội. Nhất là những hình ảnh việt quất hồng pha lê hay hồng rực một cách quá bắt mắt.

Giám đốc một trang trại trồng việt quất tại Trung Quốc - ông He Jiawei lưu ý rằng, quả việt quất hồng chín tự nhiên thường có màu hồng tím, phần cuống màu trắng hoặc xanh lá cây. Những hình ảnh quả hồng rực rỡ, trong suốt như pha lê tràn lan trên mạng phần lớn đã qua chỉnh sửa màu sắc hoặc do AI tạo ra, không phản ánh đúng thực tế của trái cây khi thu hoạch. Dễ dẫn tới tình trạng thất vọng khi mua về.

2. Dinh dưỡng của việt quất hồng có thật sự vượt trội hơn?

Cùng với cơn sốt ngoại hình, tin đồn về việc việt quất hồng chứa lượng anthocyanin gấp 5 lần việt quất xanh thông thường đã lan truyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chuyên gia đồng loạt bác bỏ thông tin này.

Thông tin việt quất hồng giàu dinh dưỡng, nhất là anthocyanin là không đúng

Phó Giáo sư Xu Guohui từ Đại học Đại Liên (Trung Quốc) cho biết, thực nghiệm thực tế cho thấy hàm lượng anthocyanin trong việt quất hồng thậm chí còn thấp hơn việt quất xanh. Anthocyanin là một flavonoid có khả năng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe thị lực. Do đó, nếu mục tiêu của bạn là bổ sung anthocyanin đậm đặc, việt quất xanh vẫn là sự lựa chọn tối ưu.

Mặc dù hàm lượng anthocyanin thấp hơn, nhưng việt quất hồng vẫn là trái cây giàu dinh dưỡng - giống như các loại việt quất khác. Chuyên gia dinh dưỡng Xie Junxian (Trung Quốc) cho biết, việt quất hồng cũng cung cấp hàm lượng lớn vitamin C, vitamin K, kali, magie và chất xơ. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chức năng tim mạch cho người trẻ.

Việt quất hồng: Của hiếm khó tìm hay chỉ là chiêu trò marketing?

Tại thị trường quốc tế, dù có mức giá cực kỳ đắt đỏ nhưng việt quất hồng vẫn không phải là loại quả muốn mua lúc nào cũng có. Tại Việt Nam, việc tìm mua trái tươi lại càng xa xỉ do loại quả này có đặc tính bảo quản kém, cực kỳ nhanh hỏng và không chịu được vận chuyển đường dài. Do đó, việt quất hồng hoàn toàn không thể giữ được độ tươi lâu hay sẵn hàng quanh năm để phục vụ nhu cầu của số đông.

Nhiều người lợi dụng cơn "sốt mạng" để bán việt quất hồng giá cao, hình ảnh không có thật

Lợi dụng tâm lý tò mò, nhiều người bán hàng trực tuyến đã tung ra các loại cây giống việt quất hồng với lời cam kết "siêu năng suất", "ra quả ngay trong năm". Tuy nhiên, thực tế đây phần lớn là chiêu trò đánh lừa người tiêu dùng. Giống cây này cực kỳ "khó chiều", đòi hỏi độ pH đất khắt khe (từ 4,5 đến 5,2) và kỹ thuật thụ phấn chéo phức tạp mà các hộ gia đình bình thường khó lòng đáp ứng.

Từ dứa hồng đến việt quất hồng, các loại trái cây màu sắc lạ thường mang lại giá trị cảm xúc tích cực. Tuy nhiên, thay vì chạy theo những "cơn sốt" đắt đỏ và chưa rõ thực hư, cách thông minh nhất để bảo vệ sức khỏe và túi tiền là tiêu dùng lý trí. Bạn hoàn toàn có thể nhận được nguồn dinh dưỡng tương đương từ chính việt quất xanh thường gặp hay các loại quả mọng đạt chuẩn an toàn thực phẩm đang có sẵn tại các siêu thị/chợ Việt Nam hiện nay.