Vì sao người Nhật hay ăn cơm nguội để qua đêm vẫn rất khỏe?

Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, cơm nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn là tiêu chuẩn vàng cho mỗi bữa cơm gia đình; còn cơm nguội là đồ thừa, ăn chỉ để tránh lãng phí và được cho là không tốt bằng cơm nóng. Ngược lại, tại Nhật Bản , hình ảnh những hộp cơm Bento được chuẩn bị từ sáng sớm để ăn vào buổi trưa, hay bát cơm nguội để qua đêm trong tủ lạnh được lấy ra dùng trực tiếp vào sáng hôm sau lại vô cùng phổ biến.

Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao một quốc gia khắt khe về sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm như Nhật Bản lại ưa chuộng cơm nguội? Thực tế, đây không chỉ là thói quen tiết kiệm mà còn là phương pháp dưỡng sinh tinh tế dựa trên cả nguyên lý khoa học và truyền thống văn hóa lâu đời.

Với người Nhật Bản, cơm nguội là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày.

Vì sao người Nhật coi trọng cơm nguội để qua đêm?

Cần làm rõ rằng người Nhật ăn cơm nguội được bảo quản đúng cách để giữ được độ dẻo và dưỡng chất. Thay vì ăn cơm nóng bốc hơi nghi ngút, họ chấp nhận việc ăn cơm để trong tủ lạnh qua đêm. Thói quen này mang lại những lợi ích bất ngờ về mặt chuyển hóa năng lượng mà không phải ai cũng biết thậm chí còn giúp người Nhật khỏe mạnh và sống thọ.

Bột kháng trong cơm nguội

Khi cơm được để nguội, đặc biệt là qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh, một phần tinh bột thông thường sẽ chuyển hóa thành tinh bột kháng (resistant starch). Khác với tinh bột khi cơm nóng, tinh bột kháng không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già, đóng vai trò như loại chất xơ hòa tan.

Việc tiêu thụ tinh bột kháng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó giữ cho chỉ số đường huyết luôn ở mức ổn định. Điều này đặc biệt có lợi cho việc phòng ngừa bệnh tiểu đường và giảm tích tụ mỡ thừa. Đối với người Nhật, vốn coi trọng vóc dáng thanh mảnh và tuổi thọ, ăn cơm nguội chính là phương pháp tự nhiên để kiểm soát calo hiệu quả mà vẫn đảm bảo cảm giác no lâu.

Hương vị nguyên bản

Người Nhật cực kỳ khắt khe trong việc chọn gạo. Các loại gạo Nhật thường có độ dẻo và độ ngọt tự nhiên rất cao. Khi hâm nóng lại cơm bằng lò vi sóng hoặc hấp lại nhiều lần, hạt gạo dễ bị nát, mất đi độ đàn hồi và hương thơm đặc trưng. Việc ăn cơm nguội giúp người dùng cảm nhận rõ rệt độ săn chắc, dẻo dai của từng hạt gạo.

Trong nghệ thuật làm Sushi hay cơm nắm Onigiri, cơm thường được để nguội đến một nhiệt độ nhất định trước khi chế biến. Ở trạng thái này, hạt gạo giữ được hình dáng đẹp mắt, không bị bết dính quá mức và giữ được vị ngọt thanh thoát hơn là khi còn nóng bốc hơi.

Văn hóa Bento

Văn hóa Bento (cơm hộp) là một phần không thể thiếu trong đời sống người Nhật từ học sinh đến nhân viên văn phòng. Do đặc thù công việc và môi trường học đường, không phải lúc nào họ cũng có sẵn lò vi sóng để hâm nóng thức ăn.

Theo thời gian, người dân xứ sở hoa anh đào đã thích nghi và hình thành khẩu vị ưa thích cơm ở nhiệt độ thường. Hơn nữa, người Nhật quan niệm rằng việc mở một hộp cơm bốc mùi thức ăn nồng nặc trong không gian kín như văn phòng hoặc lớp học là thiếu lịch sự và gây phiền hà cho người xung quanh.

Cơm nguội và các món ăn đi kèm được để nguội không chỉ giúp bảo quản thức ăn lâu hơn (tránh bị hấp hơi dẫn đến nhanh hỏng) mà còn giảm bớt mùi hương lan tỏa, thể hiện sự tinh tế trong giao tiếp cộng đồng.

Làm sạch đường ruột

Tinh bột kháng trong cơm nguội đóng vai trò như một "cây chổi" quét sạch các chất cặn bã trong đường ruột. Khi tinh bột kháng lên men trong ruột già, nó tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi và tăng cường hệ miễn dịch.

Hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru cũng giúp áp lực thải độc lên gan cũng giảm đi đáng kể. Người Nhật tin rằng việc ăn cơm nguội một cách điều độ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, giảm tình trạng đầy hơi và hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên. Đây là lý do vì sao dù ăn cơm nguội, họ vẫn duy trì được làn da khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

Quy trình bảo quản nghiêm ngặt

Để có thể ăn cơm nguội mà không lo ngại về sức khỏe, người Nhật áp dụng quy trình bảo quản cực kỳ khoa học. Cơm sau khi nấu chín sẽ được chia ra phần ăn ngay và phần để nguội nhanh rồi cho ngay vào hộp kín cất trong tủ lạnh.

Việc này ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn Bacillus cereus – loại vi khuẩn thường gây ngộ độc trong cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Sự kết hợp giữa tủ lạnh chất lượng cao và ý thức vệ sinh giúp cơm nguội tại Nhật luôn đảm bảo an toàn.

Người Nhật Bản ăn cơm nguội không phải là một sự ngẫu nhiên hay thiếu thốn. Đó là kết quả của sự giao thoa giữa hiểu biết khoa học về dinh dưỡng, lòng tôn trọng đối với nguyên liệu thực phẩm và sự thích nghi tuyệt vời với nhịp sống hiện đại.

Qua bát cơm nguội, người Nhật tìm thấy sự cân bằng dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe ngay trong những điều bình dị nhất của cuộc sống hàng ngày.