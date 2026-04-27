Theo thông tin từ cơ quan công an thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, khoảng 9h sáng ngày 11/7/2025, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thành nhận được tin báo từ phía ngân hàng về một trường hợp khách hàng có dấu hiệu bất thường khi thực hiện giao dịch tiền mặt.

Trước đó một ngày, bà Lưu, người dân sống trên địa bàn, đã đến chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại huyện Thành với ý định chuyển 80.000 NDT (hơn 308 triệu đồng) vào một tài khoản lạ. Nhận thấy dấu hiệu đáng ngờ, giao dịch viên đã chủ động tư vấn, phân tích rủi ro và thuyết phục khách hàng tạm dừng giao dịch. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, bà Lưu tiếp tục quay lại ngân hàng và yêu cầu rút 110.000 NDT (hơn 424 triệu đồng) tiền mặt.

Theo mô tả của nhân viên ngân hàng, trong quá trình giao dịch, bà Lưu có biểu hiện căng thẳng, lo lắng, trả lời thiếu nhất quán khi được hỏi về mục đích sử dụng tiền. Nhận định đây có thể là dấu hiệu liên quan đến lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã lập tức báo cho Công an huyện Thành để phối hợp xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng chống lừa đảo đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng. Thời điểm này, bà Lưu đang làm thủ tục rút tiền và đã rút ra 100.000 NDT từ khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 580.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng) đứng tên mình. Đồng thời, bà cũng có ý định chuyển phần tiền còn lại sang tài khoản không kỳ hạn để tiếp tục “đầu tư” theo hướng dẫn của một đối tượng trên mạng.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng địa phương đã trực tiếp tiếp cận, thuyết phục bà Lưu dừng ngay việc chuyển tiền. Tuy nhiên, ban đầu, người phụ nữ này tỏ ra không hợp tác, thậm chí phản ứng gay gắt và khẳng định mình không bị lừa.

Để thuyết phục nạn nhân, cảnh sát đã tiến hành trao đổi cụ thể, yêu cầu bà Lưu cung cấp thông tin về ứng dụng “đầu tư tài chính” mà bà đã tải về điện thoại cũng như toàn bộ quá trình liên lạc với đối tượng hướng dẫn đầu tư. Qua đó, các cảnh sát xác định đây là chiêu trò lừa đảo phổ biến trong thời gian gần đây tại Trung Quốc.

Theo phân tích của lực lượng chức năng Trung Quốc, các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, tạo dựng mối quan hệ thân thiết bằng cách hỏi han, quan tâm trong thời gian dài để tạo niềm tin. Sau đó, chúng dụ dỗ nạn nhân tham gia các nền tảng đầu tư tài chính giả mạo, ban đầu cho hưởng lợi nhuận nhỏ nhằm tạo lòng tin, rồi từng bước yêu cầu nạp số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân đã chuyển khoản số tiền đáng kể, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Sau khi được nghe giải thích chi tiết về thủ đoạn, phương thức hoạt động của loại hình lừa đảo này, bà Lưu mới dần nhận ra mình đã rơi vào “bẫy” và kịp thời dừng mọi giao dịch. Toàn bộ số tiền 580.000 NDT trong tài khoản của bà đã được bảo toàn.

(Theo Trang thông tin tỉnh Cam Túc)